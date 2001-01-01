Футбол
Прогнозы на 22-й тур РПЛ: «Спартак» — ЦСКА и «Локомотив» — «Зенит»Чемпионат 03:35
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Ринат Билялетдинов угадал счёт матча «Динамо» — «Локомотив», разницу в игре «Зенит» – «Оренбург» и исход встреч «Ахмат» — «Спартак» и «Краснодар» – «Анжи».
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Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи
Обновлено вчера в 14:31
Футбол
Серхио Рамос не попал в заявку «Реала» на матч с «Эйбаром»
Обновлено вчера в 18:57
Футбол
Павел Мамаев поменял камеру в Бутырке ради игры в футбол
Обновлено в 04:05
Хоккей
Панарин и Бобровский названы звездами игрового дня в НХЛ
Российский голкипер "Коламбуса" Бобровский стал третьей звездой дня.
Обновлено в 02:40
Авто
Новый кроссовер Volkswagen Tayron станет купеобразным
Новый среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron, представленный пока только на рынке Китая, станет купеобразным.
Обновлено вчера в 08:43
Политика
20 штатов подали в суд на Дональда Трампа
Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс сообщила прессе, что не менее 20 штатов намерены через суд запретить Трампу расходовать 1,6 млрд долларов на укрепление силового присутствия на границе с Мексикой.
Обновлено в 04:17
Происшествия
В Якутии завели дело на женщину, оставившую младенца одного на четыре дня
В Якутии в отношении 37-летней женщины, оставившей своего трёхмесячного ребёнка одного на четыре дня, возбудили уголовное дело.
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес
Битвы за наследство: кто живет в квартирах умерших артистов
Обновлено 04 апреля в 09:59
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Музыка
Стало известно, когда выйдет посмертный альбом диджея Avicii
Новый альбом известного шведского диджея и музыкального продюсера Avicii (настоящее имя Тим Берглинг), скончавшегося около года назад, выйдет в июне 2019-го, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:09
Общество
Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством
Рэпер Иван Дремин, более известный как Face, не прошел врачебную комиссию в военкомате Башкирии в том числе из-за татуировок на лице.
Обновлено вчера в 20:53
Армия и оружие
России пора готовиться к настоящей масштабной войне: ученый
К настоящему времени накопилось слишком много противоречий между Россией и западом, преимущественно США, которые невозможно разрешить без войны.
Обновлено в 02:17
Музыка
Лазарев рассказал о подготовке к Евровидению
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Политика
США назвали арест Гуайдо «последней ошибкой» Мадуро
Обновлено в 03:13
Политика
Председатель ГД Вячеслав Володин дал интервью интернет-редакции официального сайта
ГД и Совет Федерации все же вышли на компромиссное решение.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с бензовозом и автобусом под Петербургом
Обновлено вчера в 11:51
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова показала своего годовалого внука Петю
В 2018 году у 51-летней Екатерины Стриженовой родился первый внук от старшей дочери Анастасии. Вчера был его первый день рождения.
Обновлено в 03:35
Общество
Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры
Министерство культуры предложило разрешить любым учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Японский космический зонд «Хаябуса-2» успешно сбросил взрывное устройство на 500-метровый астероид Рюгу, который находится в 300 миллионах километрах от Земли.
Обновлено вчера в 11:25
Космос
NASA завершило огневые испытания двигателей для марсианской программы
Завершены огневые испытания 16 усовершенствованных двигателей RS-25, которые планируется использовать для ракет-носителей марсианской программы.
Обновлено вчера в 13:24
Армия и оружие
Противолодочный самолет ВВС США провел разведку у берегов Крыма
Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon в пятницу вечером провел разведку в районе Крыма.
Обновлено в 00:06
Авто
Как Ford изменил российский авторынок и почему уходит именно сейчас
Более века назад, в 1907 году, в стране появились первые автомобили Ford, а вскоре в Москве даже открылось официальное представительство "Форд мотор компани".
Обновлено в 01:00
Происшествия
На трассе под Киевом взорвался автомобиль
Один человек погиб в результате детонации взрывного устройства в салоне автомобиля во время движения, сообщила в субботу пресс-служба управления Национальной полиции в Киевской области.
Обновлено в 03:26
Экономика
Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев
Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено вчера в 03:30
Кино
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Обновлено вчера в 19:22
Футбол
Нико Ковач: «Знаем, что стоит на кону в матче с „Боруссией“»
Матч начнется в 19.30 по московскому времени.
Обновлено в 02:06
Происшествия
В Армении из национальной галереи пропали 626 экспонатов
В Армении из национальной галереи пропали 626 экспонатов. Об этом 5 апреля сообщили в Генеральной прокуратуре страны.
Обновлено вчера в 18:12