Футбол

Прогноз на матч «Реал» - «Жирона»: не оступятся ли мадридцы с кризисными каталонцамиЕвро-футбол.ру 16 февраля в 18:30

Реал — Жирона
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, 17 февраля
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Каземиро
25′
46′
Пере Понс
Алекс Гарсия Серрано
46′
Педро Антонио Порро
Энтони Лосано
48′
Энтони Лосано
Лукас Васкес Иглесиас
Винисиус Жуниор
58′
Серхио Рамос
64′
65′
Кристиан Стуани
Марко Асенсио
Гарет Бэйл
66′
Дани Себальос
Мариано Диас
74′
75′
Порту
84′
Порту
Валери Фернандес
86′
Педро Алькала
Каземиро
88′
Серхио Рамос
90′
"Барселона" и "Атлетико" в субботу выиграли свои матчи, поэтому "Реалу" нужно отвечать тем же, чтобы вернуть себе второе место в Примере, и сократить отставание от действующего чемпиона Испании до шести очков. Команда Сантьяго Солари в 26-м туре Ла Лиги дома сыграет с кризисной "Жироной".
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