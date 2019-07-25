Футбол

«Динамо» и «Урал» сыграют в третьем туре премьер-лигиСоветский спорт вчера в 03:52

Динамо — Урал
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
Артур Юсупов
16′
Кирилл Панченко
31′
Шарль Каборе
39′
46′
Петрюс Бумаль
Николай Димитров
56′
Вараздат Ароян
Владимир Рыков
59′
Артур Юсупов
Абдул Азиз Тетте
70′
70′
Андрей Егорычев
Юрий Бавин
Жоаозиньо
Мигел Филипе Кардозу
79′
Константин Рауш
Григорий Морозов
81′
84′
Вараздат Ароян
Павел Погребняк
Матч Динамо Урал откроет программу третьего тура премьер-лиги. После двух туров бело-голубые набрали одно очко за ничью с Арсеналом (1:1) в Туле и занимают 12-е место в турнирной таблице. В прошлое воскресенье Динамо потерпело домашнее поражение от Рубина (0:1).
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