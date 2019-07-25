Третий тур чемпионата России по футболу стартует в пятницу матчем между московским "Динамо" и екатеринбургским "Уралом". Встреча пройдет на "ВТБ-Арене" в Петровском парке, начало игры - 20:00 мск. "Динамо" подходит к этой встрече, занимая 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Программа третьего тура РПЛ откроется матчем между «Динамо» и «Уралом»

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