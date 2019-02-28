Экономика

Прогноз результатов Mail.Ru Group за IV кв по МСФО: чистая прибыль выросла на 120% к/кПРАЙМ вчера в 03:00

Завтра, 1 марта, Mail.Ru Group (MAIL LI – ПРОДАВАТЬ) опубликует финансовую отчетность за 4 кв. 2018 г. по МСФО.
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Прогноз результатов Mail.Ru Group за IV кв по МСФО: чистая прибыль выросла на 120% к/к

ПРАЙМвчера в 03:00
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Политика

В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о единой валюте с Россией

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что конкретики в вопросе перехода России и Белоруссии к единой для Союзного государства валюте нет.
Обновлено в 05:20
Происшествия

СКР назвал две причины гибели группы Дятлова

К трагической гибели девяти туристов из группы под руководством студента радиофакультета Уральского политехнического института Игоря Дятлова, отправившихся зимой 1959 года в лыжный поход по Северному Уралу, привели как минимум две причины.
Обновлено в 03:00
Происшествия

В ХМАО задержали боевиков, готовивших серию терактов

В Ханты-Мансийском автономном округе задержали трех исламистов, которые планировали теракты и убийства полицейских, сообщили в МВД.
Обновлено в 03:42
Происшествия

В Нижнем Новгороде неизвестные открыли стрельбу возле школы

Обновлено в 04:37
Армия и оружие

Эсминец ВМС США «Дональд Кук» проплыл между двумя фрегатами РФ

Обновлено в 05:21
Политика

Пакистан согласился на помощь России наперекор Индии

Лавров 28 февраля предложил Индии и Пакистану провести переговоры в России.
Обновлено в 04:51
Политика

Зеленский заявил о неизбежности переговоров Украины и России

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» заявил, что Киеву не избежать переговоров с Москвой по Донбассу.
Обновлено в 01:59
Политика

Мадуро принял решение перевести офис PDVSA из Лиссабона в Москву

Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение закрыть офис нефтяной госкомпании PDVSA в Лиссабоне и перевести его в Москву, заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.
Обновлено в 05:20
Политика

«Проект» нашел у семьи лидера ЛДПР недвижимость на 10 млрд рублей

Семья депутата и бессменного лидера Либерально-Демократической партии России Владимира Жириновского владеет недвижимостью общей стоимостью 10 млрд рублей.
Обновлено в 05:45
Происшествия

У сбежавшего экс-чиновника Минкультуры нашли активы в Европе на €14 млн

Спецслужбы России получили от финансовых разведок Австрии и Испании данные о счетах и недвижимости, которые принадлежат бывшему главе департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Борису Мазо.
Обновлено в 02:00
Авто

Tesla объявила о закрытии магазинов и снижении цен на Model 3

Глава Tesla Илон Маск тогда заявил, что 2018 год оказался самым сложным, но также и самым успешным в истории компании.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия

В летевшем из Петербурга в Махачкалу самолете умерла пассажирка

Обновлено в 03:21
Экономика

Голодец оценила разницу в зарплатах мужчин и женщин в России

Средняя зарплата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец, передает ТАСС.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Школьница умерла в приемном покое психбольницы в Калининграде

Ученица девятого класса скончалась в приемном покое психиатрической больницы в поселке Прибрежный на окраине Калининграда, сообщили РИА Новости в региональном СУ СКР.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Главу Чебаркуля задержали по подозрению в получении взятки

Глава Чебаркуля в Челябинской области Сергей Ковригин задержан по подозрению в получении 50-тысячной взятки.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Лефортовский суд отклонил прошение об УДО экс-генерала СК Никандрова

Напомним, экс-генерал Следственного комитета Российской Федерации осужден за получение взятки в особо крупном размере по делу криминального авторитета Шакро Молодого.
Обновлено в 05:11
Спорт

Эстонские лыжники признались в употреблении допинга

Эстонский союз лыжного спорта выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил, что задержанные австрийской полицией Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв употребляли допинг, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:47
Транспорт

В Москве начали штрафовать за «вафельницу» с помощью камер

С 1 марта столичным автомобилистам начнут рассылать штрафы за нарушение желтой «вафельной» разметки и выезд на забитый перекресток.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

В Волгоградской области пять человек погибли в ДТП с фурой

На трассе в Михайловском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием грузового автомобиля и кроссовера, жертвами которого стали пять человек.
Обновлено в 02:03
Политика

Турчинов заявил об угрозе исчезновения украинской нации

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что сокращение численности населения страны ставит под угрозу существование нации.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Семья из пяти человек отравилась угарным газом в Дагестане

Пострадали пять человек, в том числе трое детей, это одна семья.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Бастрыкин рассказал о статистике оправдательных приговоров в 2018 году

Суды вынесли лишь 516 оправдательных приговоров из 108 тысяч уголовных дел, расследованных следователями Следственного комитета в 2018 году, сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.
Обновлено в 04:51
Авто

УАЗ начал продажи обновленного УАЗ «Хантер»

Обновлено в 03:49
Происшествия

Более тысячи кировских медиков написали заявление об увольнении

Демарш был предпринят в защиту заведующей детской поликлиникой, которую задержал местный Следственный комитет.
Обновлено в 05:30
Космос

Корабль «Федерация» отправится на МКС в рамках испытательных полетов

Перспективный российский космический корабль "Федерация" будет летать к МКС в рамках летных испытаний, но не станет использоваться для регулярной доставки экипажей на станцию, заявил РИА Новости исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие

Обстрелом украинских боевиков в Горловке была убита женщина

Обновлено в 05:19
Авто

Семейные и первые автомобили продадут со скидкой

Возобновляются с 1 марта программы льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".
Обновлено вчера в 08:52
Общество

Косаток и белух не выпустили из приморской «китовой тюрьмы»

Определить судьбу отловленных и содержащихся в вольерах бухты Средней в Приморье косаток и белух президент России Владимир Путин поручил к 1 марта, но все млекопитающие пока остаются в "китовой тюрьме", сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 00:57
Политика

Чернокожий возглавил неонацистов в США

Национал-социалистическое движение — одна из организаций, которой предъявлено обвинение в связи с кровопролитными беспорядками в Шарлоттсвилле в 2017 году.
Обновлено в 04:29
Финансы

Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро

Курс доллара упал на 10 копеек — до 65,81 рубля. Курс евро снизился на 20 копеек и составил 74,79 рубля.
Обновлено в 02:02
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