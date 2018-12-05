Футбол

Прогноз на матч «Лион» - «Ренн»: «ткачи» могут выйти на 2 место
Евро-футбол.ру
вчера в 19:22

Монпелье — Лилль
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Франции, вчера
Стад де ла Моссон
6′
Николас Пепе
33′
Жонатан Иконе
51′
Шека
Даниэль Конгре
52′
64′
Лоик Реми
Жонатан Бамба
70′
Луис Араужо
Руи Фонте
Жуниор Самбия
Петар Шкулетич
73′
Рубен Агилар
74′
88′
Жонатан Иконе
Бубакари Сумаре
Дамьен ле Таллек
Сулейман Камара
89′
Лион Во вторник "Монпелье" в родных стенах проиграл "Лиллю". Теперь "Лион" имеет шанс выйти на чистое второе место в турнирной таблице Лиги 1. Для этого команде Брюно Женезио нужно обыграть дома "Ренн".
Евро-футбол.рувчера в 19:22

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Прогноз на матч «Лион» - «Ренн»: «ткачи» могут выйти на 2 место

Евро-футбол.рувчера в 19:22
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