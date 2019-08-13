Футбольный клуб Луч Владивосток считается фаворитом данного матча, так что на его победу коэффициент уже опустился до 2.32. На то, что выиграет Чайка Песчанокопское ставить гораздо выгоднее, ведь коэффициент составляет 3.58, а также хорошую котировку букмекеры дают на ничью - 2.87.

Прогнозы и ставки специалистов на матч Луч Владивосток — Чайка Песчанокопское 14.08.19

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