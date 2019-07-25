Матч Динамо Урал откроет программу третьего тура премьер-лиги. После двух туров бело-голубые набрали одно очко за ничью с Арсеналом (1:1) в Туле и занимают 12-е место в турнирной таблице. В прошлое воскресенье Динамо потерпело домашнее поражение от Рубина (0:1).

«Динамо» и «Урал» сыграют в третьем туре премьер-лиги

Все про Спорт ру

Происшествия На Урале ребенок утонул во время экскурсии В Свердловской области 12-летний подросток утонул в реке во время экскурсии.

Общество В США правозащитники оспорили штраф для Facebook в $5 млрд Штраф в размере $5 млрд был наложен в связи с передачей компанией личных данных пользователей сторонней фирме.

Футбол «Реал» и «Атлетико» забили 10 голов в товарищеском матче «Атлетико» и «Реал» в мадридском дерби на предсезонном турнире Международного кубка чемпионов забили десять голов.

Политика Моряки задержанного Украиной танкера вернулись в Россию Моряки задержанного Украиной российского танкера Nika Spirit вернулись в Россию и едут домой.

Армия и оружие Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.

Политика Крым ответил на предложение пустить поезда с Украины на полуостров По мнению просителя, украинцы вынуждены переплачивать нелегальным перевозчикам, чтобы попасть на территорию Крыма.

Космос Роскосмос придумал новый вариант ремонта в дальнем космосе «Эксперименты должны быть связаны с кислородом, полной регенерацией воды, регенерацией тканей, возможностью проведения какого-то хирургического вмешательства при заболеваниях, с возможностью ремонта отдельных изделий станции за счет 3D-принтеров, аддитивных технологий», – цитирует его РИА «Новости».

Технологии Названы опасности сидячей работы и постоянного контакта с гаджетами Врач-травматолога из клиники академика Ройтберга и член Российского артроскопического общества Москальченко Андрей разъяснил опасности сидячей работы и постоянного контакта с гаджетами.

Общество Собянин: на митинге оппозиции готовятся провокации Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядок в городе во время несогласованного митинга в поддержку экс-кандидатов на выборы в Мосгордуму «будет обеспечен в соответствии с действующим законом».

Политика В RT отреагировали на штраф от британского регулятора Ofcom Телеканал RT отреагировал на то, что британский медиарегулятор Ofcom назначил ему крупный штраф в размере 200 тысяч фунтов.

Политика Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.

Происшествия Гражданка Белоруссии погибла на Аляске при попытке переплыть реку Гражданка Белоруссии Верамика Маикамава погибла на Аляске, пытаясь добраться до автобуса, в котором жил прототип главного героя фильма "В диких условиях".

Политика «Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной «Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.

Кино Создатели «Игры престолов» заявили об уходе из HBO Ранее ГЛАС сообщал о том, что продюсер Ларри Санитски, участвовавший в создании оригинального фильма по мотивам романа Стивена Кинга «Оно», подал в суд на создателей ремейка популярной ленты.

Политика Украинцы подписали новую петицию об увольнении главы офиса президента Петиция с требованием уволить главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана набрала на сайте главы государства необходимые для ее рассмотрения 25 000 голосов.

Здоровье В Татарстане владельцев свиней попросили реже ходить в леса из-за АЧС Глава минсельхоза Татарстана Марат Ахметов заявил, что вопрос африканской чумы свиней становится все более актуальным для владельцев свинопоголовья.

Наука Пень-зомби из Новой Зеландии выжил за счет воды соседних деревьев Ученые-биологи обнаружили на территории Новой Зеландии пень, выживающий благодаря растущим рядом с ним другим деревьям.

Космос NASA опубликовало новые снимки Млечного пути и скопления галактик Космическая рентгеновская обсерватория NASA «Чандра» представила новые снимки различных космических объектов, в том числе центра Млечного пути и скопления галактик, в честь 20-летней годовщины с моменты ее запуска.

Армия и оружие Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.

Экономика Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.