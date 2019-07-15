с чего всё началось

В конце этого года доллар будет стоить 69 рублей, прогнозирует валютный стратег Bank Polski Ярослав Косатый. Он считается наиболее точным прогнозистом по версии Bloomberg. Рубль обвалится после снижения ключевой ставки ЦБ, прогнозирует Косатый.

Наука Названа группа крови, которая неуязвима перед раком Названы продукты, которые вредят здоровью, если есть их в неправильное время Несмотря на то, что люди с I группой крови наименее подвержены раку, у них чаще выявлялись заболевания, вызванные норовирусом и Helicobacter pylori, которая служит причиной гастрита и язвенной болезни, сообщается в релизе Национального центра биотехнологической информации США.

Политика В офисе Зеленского анонсировали новые телефонные переговоры с Путиным Замглавы офиса украинского президента Вадим Пристайко сообщил, что в будущем ожидаются новые телефонные переговоры лидеров России и Украины.

Политика Турция ответила на санкции Евросоюза Накануне Совет Евросоюза ввел первые санкции в ответ на бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра: В МИД России ранее отмечали, что обеспокоены действиями Турции, и призвали стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.

Политика Суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о скифском золоте Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение вердикта по делу о скифском золоте.

Политика США, Россия и Китай могут заключить трехсторонний ядерный договор Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы соглашение "нового поколения", которое будет заключено с Россией и Китаем, охватывало все виды ядерного оружия.

Футбол Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи» Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалева, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).

Происшествия В Москве уволили четырех сотрудников УВД из-за дела Голунова Отмечается, что сотрудники УВД по Западному административному округу были уволены в связи с несоблюдением регламента в исполнении обязанностей – Голунову отказали в адвокате, а также не предоставляли контакт с родственниками на протяжении долгого времени.

Политика Акция «Зеленский, признай выбор Донбасса» проходит в Донецке В Донецке несколько тысяч человек вышли на акцию с требованием, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский признал власти Донбасса.

ЖКХ В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.

Политика Министр юстиции Австрии согласовал экстрадицию Фирташа в США Вице-канцлер Австрии и министр юстиции Клеменс Яблонер согласовал экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, сообщает Deautsche Welle.

Общество НАФИ: около 10 миллионов россиян арендуют жилье Около 10 миллионов россиян арендуют жилье, и почти половина из них (49%) планируют продолжать жить в арендованном жилье как минимум в течение ближайших двух лет, сообщило Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

Экономика Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.

Политика В CNN назвали Ассанжа руководителем «вмешательства» в выборы США Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж якобы превратил посольство Эквадора в Лондоне в штаб для вмешательства в выборы президента США в 2016 году, утверждает телеканал CNN со ссылкой на отчеты испанской частной охранной компании Undercover Global, которая следила за Ассанжем.

Экономика Греф опроверг сообщения о разрыве отношений «Сбербанка» с «Яндексом» Сбербанк и «Яндекс» продолжат реализацию совместных проектов, для разрыва партнерства нет никаких оснований, заявил глава банка Герман Греф, передает «РИА Новости».

Политика В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров Комментирую предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.

Гаджеты Как Apple намеренно испортила новый MacBook Air Замедлившийся MacBook Air Обновленный ноутбук Apple MacBook Air 2019 оказался хуже модели 2018 г. Деградация коснулась дисковой подсистемы мобильного ПК – скорость ее работы ощутимо снизилась, что может отразиться на суммарной производительности лэптопа, сообщил французский ресурс Consomac.

Шоу-бизнес Собчак выложила своё фото в старости Экс-кандидат в президенты и бывшая ведущая «Дома-2» Ксения Собчак приняла участие во флешмобе звёзд по состариванию и выложила своё фото в соцсетях.

Авто В Японии официально представили обновленный Nissan Skyline Любопытно, что Nissan сохранил значок Infiniti на Skyline, хотя это изменится с появлением обновленной модели, представленной во вторник.

Политика Палата конгресса рассмотрит резолюцию о расистских словах Трампа Резолюция "решительно осуждает расистские комментарии президента Дональда Трампа, которые узаконили и увеличили страх и ненависть к новым американцам".

Происшествия Госдума ужесточила наказание за непропуск «скорой» Госдума ужесточила наказание за непропуск машин "скорой помощи", сообщает ТАСС.

Происшествия Суд арестовал криминального авторитета Шишкана Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Армия и оружие Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.