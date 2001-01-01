Футбол
|6′
Николас Пепе
|33′
Жонатан Иконе
|51′
Шека
Даниэль Конгре
|52′
|64′
Лоик Реми
Жонатан Бамба
|70′
Луис Араужо
Руи Фонте
Жуниор Самбия
Петар Шкулетич
|73′
Рубен Агилар
|74′
|88′
Жонатан Иконе
Бубакари Сумаре
Дамьен ле Таллек
Сулейман Камара
|89′
|56%
|Владение мячом
|44%
|76%
|Процент точных передач
|69%
|6
|Удары в сторону ворот
|4
|4
|Удары в створ ворот
|6
|5
|Сейвы вратарём
|4
|1
|Офсайды
|2
|8
|Угловые
|8
|21
|Отборы
|10
|15
|Фолы
|11
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Монпелье
Расстановка 4‑5‑1
40
Лекомт
2
Агилар
4
Илтон
31
Коцца
3
Конгре
10
Лаборд
13
Схири
25
Молле
19
Камара
32
Шкулетич
11
Делорт
16
Меньян
17
Челик
6
Фонте
22
Дабила
25
Балло
19
Пепе
8
Шека
10
Фонте
23
Мендес
24
Сумаре
14
Бамба
Лилль
Расстановка 4‑5‑1
Лион Во вторник "Монпелье" в родных стенах проиграл "Лиллю". Теперь "Лион" имеет шанс выйти на чистое второе место в турнирной таблице Лиги 1. Для этого команде Брюно Женезио нужно обыграть дома "Ренн".
Евро-футбол.ру19:22
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