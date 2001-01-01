Футбол

Прогнозы на 22-й тур РПЛ: «Спартак» — ЦСКА и «Локомотив» — «Зенит»Чемпионат 03:35

Краснодар — Крылья Советов
сегодня
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Ринат Билялетдинов угадал счёт матча «Динамо» — «Локомотив», разницу в игре «Зенит» – «Оренбург» и исход встреч «Ахмат» — «Спартак» и «Краснодар» – «Анжи».
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Прогнозы на 22-й тур РПЛ: «Спартак» — ЦСКА и «Локомотив» — «Зенит»

Чемпионат03:35

Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур. Расписание и результаты матчей

Спорт-Экспресс02:30

РПЛ. «Спартак» встретится с ЦСКА и другие матчи 22 тура

Sport.ru02:15

Чемпионат России. «Спартак» против ЦСКА, «Динамо» в гостях у «Анжи», «Краснодар» – «Крылья Советов»

Sports.ru01:14

«Спартак» сыграет с ЦСКА, «Зенит» отправится в Черкизово в 22-м туре РПЛ

ФАНвчера в 11:18
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 04:39, Ашберн
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В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

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Панарин и Бобровский названы звездами игрового дня в НХЛ

Российский голкипер "Коламбуса" Бобровский стал третьей звездой дня.
Обновлено в 02:40
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Новый кроссовер Volkswagen Tayron станет купеобразным

Новый среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron, представленный пока только на рынке Китая, станет купеобразным.
Обновлено вчера в 08:43
Политика

20 штатов подали в суд на Дональда Трампа

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс сообщила прессе, что не менее 20 штатов намерены через суд запретить Трампу расходовать 1,6 млрд долларов на укрепление силового присутствия на границе с Мексикой.
Обновлено в 04:17
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В Якутии завели дело на женщину, оставившую младенца одного на четыре дня

В Якутии в отношении 37-летней женщины, оставившей своего трёхмесячного ребёнка одного на четыре дня, возбудили уголовное дело.
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Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей

Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
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Стало известно, когда выйдет посмертный альбом диджея Avicii

Новый альбом известного шведского диджея и музыкального продюсера Avicii (настоящее имя Тим Берглинг), скончавшегося около года назад, выйдет в июне 2019-го, сообщает РИА Новости.
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Общество

Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством

Рэпер Иван Дремин, более известный как Face, не прошел врачебную комиссию в военкомате Башкирии в том числе из-за татуировок на лице.
Обновлено вчера в 20:53
Армия и оружие

России пора готовиться к настоящей масштабной войне: ученый

К настоящему времени накопилось слишком много противоречий между Россией и западом, преимущественно США, которые невозможно разрешить без войны.
Обновлено в 02:17
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Лазарев рассказал о подготовке к Евровидению

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Политика

Соловьев выгнал из студии польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Политика

США назвали арест Гуайдо «последней ошибкой» Мадуро

Обновлено в 03:13
Политика

Председатель ГД Вячеслав Володин дал интервью интернет-редакции официального сайта

ГД и Совет Федерации все же вышли на компромиссное решение.
Обновлено в 03:00
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Семья из Тюмени нашла несколько миллионов рублей на помойке

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Происшествия

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Обновлено вчера в 11:51
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Екатерина Стриженова показала своего годовалого внука Петю

В 2018 году у 51-летней Екатерины Стриженовой родился первый внук от старшей дочери Анастасии. Вчера был его первый день рождения.
Обновлено в 03:35
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Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид

Японский космический зонд «Хаябуса-2» успешно сбросил взрывное устройство на 500-метровый астероид Рюгу, который находится в 300 миллионах километрах от Земли.
Обновлено вчера в 11:25
Космос

NASA завершило огневые испытания двигателей для марсианской программы

Завершены огневые испытания 16 усовершенствованных двигателей RS-25, которые планируется использовать для ракет-носителей марсианской программы.
Обновлено вчера в 13:24
Армия и оружие

Противолодочный самолет ВВС США провел разведку у берегов Крыма

Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon в пятницу вечером провел разведку в районе Крыма.
Обновлено в 00:06
Авто

Как Ford изменил российский авторынок и почему уходит именно сейчас

Более века назад, в 1907 году, в стране появились первые автомобили Ford, а вскоре в Москве даже открылось официальное представительство "Форд мотор компани".
Обновлено в 01:00
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На трассе под Киевом взорвался автомобиль

Один человек погиб в результате детонации взрывного устройства в салоне автомобиля во время движения, сообщила в субботу пресс-служба управления Национальной полиции в Киевской области.
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Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев

Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено вчера в 03:30
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Нико Ковач: «Знаем, что стоит на кону в матче с „Боруссией“»

Матч начнется в 19.30 по московскому времени.
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В Армении из национальной галереи пропали 626 экспонатов

В Армении из национальной галереи пропали 626 экспонатов. Об этом 5 апреля сообщили в Генеральной прокуратуре страны.
Обновлено вчера в 18:12
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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