Спрос на нефть в мире в 2019 г. достигнет 99,92 млн б/с, в 2020 г. — 101,05 млн б/с в среднем В своем докладе за август Организация стран-экспортеров нефти понизила прогноз роста спроса в 2019 году на 40 тыс. б/с, до 1,1 млн б/с. В 2020 году прогноз сохранен на уровне 1,14 млн б/с.

Происшествия СМИ сообщили о 400 застрявших в аэропорту Антальи российских туристах Рейс авиакомпании Nordwind из Антальи в Санкт Петербург задерживается более чем на 13 часов, сообщает "Фонтанка".

Происшествия У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.

Общество Хор мальчиков в Германии обвинили в дискриминации Жительница Берлина подала иск в административный суд на Государственный кафедральный хор мальчиков, из-за того что там отказались принять ее 9-летнюю дочь.

Культура Телеведущий Роман Бабаян перешел на НТВ Ведущий «Право голоса» на ТВЦ Роман Бабаян перешел в новый проект на НТВ, сообщает радио «Говорит Москва».

Общество Звезды эстрады поздравили столичный Парк Горького с днем рождения Любимый москвичами и гостями города Парк Горького отметит 17 августа свой день рождения.

Общество Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.

Происшествия Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».

Политика Россиянам предложили добавить выходных. Они нашли причину отказаться Некоторые эксперты и вовсе сочли подобные эксперименты за гранью фантастики, так как России следует фокусироваться на глубинных причинах отсталости экономики.

Экономика Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиян Отельеры призывают власти республики возместить им материальный ущерб, причиненный массовым оттоком российских туристов.

Авто Новый УАЗ-452 «Буханка» показали на изображениях Независимые дизайнеры разработали рендерные изображения, на которых представили свое видение на новый УАЗ-452, известный автолюбителям как «Буханка».

Общество В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.

Энергетика Китай отменил поставку венесуэльской нефти из-за американских санкций Китайская национальная нефтегазовая корпорация (China National Petroleum Corporation, CNPC) в августе отменила планы по загрузке около 5 млн баррелей венесуэльской нефти в танкеры из-за американских санкций против Боливарианской Республики, сообщили осведомленные источники.

Общество В 40 школах Ростовской области учителя завышали оценки ученикам По результатам прошедших Всероссийских проверочных работ Рособрнадзор обнаружил, что в 42 школах Ростовской области завышали оценки.

Кино Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.

Наука Мутантные черви оказались восприимчивее к опиоидам Исследование поведения мутантных ГМ-червей Caenorhabditis elegans позволило ученым из Флориды обнаружить у рецептора GPR139 и его гомологов антиопиоидную активность.

Происшествия Украинский суд арестовал Грымчака с правом внесения залога в 6 млн грн В постановлении говорится, что Грымчаку избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн. Об этом сообщает "Интерфакс — Украина".

Здоровье Названы способные ускорить старение кожи продукты Специалисты назвали шесть продуктов, которые способны вызывать преждевременное старение кожи.

Армия и оружие Израильская система ПВО перехватила запущенную из сектора Газа ракету Израильские военные сообщили в пятницу, что система ПВО "Железный купол" перехватила запущенную из сектора Газа ракету.