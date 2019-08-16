Энергетика
Прогноз роста спроса на нефть понизила ОПЕКOilCapital.ru вчера в 11:23
Спрос на нефть в мире в 2019 г. достигнет 99,92 млн б/с, в 2020 г. — 101,05 млн б/с в среднем В своем докладе за август Организация стран-экспортеров нефти понизила прогноз роста спроса в 2019 году на 40 тыс. б/с, до 1,1 млн б/с. В 2020 году прогноз сохранен на уровне 1,14 млн б/с.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:22, Ашберн
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На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
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Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты
Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
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Вадим Прасов акцентировал на том, что в стране не развита система «все включено» из-за того, что курортные города России с самого начала не предполагали наличие массовых туристических потоков россиян и иностранных туристов, поэтому такие курорты и не могут рассчитывать на длительный летний сезон, чего нельзя сказать о популярной Анталье, расположенной в Турции.
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Отмечается, что боец посетил паб The Marble Arch Pub, где решил угостить виски собственной марки всех посетителей.
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Семак не отпустил Мамману в «Сассуоло»
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При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек
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На Сочи обрушился залповый ливень
Как сообщает в субботу пресс-служба администрации Сочи, в городе действует штормовое предупреждение, продолжается залповый ливень.
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Армия и оружие
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Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.
Обновлено вчера в 19:31
Политика
Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа
Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.
Обновлено в 01:38
Происшествия
СМИ узнали о жалобах врачей после взрыва на полигоне под Архангельском
Врачей Архангельской областной больницы, лечивших раненых при взрыве на военном полигоне, не предупредили о том, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации.
Обновлено в 04:23
Происшествия
В Приморье пациент больницы угнал машину скорой помощи
Житель Михайловского района Приморья, обратившийся в больницу, угнал машину скорой помощи, сообщили в УМВД РФ по региону.
Обновлено в 03:30
Политика
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Происшествия
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Обновлено в 04:45
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Полиция нашла крупную сумму денег в доме родственника Атамбаева
Полицейские обнаружили во время обыска в доме родственника экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева сумку с деньгами, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел страны.
Обновлено в 05:00
Кино
Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat
В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.
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Секс-скандал с Доминго: в Испании напомнили о презумпции невиновности
Министр напомнил, что в правовой системе существует понятие презумпции невиновности, поэтому человек не может считаться виновным, пока не доказано обратное.
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Политика
Порошенко указал в декларации, что является президентом Украины
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в электронной декларации указал, что по-прежнему является лидером государства.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено вчера в 17:15
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
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Ранее директор детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава написала в Facebook, что в Москве задержали еще одну мать, которая заказала за границей не зарегистрированное в России лекарство "Фризиум".
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На Украине задержали сбежавшего израильского наркобарона
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что в результате проведения «неотложных оперативных мероприятий», ее сотрудниками был задержан гражданин Израиля Амос Дов Сильвер.
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Происшествия
В Керченской крепости обнаружили 1700 осколочных авиабомб
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Обновлено в 02:41
Футбол
Российский клуб оставили без стадиона чемпионата мира
«Рубин» не сможет сыграть на арене из-за чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills, который принимает стадион.
Обновлено в 05:11
Политика
Путин и Макрон обсудят урегулирование конфликта на Украине
Обновлено вчера в 09:39