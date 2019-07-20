Футбол
Программа второго тура РПЛ откроется в субботу четырьмя встречамиТАСС вчера в 17:28
|28′
Урош Спаич
Каталин Карп
|29′
Джемал Табидзе
|39′
|49′
Юнес Намли
|54′
Кристиан Рамирес
Сильвестр Игбоун
|65′
|66′
Кристоффер Ольссон
Андрей Иван
|70′
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
Андрей Козлов
Дмитрий Сысуев
|72′
|73′
Тонни Триндаде де Вильена
Оливье Тилль
Вячеслав Кротов
|83′
Каталин Карп
Азамат Засеев
|84′
|86′
Джемал Табидзе
Вячеслав Кротов
|87′
|90′
Тонни Триндаде де Вильена
Йоун Гудни Фьоулюсон
Уфа
Расстановка 5‑3‑2
1
Чернов
33
Сухов
55
Табидзе
2 ×
15
Пуцко
5
Йокич
77
Алиев
74
Фомин
57
Кротов
13
Засеев
7
Сысуев
44
Игбоун
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
19
Иван
77
Камболов
3
Фьоулюсон
93
Сулейманов
9
Ари
10
Вандерсон
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
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