Футбол
Программа третьего тура РПЛ откроется матчем между «Динамо» и «Уралом»ТАСС вчера в 17:10
Динамо
Расстановка 4‑4‑2
1
Шунин
17
Паршивлюк
4
Рыков
44
Шуньич
6
Юсупов
22
Жоаозиньо
77
Каборе
34
Рауш
11
Шиманьский
8
Панченко
99
Шейдаев
31
Годзюр
15
Кулаков
3
Ароян
8
Емельянов
27
Меркулов
44
Егорычев
6
Аугустыняк
10
Бикфалви
13
Бумаль
58
Эль-Кабир
11
Ильин
Урал
Расстановка 4‑5‑1
Третий тур чемпионата России по футболу стартует в пятницу матчем между московским "Динамо" и екатеринбургским "Уралом". Встреча пройдет на "ВТБ-Арене" в Петровском парке, начало игры - 20:00 мск. "Динамо" подходит к этой встрече, занимая 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
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