Футбол
Один из билетов в полуфинал Кубка французской лиги разыграют "ПСЖ" и "Генгам". Команда Томаса Тухеля считается безоговорочным фаворитом противостояния, но подопечные Жоселена Гурвенье не прочь стать творцами сенсации на "Парк де Пренс". "Евро-Футбол.ру" знакомит своих читателей с деталями поединка.
Евро-футбол.рувчера в 12:51
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 08:49, Ашберн
Экономика
Новые тарифы ОСАГО вступили в силу
В России начали действовать новые тарифы ОСАГО.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
Неизвестный убил полицейского в Подольске
Сотрудник полиции убит во время конфликта в подмосковном Подольске. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 00:15
Армия и оружие
В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34
Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
Медведев выделил 147 млн рублей на жилье пострадавшим в Магнитогорске
Обновлено в 08:23
Финансы
ЦБ снизил официальные курсы доллара и евро более чем на 2 рубля
Центробанк установил официальный курс евро к рублю на 10 января в 76,9066 рубля (-2,55 рубля). Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Обновлено в 06:10
Политика
Бывший глава ЦРУ назвал Путина «подарком» для НАТО
Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус назвал президента России Владимира Путина «самым большим подарком» для НАТО.
Обновлено в 05:15
Энергетика
В России вновь выросли цены на бензин
С начала 2019 года на российских автозаправках начали расти цены на бензин в связи с повышением налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизов на топливо.
Обновлено в 08:22
Политика
Сообщения пользователей обяжут хранить на отечественном оборудовании
Минкомсвязь, ФСБ и Минпромторг предложили обязать операторов связи использовать для хранения сообщений пользователей по «закону Яровой» оборудование, произведенное в России.
Обновлено в 07:35
Политика
Рогозин прокомментировал отмену своего визита в США
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал причину отмены его визита в США.
Обновлено в 08:14
Экономика
Apple сократит производство новых iPhone
Компания Apple снизит производство новых моделей iPhone приблизительно на 10% в I квартале 2019 года, сообщает Nikkei Asian Review, ссылаясь на осведомленные источники.
Обновлено в 03:52
Политика
Все члены синода Вселенского патриархата подписали томос для Украины
Члены синода Вселенского патриархата, проходящего на Фанаре в Стамбуле в среду, подписали томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает украинский телеканал ТСН.
Обновлено в 06:00
Политика
США грозят санкциями подрядчикам «Северного потока — 2»
Власти Соединенных Штатов в своих попытках заблокировать строительство газопровода «Северный поток — 2» рассматривают вариант введения санкций против компаний, участвующих в проекте, пишет немецкая газета Handelsblatt.
Обновлено в 01:12
Происшествия
Пострадавший при взрыве дом в Магнитогорске не снесут
«Пострадавший в результате взрыва дом в Магнитогорске, несмотря на петицию в интернете, не будет снесен и расселен», — заявил Дубровский.
Обновлено в 06:22
Экономика
«Почта России» начала взимать пошлины за онлайн-покупки
Новые полномочия «Почта России» получила в рамках двукратного снижения беспошлинного порога при покупках в зарубежных интернет-магазинах — в 2019 году он равен 500 евро в месяц (общий вес всех заказов при этом не должен превышать 31 килограмм).
Обновлено в 05:45
Политика
США исключили размещение войск на Курилах
США не намерены разворачивать свои войска на южных Курильских островах в случаях, если Россия передаст их Японии.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Девочка выстрелила себе в лицо из пистолета при попытке сделать селфи
Тринадцатилетняя девочка случайно нажала на курок травматического пистолета при попытке сделать селфи.
Обновлено в 06:31
Происшествия
В Ярославле задержали жаловавшегося на пытки в колонии
Бывший заключенный Руслан Вахапов, один из жаловавшихся на пытки в исправительной колонии в Ярославле, задержан, сообщила в Facebook глава фонда помощи осужденным «Русь сидящая» Ольга Романова.
Обновлено в 08:04
Экономика
Польша попала в зависимость от российского угля
Обновлено в 07:05
Экономика
Глава Минтруда рассказал о росте зарплат бюджетников в 2019 году
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил о повышении зарплат работников бюджетной сферы в 2019 году.
Обновлено в 02:09
Армия и оружие
ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды
Испытания гиперзвуковых снарядов провели американские ВМС на эскадренном миноносце USS Dewey летом прошлого года.
Обновлено вчера в 22:50
ЖКХ
В Приамурье появилась детская горка из замерзших нечистот
В селе Чигири Благовещенского района Приамурья из-за переполненных септиков возникла ледяная горка из нечистот, с которой начали кататься дети.
Обновлено в 06:17
Политика
Fitch предупредило о возможном снижении рейтинга США
Как отметил глава отдела суверенных рейтингов Fitch Джеймс Маккормак, если приостановка работы правительства США продлится до 1 марта и через несколько месяцев появится проблема потолка государственного долга, агентство может быть вынуждено "задуматься об основах политики, о неспособности принять бюджет", а также о том, "совместимо ли все это" с рейтингом AAA.
Обновлено в 08:26
Происшествия
В МВД объяснили поездку обиженных полицейских за мандаринами
В управлении МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу объяснили, почему сотрудникам полиции пришлось проехать 130 километров за ящиком мандаринов.
Обновлено вчера в 22:55
Политика
Госдума получила от ПАСЕ приглашение к участию в январской сессии
Государственная дума получила предложение из Парламентской ассамблеи Совета Европы сформировать российскую делегацию для участия в январской сессии ассамблеи и примет решение в течение недели, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия").
Обновлено в 07:56
Экономика
В России подорожали некоторые смартфоны Apple и Samsung
Как пишет газета «Коммерсантъ», продукция американской компании подорожала на 1,7%, а южнокорейский бренд «избирательно» повысил стоимость гаджетов на 2%. Отмечается, что с 1 января 2019 года НДС в России увеличился до 20%.
Обновлено в 03:00
Общество
Подаренного Россией медведя усыпили в Эстонии
Медведь родился в Австрии в 2001 году и попал под опеку Московского зоопарка, который подарил его Эстонии в 2009 году.
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия
Малкин пожертвовал 4 млн рублей пострадавшим в Магнитогорске
Обновлено в 08:01
Происшествия
Власти объяснили отказ в матпомощи сестре погибшей в Магнитогорске
Подробнее: "Сестре погибшей при взрыве в Магнитогорске отказывают в матпомощи" Федичкин пояснил РИА Новости, что на деньги могут рассчитывать только родители, дети и супруги погибшего.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Похитители потребовали у миллионера выкуп за жену в криптовалюте
В Норвегии неизвестные похитили супругу инвестора Тома Хагена и потребовали выкуп в размере 9 миллионов евро.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Хакер из «Шалтай-Болтай» освобожден условно-досрочно
Сегодня вступило в законную силу решение суда об условно-досрочном освобождении осужденного участника хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Константина Теплякова.
Обновлено в 08:43