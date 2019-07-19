«Чтобы снизить ставку предложат некие стандартные подходы как к формированию земельного участка под строительство дома, так и непосредственно к продукту – дому, который семья купит», — сказал гендиректор «Дом.РФ» Александр Плутник на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Программу ипотеки для частных домов введут в России

Футбол «Динамо» и «Рубин» первыми опробуют систему VAR в РПЛ Президент РФС Александр Дюков официально сообщил, что со 2-го тура в РПЛ вводится система VAR: первый матч, где ее опробуют, будет «Динамо» - «Рубин».

Политика Иран захватил британский танкер Иранский телеканал Press TV сообщил, что КСИР задержал британский нефтяной танкер, проходящий через Ормузский пролив.

Политика Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.

Политика Зеленский оттолкнул министра обороны Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.

Политика Новая глава ЕК призвала сохранить санкции против России Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о "враждебном отношении со стороны России" и необходимости с позиции силы сохранять антироссийские санкции Запада.

Политика США ввели новые санкции против официальных лиц Венесуэлы Напомним, с начала лета Соединённые Штаты уже неоднократно расширяли односторонние санкции против Венесуэлы.

Футбол В «Ростове» отреагировали на факт переговоров «Арсенала» с Мирзовым Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» заявил, что не был осведомлён о предварительной договорённости тульского «Арсенала» с игроком Резиуаном Мирзовым.

Политика На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных В центре украинского города Черновцы, в 40 км к северу от румынской границы, хозяева пиццерии New York Street Pizza заявили, что отказываются обслуживать "русскоязычных свиней" - они повесили наклейку на входе с перечеркнутым изображением свиньи, раскрашенной в цвета российского флага.

Политика Путин оценил ситуацию на Украине после президентских выборов Президент России в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну прокомментировал ситуацию на Украине после президентских выборов, которые прошли весной этого года.

Энергетика Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо «С начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин Аи-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%», — заявил он.

Экономика Источник сообщил о сроках обязательной маркировки молочной продукции Маркировка молочной продукции в России станет обязательной с марта 2020 года, говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Происшествия Дезертир с гранатой задержан у Верховной Рады в Киеве У здания Верховной Рады в Киеве полицейские задержали мужчину с гранатой в сумке.

Кино В Сети появился трейлер мюзикла «Кошки» На YouTube появился первый трейлер мюзикла «Кошки» - настоящей бродвейской классики.

Экономика Чистая прибыль «Северстали» по МСФО в I полугодии снизилась на 11,3% Чистая прибыль "Северстали" по МСФО в первом полугодии 2019 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,3% и составила 903 миллиона долларов, говорится в сообщении компании.

Политика Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург Саммиты ШОС и БРИКС 2020 года пройдут в Петербурге, а не в Челябинске.

Шоу-бизнес У Светланы Лободы почернели ноги Певица Светлана Лобода напугала поклонников странной публикацией в своем инстаграме.

Музыка Бузова доверила выпуск песни фанатам Поп-певица, актриса, телеведущая и бизнесмен Ольга Бузова, демонстрируя свежие солнечные снимки, сделанные в столице Киргизии Бишкеке, предложила поклонникам игру, в которой от их усердия зависит срок выхода одной из новых песен артистки.

Энергетика Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.