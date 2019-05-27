Политика
Прогноз: проевропейские партии получат 65% мест в ЕвропарламентеКоммерсантъ 17:31
Согласно прогнозу Европарламента, проевропейские партии лидируют на выборах в законодательный орган ЕС, получив 493 места из 751. Выборы в Европарламент проходят с 23 по 26 мая во всех странах Евросоюза. Как предполагают в ЕП, Европейская народная партия получит 173 месте в парламенте.
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