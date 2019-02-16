Футбол

Прогноз на матч «Реймс» - «Ренн»: кто будет забиватьЕвро-футбол.ру вчера в 08:02

В одном из воскресных матчей французской Лиги 1 сразятся "Реймс" и "Ренн". Реймс "Реймс" – крепкий середняк чемпионата Франции. В восьми последних матчах Лиги 1 команда Давида Гийона не проигрывала, одержав три победы при пяти ничьих.
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«Реймс» - «Ренн»: вечерний матч Лиги1

Все про Спорт рувчера в 12:49

Прогноз на матч «Реймс» - «Ренн»: кто будет забивать

Евро-футбол.рувчера в 08:02
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Общество

«Ведомости»: ирландская CityJet отказалась от SSJ100

Ирландская авиакомпания CityJet отказалась от эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщили газете «Ведомости» топ-менеджеры двух лизинговых компаний.
Обновлено в 20:11
Общество

Источник: в Роскосмосе ожидаются увольнения в связи с ситуацией на УКВЗ

Обновлено в 17:19
Общество

Эксперты назвали регионы с самым высоким качеством жизни

Эксперты в рамках седьмого по счету исследования назвали самые лучшие для жизни регионы России в 2018 году.
Обновлено в 17:40
Политика

Крымские татары потребовали изъять из школ учебник по истории Крыма

Обновлено в 10:09
Политика

Глава ОБСЕ выразил обеспокоенность героизацией Бандеры

Председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным заявил, что словацкая общественность обеспокоена в связи с ростом национализма на Украине, связанного, в том числе, с героизацией Степана Бандеры.
Обновлено в 16:55
Наука

Назван продукт, резко увеличивающий риск развития рака

Ученые Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака.
Обновлено в 08:47
Спорт

Биатлонист Гараничев не примет участия в смешанной эстафете

Российский биатлонист Евгений Гараничев, ранее опоздавший к старту гонки преследования, не попал в состав сборной России на смешанную эстафету, которая пройдет 17 февраля на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити.
Обновлено в 12:27
Политика

СМИ Испании героизировали осаждавшую Ленинград дивизию

Одна из крупнейших газет Испании ABC опубликовала статью, в которой рассказывает о "героических" подвигах испанской "Голубой дивизии", воевавшей в составе вермахта в годы Второй мировой войны.
Обновлено в 18:41
Космос

В России разрабатывают космическую яхту для туристов

Ряд российских компаний разрабатывает космическую яхту для полетов туристов на околоземную орбиту, первые полеты могут состояться уже в ближайшие пять лет, сообщил генеральный конструктор НПО "Авиационно-космические технологии" Александр Бегак в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.
Обновлено в 19:33
Происшествия

В драке в Москве погиб чемпион России по рукопашному бою

Обновлено в 07:29
Политика

Евродепутат заявил, что его высылают из Венесуэлы по приказу Мадуро

Представитель испанской Народной партии (НП) Эстебан Гонсалес Понс заявил в воскресенье, что его и других членов делегации Европарламента высылают из Венесуэлы по приказу президента Николаса Мадуро.
Обновлено в 19:18
Общество

Лжебанкиры воруют у среднего россиянина тысячи рублей в год

Выдающие себя за сотрудников банка мошенники воруют у россиян в среднем по 3−5 тысяч рублей в год, доля таких атак растёт.
Обновлено в 19:57
ЖКХ

Сроки отключения горячей воды хотят сократить до трех дней

"Разрабатываются технологии, связанные с оптимизацией процессов управления сетями, переключения запорной арматуры, алгоритмами отключения и переключения, которые позволяют радикально сократить сроки отключения горячей воды", - заявил Чибис в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.
Обновлено в 18:27
Политика

Премьер Польши не поедет в Израиль из-за скандала с Нетаньяху

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не поедет в Иерусалим на встречу лидеров Вышеградской четверки и Израиля из-за слов израильского премьера Биньямина Нетаньяху об участии поляков в холокосте.
Обновлено в 10:19
Политика

Посольство назвало провокацией появление российского флага в Солсбери

Посольство РФ в Лондоне считает "добротной провокацией" водружение российского флага на собор в Солсбери, если оно действительно имело место, заявил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии.
Обновлено в 14:14
Общество

Россияне с пакетами устроили набег за едой на «Поле чудес»

Обновлено в 08:54
Политика

Муж Скабеевой поиздевался над провокаторами

Украинские журналисты Петр Залмаев и Тарас Березовец настойчиво провоцировали своего российского коллегу, видимо, ожидая, что тот "взорвется".
Обновлено вчера в 18:54
Армия и оружие

Российские РСЗО получат «умные взрыватели»

Обновлено в 19:04
Армия и оружие

«Авангард» рекомендован к принятию на вооружение

Обновлено в 20:09
Политика

Spiegel «лишил» США статуса мирового лидера

Как отмечает журнал, Пенс в ходе выступления говорил о том, что США при президенте Дональде Трампе стали "сильны как никогда", а "Америка снова стала лидером свободного мира".
Обновлено в 19:23
Политика

СМИ сообщили о возможном визите Трампа в Японию в мае

Ранее СМИ сообщали, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия по денуклеаризации Северной Кореи.
Обновлено в 19:57
Происшествия

Лес загорелся в Чернобыльской зоне отчуждения

В лесу в Чернобыльской зоне отчуждения горит лес на площади около пяти гектаров. Информация о пожаре поступила в воскресенье в 17.40 мск.
Обновлено в 19:43
Общество

На Курилы пришел высокоскоростной Интернет

На Курилы пришел высокоскоростной Интернет.
Обновлено в 19:41
Экономика

Медведев подтвердил отсутствие планов изъять у бизнеса сверхдоходы

Идея изъять сверхдоходы у крупных компаний, в числе которых назывались "Северсталь", "Алроса", "Норникель", "Сибур", НЛМК, появилась летом 2018 года.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Участница «Голоса» Юлия Райнер насмерть сбила таксиста

Певица Юлия Райнер сбила насмерть водителя такси, который вышел из своего автомобиля на проезжую часть Ленинградского шоссе в Москве.
Обновлено в 10:38
Здоровье

Названы шесть продуктов для избавления от жира на животе

Обновлено в 17:19
Политика

Сенатор США призвал военных Венесуэлы пустить гумпомощь в страну

Сенатор США Марко Рубио посетил пограничный пункт для распределения гуманитарной помощи Соединённых Штатов Венесуэле.
Обновлено в 19:06
Политика

Руководитель международного отдела ЦК КПК встретился с главой МИД ФРГ

На полях мюнхенской Международной конференции по безопасности прошла встреча руководителя Международного отдела ЦК КПК Ян Цзечи с главой МИД Германии Хайко Маасом, сообщает 17 февраля Синьхуа.
Обновлено в 15:52
Общество

Отправивший подростку свои интимные фото экс-конгрессмен досрочно освободился

Энтони Винер, экс-конгрессмен и бывший супруг экс-советницы Хиллари Клинтон Хумы Абедин, вышел на свободу из тюрьмы в штате Массачусетс через 15 месяцев заключения.
Обновлено в 17:46
Общество

Москвичей предупредили о заморозках

Жителей Москвы предупредили о заморозках в ночь на понедельник, 18 февраля, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:55
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Французский футбольный клуб из Реймса. Основан 18 июня 1931 года. Шестикратный чемпион Франции. Дважды доходил до финала Кубка европейских чемпионов, и оба раза в финале проигрывал мадридскому «Реалу»: в 1956 году со счётом 3:4, в 1959 - 0:2.
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