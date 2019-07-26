Экономика
Программа маткапитала: Топилин советует поспешить с рождением детейГазета.Ru 12:46
Программа маткапитала начала действовать в России с 2007 года, на данный момент она продлена до конца 2021 года.
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У нас пока рождаемость снижается, и нам очень важно, чтобы люди реагировали на те меры поддержки, которые есть сейчас. В этом есть определенный смысл. При этом, я, конечно, не исключаю, что будет принято продление этой программы, но этот вопрос пока не обсуждался и по нему никаких решений нет.
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