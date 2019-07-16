с чего всё началось

В конце этого года доллар будет стоить 69 рублей, прогнозирует валютный стратег Bank Polski Ярослав Косатый. Он считается наиболее точным прогнозистом по версии Bloomberg. Рубль обвалится после снижения ключевой ставки ЦБ, прогнозирует Косатый.

Политика Урсулу фон дер Ляйен утвердили на пост главы Еврокомиссии Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении покинуть пост главы Минобороны ФРГ независимо от итогов голосования в Европарламенте по её назначению на должность председателя Еврокомиссии.

Происшествия Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

Политика ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.

Происшествия Суд в Москве арестовал на трое суток двоих задержанных на акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму Мещанский районный суд арестовал Дмитрия Сидорова и Эрисхана Гешаева на трое суток каждого по статье о нарушении правил участия в публичном мероприятии, которое создало помехи транспорту и пешеходам.

Шоу-бизнес Певица Слава одобряет откровенные фотосессии своей дочери Слава объяснила, что её старшая дочь очень творческая натура, Саша отучилась некоторое время в театральном училище им. Щепкина, а потом перевелась на лингвиста.

Гаджеты Стала известна стоимость нового смартфона Xiaomi Mi A3 Накануне презентации стало известно, что Xiaomi Mi A3 будет предлагаться в нескольких конфигурациях по цене от 219 евро.

Авто Показано первое фото УАЗ «Патриот» с АКП Автоконцерн УАЗ представило первое официальное фото «Патриот» с автоматической коробкой передач.

Политика Глава МВФ Кристин Лагард объявила об отставке Лагард отметила, что в ближайшее время совет управляющих будет выбирать нового директора-распорядителя, а Дэвид Липтон продолжит исполнять обязанности главы фонда.

Политика Киевского журналиста с семьей прогнали с украинского пляжа за мову Киевского журналиста Вячеслава Гармаша вместе с семьей прогнали с пляжа в городе Бердянск Запорожской области, об этом рассказала его супруга в социальных сетях.

Политика На Украине вступил в силу закон о госязыке Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни во вторник вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.

Политика Зеленский поручил подготовить Украину к Олимпийским играм Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны разработать стратегический план развития, который позволит республике претендовать на проведение Олимпийских игр.

Энергетика На Украине предупредили об угрозе нехватки газа на зиму "Нафтогаз" импортирует газ рекордными объемами, но риск не накопить необходимые для прохождения зимы количество топлива остается, заявил глава госкомпании Андрей Коболев.

Интернет Хакер взломал Instagram за 10 минут и получил от Facebook $30 000 Тут стоит отметить, что код восстановления действует всего 10 минут, и чтобы уложится в этот временной отрезок, потребовалось задействовать 1000 IP-адресов и сделать 200 000 запросов.

Происшествия В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.

Общество Госдума запретила передавать коллекторам долги по ЖКХ Госдума на пленарном заседании приняла закон о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ.

Авто Mercedes-Benz откажется от пикапа X-Class Компания Daimler ищет пути сокращения издержек и задумывается о прекращении производства пикапа Mercedes-Benz X-Class.

Политика Соколову отказали в регистрации на выборы в депутаты Мосгордумы Заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов ранее сообщал РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в МГД по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах.

Авто SsangYong Actyon поменяет марку на Mahindra и станет 7-местным На индийском рынке кроссовер SsangYong Actyon может выйти под брендом Mahindra.

Футбол В FIFA 20 «Ювентус» заменят на Piemonte Calcio EA Sports заменит «Ювентус» в FIFA 20 на Piemonte Calcio из-за прекращения сотрудничества.

Политика Пушков ответил на слова Турчинова об «уничтожении» Крымского моста Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.

Наука Ученые объяснили, почему лекарства полностью не уничтожают ВИЧ Ученые из университета Монреаля после проведения исследования определили, почему лекарства не могут полностью уничтожить ВИЧ.