Футбол
|6′
Николас Пепе
|33′
Жонатан Иконе
|51′
Шека
Даниэль Конгре
|52′
|64′
Лоик Реми
Жонатан Бамба
|70′
Луис Араужо
Руи Фонте
Жуниор Самбия
Петар Шкулетич
|73′
Рубен Агилар
|74′
|88′
Жонатан Иконе
Бубакари Сумаре
Дамьен ле Таллек
Сулейман Камара
|89′
|56%
|Владение мячом
|44%
|76%
|Процент точных передач
|69%
|6
|Удары в сторону ворот
|4
|4
|Удары в створ ворот
|6
|5
|Сейвы вратарём
|4
|1
|Офсайды
|2
|8
|Угловые
|8
|21
|Отборы
|10
|15
|Фолы
|11
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Монпелье
Расстановка 4‑5‑1
40
Лекомт
2
Агилар
4
Илтон
31
Коцца
3
Конгре
10
Лаборд
13
Схири
25
Молле
19
Камара
32
Шкулетич
11
Делорт
16
Меньян
17
Челик
6
Фонте
22
Дабила
25
Балло
19
Пепе
8
Шека
10
Фонте
23
Мендес
24
Сумаре
14
Бамба
Лилль
Расстановка 4‑5‑1
Лион Во вторник "Монпелье" в родных стенах проиграл "Лиллю". Теперь "Лион" имеет шанс выйти на чистое второе место в турнирной таблице Лиги 1. Для этого команде Брюно Женезио нужно обыграть дома "Ренн".
Евро-футбол.рувчера в 19:22
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 05:01, Ашберн
Футбол
«Манчестер Сити» имеет лучшую разницу голов за 125 лет
После 15 туров "горожане" имеют лучшую разницу голов (+38) за последние 125 лет. В сезоне-1892/93 у "Сандерленда" был показатель +39.
Обновлено в 04:43
Футбол
Адвокат Кокориных: «Жду самого плохого результата судебного заседания»
Представитель интересов братьев Кокориных Татьяна Стукалова поделилась ожиданиями от судебного заседания, на котором определяют дальнейшую меру пресечения для футболиста «Зенита» Александра.
Обновлено в 04:43
Футбол
Черчесов назвал Ахметова лучшим молодым футболистом 2018 года в РПЛ
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в голосовании, по итогам которого будет выбран лучший молодой футболист 2018 года в РПЛ.
Обновлено в 04:36
Футбол
Переход Ибрагимовича в «Милан» находится под угрозой срыва
Обновлено в 04:00
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на автобус «Бока Хуниорс»
Первый подозреваемый в нападении на автобус "Бока Хуниорс" арестован во вторник в Буэнос-Айресе, информирует L'equipe.
Обновлено в 03:32
Футбол
Погба призвал Моуринью не делать из него козла отпущения
Француз в ответ потребовал не делать его козлом отпущения, сообщает The Sun. «МЮ» набрал лишь 2 очка в трех последних матчах.
Обновлено в 04:27
Футбол
19-летний вратарь Сафонов признан лучшим игроком «Краснодара» в ноябре
Обновлено в 04:40
Футбол
Солабарриета возглавил «Атлетик». Ему 35 лет
«Атлетик» объявил о назначении Арица Солабарриеты на пост главного тренера команды. Срок соглашения с 35-летним специалистом не уточняется.
Обновлено в 03:22
Футбол
Черышев впервые за полтора месяца принял участие в матче «Валенсии»
Обновлено в 03:38
Футбол
Уэлбек может покинуть «Арсенал» летом в статусе свободного агента
Нападающий «Арсенала» Дэнни Уэлбек, по всей видимости, покинет лондонский клуб летом.
Обновлено в 04:32
Футбол
Кудряшов может перейти из «Рубина» в «Краснодар»
Обновлено в 04:19
Футбол
Анри призвал не накалять обстановку вокруг «Монако»
Обновлено в 04:23
Футбол
Букмекеры: «Рубин» проиграет «Локомотиву» в Москве
Сегодня «Рубин» сыграет на выезде с «Локомотивом» в первом четвертьфинальном матче розыгрыша Кубка России.
Обновлено в 04:38
Футбол
Президент «Баварии» объяснил, почему клуб не пытался подписать Роналду
Президент "Баварии" Ули Хенесс назвал причины, по которым клуб не пытался приобрести у "Реала" Криштиану Роналду.
Обновлено в 02:16
Футбол
Диего Коста может перейти в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
Нападающий «Атлетико» Диего Коста может продолжить карьеру в Китае.
Обновлено в 01:41