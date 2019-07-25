Футбол

Программа третьего тура РПЛ откроется матчем между «Динамо» и «Уралом»ТАСС вчера в 17:10

Динамо — Урал
сегодня
в 13:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
Динамо
Расстановка 4‑4‑2
1
Шунин
  
17
Паршивлюк
  
4
Рыков
  
44
Шуньич
  
6
Юсупов
  
22
Жоаозиньо
  
77
Каборе
  
34
Рауш
  
11
Шиманьский
  
8
Панченко
  
99
Шейдаев
  
31
Годзюр
  
15
Кулаков
  
3
Ароян
  
8
Емельянов
  
27
Меркулов
  
44
Егорычев
  
6
Аугустыняк
  
10
Бикфалви
  
13
Бумаль
  
58
Эль-Кабир
  
11
Ильин
  
Урал
Расстановка 4‑5‑1
Третий тур чемпионата России по футболу стартует в пятницу матчем между московским "Динамо" и екатеринбургским "Уралом". Встреча пройдет на "ВТБ-Арене" в Петровском парке, начало игры - 20:00 мск. "Динамо" подходит к этой встрече, занимая 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
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