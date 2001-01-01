Футбол

Прогноз на матч «Лион» - «Ренн»: «ткачи» могут выйти на 2 место
Евро-футбол.ру
19:22

Монпелье — Лилль
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стад де ла Моссон
6′
Николас Пепе
33′
Жонатан Иконе
51′
Шека
Даниэль Конгре
52′
64′
Лоик Реми
Жонатан Бамба
70′
Луис Араужо
Руи Фонте
Жуниор Самбия
Петар Шкулетич
73′
Рубен Агилар
74′
88′
Жонатан Иконе
Бубакари Сумаре
Дамьен ле Таллек
Сулейман Камара
89′
Лион Во вторник "Монпелье" в родных стенах проиграл "Лиллю". Теперь "Лион" имеет шанс выйти на чистое второе место в турнирной таблице Лиги 1. Для этого команде Брюно Женезио нужно обыграть дома "Ренн".
Евро-футбол.ру19:22

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Прогноз на матч «Лион» - «Ренн»: «ткачи» могут выйти на 2 место

Евро-футбол.ру19:22
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Город во Франции, административный центр региона Овернь - Рона - Альпы, особого административного образования Лионская метрополия и 14 кантонов. Также является временной префектурой для департамента Рона, из состава которой был выделен с 1 января 2015 года с образованием Лионской метрополии. Третий по численности населения город Франции.
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