Финансы
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубляГазета.Ru 06:08
В конце этого года доллар будет стоить 69 рублей, прогнозирует валютный стратег Bank Polski Ярослав Косатый. Он считается наиболее точным прогнозистом по версии Bloomberg. Рубль обвалится после снижения ключевой ставки ЦБ, прогнозирует Косатый.
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Валютный стратег крупнейшего польского банка PKO Ярослав Косатый считает, что во второй половине года рубль ждет длительное падение, сообщает Bloomberg.РБКвчера в 15:13
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