Футбол

Программа второго тура РПЛ откроется в субботу четырьмя встречамиТАСС вчера в 17:28

Уфа — Краснодар
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
28′
Урош Спаич
Каталин Карп
29′
Джемал Табидзе
39′
49′
Юнес Намли
54′
Кристиан Рамирес
Сильвестр Игбоун
65′
66′
Кристоффер Ольссон
Андрей Иван
70′
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
Андрей Козлов
Дмитрий Сысуев
72′
73′
Тонни Триндаде де Вильена
Оливье Тилль
Вячеслав Кротов
83′
Каталин Карп
Азамат Засеев
84′
86′
Джемал Табидзе
Вячеслав Кротов
87′
90′
Тонни Триндаде де Вильена
Йоун Гудни Фьоулюсон
3 фото
Четыре матча второго тура чемпионата России по футболу пройдут в субботу.
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