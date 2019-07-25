Футбол

Программа третьего тура РПЛ откроется матчем между «Динамо» и «Уралом»ТАСС вчера в 17:10

Динамо — Урал
сегодня
в 13:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
Третий тур чемпионата России по футболу стартует в пятницу матчем между московским "Динамо" и екатеринбургским "Уралом". Встреча пройдет на "ВТБ-Арене" в Петровском парке, начало игры - 20:00 мск. "Динамо" подходит к этой встрече, занимая 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Динамо» Москва – «Урал»: прогноз на футбол от Alex2018

Legalbet09:13

Третий тур РПЛ стартует матчем «Динамо» — «Урал»

Нева Спортвчера в 18:08

Александр Бубнов: У «Динамо» будет запредельное желание реабилитироваться перед болельщиками

Советский спорт06:43

Андрей Аршавин: «Мы можем увидеть отставку Хохлова после матча с „Уралом“»

Матч ТВ07:13

Экспресс дня 26 июля. Прогнозы и ставки на футбол

LiveSport.ru02:40

«Динамо» — «Урал»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 3-го тура чемпионата России

Чемпионат09:00

«Динамо» - «Урал»: долгожданная победа «динамовцев»?

Все про Спорт рувчера в 07:11
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 11:16, Ашберн
Кино

Создатели «Игры престолов» уйдут из HBO в Disney+ или Amazon

Создатели культового сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс покидают компанию HBO, с которой сотрудничали более 10 лет.
Обновлено в 02:59
Политика

МИД считает решение Ofcom о штрафе RT актом прямой цензуры

Москва рассматривает решение британского регулятора Ofcom о назначении штрафа российскому телеканалу RT как акт прямой цензуры, говорится в комментарии МИД России.
Обновлено в 10:18
Происшествия

Причиной жестокого убийства молодой женщины в Раменском стала ревность

В четверг, 25 июля, полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве женщины на детской площадке в Раменском районе области, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 07:40
Общество

Путин подписал закон о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий передавать данные о задолженностях по ЖКХ коллекторам.
Обновлено в 10:55
Происшествия

Арестован обвиняемый в убийстве ЛГБТ-активистки в Петербурге

Обновлено в 09:54
Экономика

Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий

По данным Росстата, число работающих пенсионеров в России резко сократилось после отмены индексации их пенсий.
Обновлено в 07:22
Политика

Суд обязал СБУ расследовать возможный захват власти Порошенко

Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть уголовное дело по факту возможного захвата власти в стране бывшим украинским президентом Петром Порошенко при назначении им ряда судей Верховного суда Украины.
Обновлено в 04:07
Политика

Моряки с задержанного Украиной российского танкера вернулись домой

Все члены экипажа российского танкера Neyma, задержанного на Украине, вернулись в Краснодар, сообщили "Интерфаксу" в пятницу международной федерации транспортных рабочих (ITF).
Обновлено в 03:53
Общество

Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу

Обновлено в 10:44
Политика

Мэр Киева Кличко опять не смог выговорить слово в прямом эфире

Обновлено в 03:45
Происшествия

Задержан экс-глава правительства Астраханской области

Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Общество

Массовая гибель пчел зафиксирована в Томской области

Массовая гибель пчел зафиксирована еще в одном российском регионе: в Россельхознадзор начали поступать жалобы от пчеловодов Томской области.
Обновлено в 02:19
Музыка

На аукционе в РФ выставят обложку альбома Nirvana с автографом Кобейна

Стартовая цена лота – 340 тысяч рублей Обложка последнего альбома группы Nirvana с автографом Курта Кобейна будет выставлена на аукционе в Подмосковье в рамках международного хэви-метал-фестиваля Big Gun, сообщается на портале аукционного дома "Литфонд".
Обновлено в 09:27
Политика

Эрдоган рассказал о планах по использованию российских С-400

Турция начнет использование зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 весной 2020 года.
Обновлено в 07:47
Общество

Умерла самая старая горилла в мире, жившая в зоопарке США

Обновлено в 09:36
Происшествия

Двое братьев до смерти избили бывших сотрудников милиции в Удмуртии

Двоим братьям из Удмуртии грозит пожизненный срок лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Обновлено в 08:30
Политика

Штраф за запуск дронов в запретных зонах России вырос в 10 раз

Президент Владимир Путин подписал закон, увеличивающий в десять раз штрафы за несанкционированные полёты дронов в запретных зонах.
Обновлено в 10:20
Общество

Путин подписал закон о наказании за препятствование работе медиков

Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для граждан, которые мешают работе медицинских работников, в частности, препятствуют проезду машин скорой помощи на дорогах.
Обновлено в 10:17
Гаджеты

Apple покупает модемный бизнес Intel за $1 млрд

Intel в последний год стала единственным источником модемных чипов для iPhone после того, как Apple оказалась втянута в продолжительное судебное разбирательство со своим предыдущим поставщиком - Qualcomm Inc. После того как в апреле Apple и Qualcomm урегулировали спор, Intel сообщила об уходе из бизнеса модемных чипов для смартфонов.
Обновлено в 03:44
Политика

Ветеран АТО устроил скандал с мешком украинской земли на шоу Скабеевой

Ветеран украинских сил в Донбассе Александр Мединский устроил скандал в программе "60 минут".
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес

Сергей Безруков впервые показал семимесячного сына

Народный артист России Сергей Безруков опубликовал фотографии своего сына Степана, которому 24 июля исполнилось семь месяцев.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Тамбовский хоккеист умер после драки в баре

Обновлено в 04:22
Футбол

Дасаев заявил, что слова Шалимова в адрес Кононова недопустимы

Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал высказывания экс-футболиста команды Игоря Шалимова в адрес нынешнего главного тренера красно-белых Олега Кононова.
Обновлено в 07:20
Политика

Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию

Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес

Дочь Петросяна вступила в борьбу за многомиллионное наследство отца

Дочь юмориста Евгения Петросяна поборется за его наследство.
Обновлено в 03:26
Кино

В прокат вышел американский фильм с участием Радимова

Обновлено в 08:39
Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25% годовых

Напомним, что Совет директоров ЦБ РФ принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 7,5% годовых 14 июня текущего года.
Обновлено в 06:52
Политика

Владелец задержанного танкера приехал на Украину

Владелец задержанного СБУ российского танкера Nika Spiritr прибыл на Украину.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган устроили перепалку в инстаграме

Uznayvse.ru заметил, что Ксении Собчак и Максиму Виторгану не удалось сохранить дружеские отношения после развода: бывшие супруги избегают встреч на светских мероприятиях и не упускают случая оставить в адрес друг друга язвительный комментарий в соцсетях.
Обновлено в 07:52
Политика

Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии из-за санкций

Румыния отказалась выдать разрешение на транзит по Дунаю транспорта с российскими вооружениями для Сербии из-за антироссийских санкций Евросоюза, сообщает b1 со ссылкой на румынский МИД.
Обновлено в 10:19
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное