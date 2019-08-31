Футбол
LegalbetПрогноз на матч «Эвертон» – «Вулверхэмптон»: зрелище отменяется
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Гудисон Парк»
Ришарлисон
|5′
|9′
Ромен Саисс
Алекс Ивоби
|12′
|38′
Рубен Винагре
|44′
Рауль Хименес
|49′
Вилли Боли
|58′
Райан Беннетт
|59′
Ромен Саисс
Жоау Моутинью
Фабиан Делф
|63′
|68′
Патрик Кутроне
Диого Жота
|75′
Рауль Хименес
Мойсе Кин
Доминик Кэлверт-Льюин
|76′
Алекс Ивоби
Бернард Анисио
|76′
Ришарлисон
|80′
|84′
Рубен Невеш
Педру Нету
|90′+4′
Педру Нету
|90′+5′
Вилли Боли
|59%
|Владение мячом
|41%
|80%
|Процент точных передач
|65%
|3
|Удары в сторону ворот
|1
|7
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|4
|1
|Офсайды
|2
|7
|Угловые
|7
|9
|Отборы
|14
|12
|Фолы
|12
|1
|Желтые карточки
|6
|–
|Красные карточки
|1
Эвертон
Расстановка 4‑5‑1
1
Пикфорд
23
Коулмэн
5
Кин
13
Мина
12
Динь
7
Ришарлисон
2 ×
21
Гомеш
10
Сигурдссон
8
Делф
20
Бернард
9
Кэлверт-Льюин
11
Патрисиу
5
Беннетт
16
Коуди
15
Боли
37
Траоре
32
Дендонкер
7
Нету
28
Моутинью
29
Винагре
9
Хименес
18
Жота
Вулверхэмптон
Расстановка 3‑5‑2
Ливерпуль "Эвертон" в минувшую пятницу имел бледный вид в выездной встрече с "Астон Виллой", а "Вулверхэмптон" еле унес ноги от "Бернли".
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«Эвертон» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч АПЛ 1 сентября 2019 года
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