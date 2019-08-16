Энергетика
Прогноз роста спроса на нефть понизила ОПЕКOilCapital.ru 11:23
Спрос на нефть в мире в 2019 г. достигнет 99,92 млн б/с, в 2020 г. — 101,05 млн б/с в среднем В своем докладе за август Организация стран-экспортеров нефти понизила прогноз роста спроса в 2019 году на 40 тыс. б/с, до 1,1 млн б/с. В 2020 году прогноз сохранен на уровне 1,14 млн б/с.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 17:10, Ашберн
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