Недвижимость

Программу ипотеки для частных домов введут в РоссииАБН 05:28

«Чтобы снизить ставку предложат некие стандартные подходы как к формированию земельного участка под строительство дома, так и непосредственно к продукту – дому, который семья купит», — сказал гендиректор «Дом.РФ» Александр Плутник на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.
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Ипотека для частных домов появится в России

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