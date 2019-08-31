Ливерпуль "Эвертон" в минувшую пятницу имел бледный вид в выездной встрече с "Астон Виллой", а "Вулверхэмптон" еле унес ноги от "Бернли".

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Политика Скабеева назвала позицию Польши по Второй мировой войне дурью Телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале прокомментировала объяснения МИД Польши о том, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.

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Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Происшествия Ребенок из России утонул у побережья Атлантического океана в США Мальчик из России утонул у побережья Атлантического океана в американском штате Массачусетс, сообщает телеканал CBS.

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