Футбол

LegalbetLegalbetПрогноз на матч «Эвертон» – «Вулверхэмптон»: зрелище отменяется

Эвертон — Вулверхэмптон
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Гудисон Парк»
Ришарлисон
5′
9′
Ромен Саисс
Алекс Ивоби
12′
38′
Рубен Винагре
44′
Рауль Хименес
49′
Вилли Боли
58′
Райан Беннетт
59′
Ромен Саисс
Жоау Моутинью
Фабиан Делф
63′
68′
Патрик Кутроне
Диого Жота
75′
Рауль Хименес
Мойсе Кин
Доминик Кэлверт-Льюин
76′
Алекс Ивоби
Бернард Анисио
76′
Ришарлисон
80′
84′
Рубен Невеш
Педру Нету
90′+4′
Педру Нету
90′+5′
Вилли Боли
Ливерпуль "Эвертон" в минувшую пятницу имел бледный вид в выездной встрече с "Астон Виллой", а "Вулверхэмптон" еле унес ноги от "Бернли".
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