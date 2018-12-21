Футбол

Прогноз на матч «Жирона» - «Хетафе»: сумеют ли каталонцы прервать череду неудач
Евро-футбол.ру
00:58

В рамках семнадцатого тура испанской Примеры сразу два матча будут сыграны в пятницу. В первом из них "Жирона" в родных стенах сыграет с "Хетафе". Обе команды являются крепкими середняками чемпионата, с намёком на борьбу за еврокубковую зону, так что встреча обещает быть весьма интересной.
Евро-футбол.ру00:58

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Прогноз на матч «Жирона» - «Хетафе»: сумеют ли каталонцы прервать череду неудач

Евро-футбол.ру00:58
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