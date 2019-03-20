Программу материнского капитала могут продлить до 2024 годаНациональная служба новостей 03:30

Минтруд предлагает продлить программу материнского капитала после 2021 года. Выплаты семьям, в которых появился второй или последующие дети, «с высокой долей вероятности» сохранятся, подтвердили «Известиям» в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

с чего всё началось

Министерство труда и соцзащиты предлагает продлить программу материнского капитала до 2024 года. Соответствующую инициативу планируется направить в правительство, пишут «Известия». Эту информацию подтвердили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Программу материнского капитала могут продлить до 2024 года

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