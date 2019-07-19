Недвижимость
Программу ипотеки для частных домов введут в РоссииАБН 05:28
«Чтобы снизить ставку предложат некие стандартные подходы как к формированию земельного участка под строительство дома, так и непосредственно к продукту – дому, который семья купит», — сказал гендиректор «Дом.РФ» Александр Плутник на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.
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Маркировка молочной продукции в России станет обязательной с марта 2020 года, говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым.
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В музее Есенина сняли на видео «привидение»
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Обновлено в 05:09
Недвижимость
Россиянам могут начать платить субсидии на первый взнос по ипотеке
Россияне могут получить субсидии на первоначальный взнос по ипотеке.
Обновлено вчера в 21:25
Экономика
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Певица Светлана Лобода напугала поклонников странной публикацией в своем инстаграме.
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Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
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Борис Минц пожаловался на жизнь на £10 000 в неделю и давление на его семью
В октябре 2018 года РБК писал со ссылкой на британский реестр юридических лиц, что семья Бориса Минца приобрела спа-отель DoubleTree by Hilton Cheltenham в Великобритании в 150 км от Лондона.
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Трамп: власти США успешно решат вопрос о повышении потолка госдолга
Администрация и Конгресс США успешно договорятся о повышении потолка госдолга.
Обновлено в 14:54