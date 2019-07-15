с чего всё началось

В конце этого года доллар будет стоить 69 рублей, прогнозирует валютный стратег Bank Polski Ярослав Косатый. Он считается наиболее точным прогнозистом по версии Bloomberg. Рубль обвалится после снижения ключевой ставки ЦБ, прогнозирует Косатый.

Политика Кремль отказался вмешиваться в ситуацию с выборами в Мосгордуму В администрации президента России не намерены вмешиваться в ситуацию вокруг выборов депутатов Московской городской думы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Политика Суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о скифском золоте Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение вердикта по делу о скифском золоте.

Происшествия Четверых полицейских уволили после «дела Голунова» Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.

Шоу-бизнес Стриженова попала в ДТП с грузовиком Телеведущая Екатерина Стриженова пережила серьезное ДТП, сообщила она в инстаграме.

Спорт Фигуристка Туктамышева пропустит Олимпиаду в Токио Фигуристка Елизавета Туктамышева не выступит на Олимпийских играх 2022 года. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Твиттере.

Политика Роскомнадзор обязал Instagram удалить оскорбляющее флаг изображение По запросу Генпрокуратуры России Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации страницу с изображением, оскорбляющим государственный флаг России, размещённую в социальной сети Instagram.

Политика На Украине вступил в силу закон о госязыке На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.

Кино Фонд Абрамовича поддержит экранизацию романа «Общага-на-Крови» Буквально вчера в новостях появилась информация о том, что съемочная группа разбила "тарелку" и приступила к работе над экранизацией романа Алексея Иванова "Общага-на-Крови".

Футбол «Ростов» анонсировал матч со «Спартаком» словами Федуна о Карпине Пресс-служба "Ростова" анонсировала матч второго тура чемпионата России против московского "Спартака", использовав ставшую знаменитой фразу владельца московского клуба Леонида Федуна о нынешнем наставнике дончан Валерии Карпине.

Происшествия Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.

Происшествия ЕСПЧ получил около 100 жалоб россиянок на домашнее насилие Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил от россиянок около 100 жалоб на домашнее насилие, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на избранного от России судью ЕСПЧ Дмитрия Дедова.

Армия и оружие В Госдуме оценили слова экспертов из ФРГ о «неожиданном ударе» России Ранее Die Welt,ссылаясь на доклад, авторами которого выступили генерал-лейтенант бундесвера в отставке Хайнрих Браус и директор Института политики безопасности в Кильском университете Йоахим Краузе, написала о том, что Россия готовится к ведению региональных войн в Европе и угрожает применением ядерного оружия.

Политика Трутнев поручил Осипову отправить в отставку главу Ононского района Полпред правительства в ДФО Юрий Трутнев на встрече с врио губернатора Забайкалья Александром Осиповым поручил ему отправить в отставку главу Ононского района Ятура Танхаева за то, что тот ушёл в отпуск.

Политика Вакарчук предложил сажать в тюрьму на 15 лет за переговоры с Россией Украинские политики, ведущие переговоры с Россией без разрешения властей государства, должны быть осуждены на 15 лет заключения - такое предложение озвучил солист группы "Океан Эльзы" и лидер украинской политической партии "Голос" Святослав Вакарчук.

Политика В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимся под санкциями, в Россию.

Политика Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".

Происшествия Самолет упал на жилой дом в Чечне Легкомоторный самолет упал на частный жилом дом в станице Новощедринская в Чечне, сообщает ТАСС. Инцидент произошел примерно в 8 утра.

Происшествия Против московского судьи в отставке разрешили возбудить уголовное дело Столичная квалификационная коллегия судей согласилась на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кузьминского суда Москвы в отставке Руслана Якубаева по подозрению в получении взятки, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Политика В Госдуме выступили за ограничение числа приемных детей в семьях Глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева выступила за ограничение числа детей в приемных семьях.

Политика Команда Зеленского захотела созвать внеочередное заседание Рады В команде президента Украины Владимира Зеленского хотят созвать внеочередное заседание Верховной рады до парламентских выборов – 18 июля, сообщил замруководителя офиса президента Руслан Рябошапка.

Происшествия Суд арестовал криминального авторитета Шишкана Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Хоккей Пол Щехура стал игроком «Торпедо» Нападающий Пол Щехура будет играть за «Торпедо», информирует официальный «твиттер» Континентальной хоккейной лиги.

Здоровье Министр здравоохранения России посетила Ярославль В Ярославле с рабочим визитом побывала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Политика В Кремле заявили о подготовке визита Путина в Венгрию Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что визит Владимира Путина в Венгрию в октябре этого года готовится.