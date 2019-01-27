Футбол

Прогноз на матч «ПСЖ» - «Ренн»: как выступят парижане без НеймараЕвро-футбол.ру вчера в 07:27

Бразилец рискует пропустить даже первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед", так что парижанам нужно готовиться к возможной жизни без звёздного бразильца. Ренн После четырёх подряд "сухих" побед в чемпионате Франции "Ренн" застопорил ход.
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Мбаппе 11 раз сделал гол+пас в лиге за «ПСЖ». Неймар – 12, он лучший в топ-5 чемпионатах с 2017 года

Sports.ru17:05

Где смотреть матч ПСЖ - Ренн

Евро-футбол.рувчера в 18:33

ПСЖ - Ренн ~ прогноз на матч Лиги 1: «дежурные» 3 очка для парижан

Sport-placeвчера в 11:40

ПСЖ — «Ренн». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 27 января 2019 года

LiveSport.ruвчера в 03:00
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Происшествия

Из Третьяковской галереи украли картину Куинджи

Обновлено в 11:49
Происшествия

Число жертв от прорыва дамбы в Бразилии выросло до 40 человек

Количество жертв от прорыва дамбы на руднике для добычи железной руды в юго-западном бразильском районе Минас-Жейрас выросло до 40 человек, сообщает 27 января со ссылкой на местный власти бразильский новостной портал G1.
Обновлено вчера в 23:54
Общество

Фонд кино требует от создателя «Смешариков» 82 млн рублей

Ранее telegram-канал Mash сообщил, что Фонд кино подал иск к продюсеру «Смешариков» Илье Попову из-за невозвращенных средств, которые фонд выделил на создание полнометражного мультфильма серии.
Обновлено в 14:05
Происшествия

В Крыму мужчина облил краской памятник «Вежливым людям»

Обновлено в 18:52
Авто

Названы Топ-5 самых странных автомобилей

Окунувшись в прошлое, эксперты CarsWeek составили ТОП-5 самых странных автомобилей в мире.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие

Жене Асада удалили раковую опухоль

Врачи провели успешную операцию по удалению опухоли жене сирийского президента Башара Асада, сообщила канцелярия Асада.
Обновлено в 10:08
Происшествия

Три здания обрушились после взрыва в Гааге

В Гааге в результате взрыва произошло обрушение в трех жилых зданиях, сообщает RTL Niuews.
Обновлено в 11:12
Общество

В Москве за неполные сутки выпала треть месячной нормы осадков

Обновлено в 00:46
Экономика

Дерипаска снизил долю в En+ до 44,95%

Российский бизнесмен Олег Дерипаска в соответствии с требованиями США в рамках работы над снятием с компании санкций снизил свою долю в En+ Group до 44,95%.
Обновлено в 18:47
Общество

Саратовских учителей выгнали на мороз собирать снег в мешки

Обновлено в 06:12
Происшествия

Под крышей 14-этажного жилого дома в Перми обрушились перекрытия

В Свердловском районе Перми в жилом доме обрушились перекрытия между техническим этажом и крышей.
Обновлено в 06:54
Общество

В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги

Пришла пора отказаться от бумаги и обратить внимание на альтернативные способы гигиены, пишет немецкая журналистка Лара Тиде в статье, опубликованной Süddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 21:42
Гаджеты

Подтвердились слухи о реверсивной зарядке в Samsung Galaxy 10

Ранее в Сети распространилась информация о том, что новый Samsung Galaxy 10 сможет поддерживать реверсивный тип зарядки.
Обновлено в 05:55
Технологии

«Роскачество» рассказало, как избежать утечки персональных данных

25 января в «Роскачестве» рассказали, как не попасться на уловки в охоте за скидками и получить реальную выгоду от покупок.
Обновлено в 17:55
Происшествия

В Израиле россиянина задержали за запуск дрона возле аэропорта

В Израиле туриста из России арестовали по подозрению в запуске беспилотного летательного аппарата в районе международного аэропорта Тель-Авива.
Обновлено в 18:59
Общество

В Париже началось первое движение «красных платков»

Обновлено в 09:27
Политика

В Венесуэле оппозиция ведет переговоры с армией для смещения Мадуро

Как сообщает газета The Washington Post, самопровозглашенный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что оппозиционные силы страны ведут переговоры с представителями командования национальных Вооруженных сил страны, отличающимися антиправительственными настроениями, дабы найти сторонников для смещения со своего поста законно избранного президента Николаса Мадуро.
Обновлено в 19:13
Происшествия

В Перу 15 человек погибли на свадьбе при обрушении стены отеля

Трагедия произошла на юго-востоке Перу в регионе Апуримак - в результате обрушения стены отеля, вызванного сильными дождями погибли пятнадцать человек.
Обновлено в 09:42
Происшествия

СК назвал причину пожара на танкерах в Черном море

Причиной пожара на двух танкерах в черном море стало нарушение правил безопасности.
Обновлено в 16:36
Общество

Аналога не имеет: что принесет россиянам переход на цифровое ТВ

Переход России на цифровое телевидение проходил в течение 10 лет и обошелся в 200 млрд рублей.
Обновлено в 16:01
Единоборства

Опубликовано видео нокаута Федора Емельяненко

Напомним, Емельяненко досрочно проиграл Бейдеру в первом раунде финала Гран-при Bellator в тяжелом весе, пропустив удар уже на первой минуте боя.
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес

Актриса Кейт Бекинсейл попала в больницу

Актриса Кейт Бекинсейл сообщила о госпитализации. Фото с больничной койки она опубликовала в своем Instagram.
Обновлено в 13:06
Общество

Штормовые волны высотой до 9 м ожидаются у берегов Камчатки

Обновлено в 19:20
Происшествия

Автомобиль с людьми рухнул в 80-метровую пропасть в горах на юге Чечни

Обновлено в 16:03
Политика

Австралия признала Гуаидо президентом Венесуэлы

Австралия признала председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом страны до проведения выборов.
Обновлено в 19:06
Происшествия

В Японии компаниям отправили письма с цианидом от секты «Аум Синрикё»

Обновлено в 13:21
Общество

Массовая манифестация в защиту климата прошла в Брюсселе

Обновлено в 10:49
Гаджеты

Apple выпустит новые iPad без сканера Face ID

Разработчики американской компании Apple выпустят планшеты iPad без сканера лица Face ID.
Обновлено в 10:56
Наука

Ученые создали подушку, подавляющую звук храпа

Китайские ученые разработали подушку с электронной «начинкой», которая может эффективно подавлять звук храпа для спящего рядом с храпящим человека.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие

В России применили оружие с ударного беспилотника в ходе испытаний

Обновлено в 19:05
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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