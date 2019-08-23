Финансы

Орешкин спрогнозировал снижение инфляции до 3% в I квартале 2020 годаИнтерфакс 11:35

Тренд на снижение инфляции в РФ из-за слабого спроса в экономике будет очень сильным даже на фоне уже проведенного ЦБ смягчения денежно-кредитной политики, инфляция в РФ по итогам года будет ниже 4%, а в I квартале 2020-го может вплотную приблизиться к 3% в годовом выражении, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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Максим Орешкин
Российский политик
Российский политик, экономист. Министр экономического развития Российской Федерации с 30 ноября 2016 года.
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