Футбол

LegalbetLegalbetПрогноз на матч «Эвертон» – «Вулверхэмптон»: зрелище отменяется

Эвертон — Вулверхэмптон
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Гудисон Парк»
Ришарлисон
5′
9′
Ромен Саисс
Алекс Ивоби
12′
38′
Рубен Винагре
44′
Рауль Хименес
49′
Вилли Боли
58′
Райан Беннетт
59′
Ромен Саисс
Жоау Моутинью
Фабиан Делф
63′
68′
Патрик Кутроне
Диого Жота
75′
Рауль Хименес
Мойсе Кин
Доминик Кэлверт-Льюин
76′
Алекс Ивоби
Бернард Анисио
76′
Ришарлисон
80′
84′
Рубен Невеш
Педру Нету
90′+4′
Педру Нету
90′+5′
Вилли Боли
Ливерпуль "Эвертон" в минувшую пятницу имел бледный вид в выездной встрече с "Астон Виллой", а "Вулверхэмптон" еле унес ноги от "Бернли".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Эвертон - Вулверхэмптон: прогноз Владимира Остапенко 1 сентября 2019

Ставка TV03:22

Футбол сегодня. Эвертон – Вулверхэмптон. Аналитический прогноз на матч АПЛ

Букмекеры.рфвчера в 20:32

«Эвертон» - «Вулверхэмптон»: прогноз на матч АПЛ. Скучные «ириски»

Legalbetвчера в 07:32

«Эвертон» - «Вулверхэмптон». Прогноз и ставка на матч 4-го тура АПЛ 2019/20

ODDS.ruвчера в 17:18

«Эвертон» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч АПЛ 1 сентября 2019 года

LiveSport.ru30 августа в 21:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 13:42, Вашингтон
Общество

Ураган «Дориан» у берегов США усилился до пятой категории

ТАСС 08:10
Политика

Дуда пообещал потребовать от Германии репараций за Вторую мировую

Польский президент Анджей Дуда заявил, что в ближайшее время страна потребует с репараций за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны.
Газета.Ru 06:20
Происшествия

В Самаре ребенок умер после падения плиты со здания Дворца культуры

С облицовочной плиты фасада Дворца культуры с высоты 1-1,5 метра на 10-летнего ребенка обрушилась мраморная плита.
РИА Новости 12:47
Автоспорт

Квят занял седьмое место на Гран-при Бельгии

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят (+1.29,657) занял седьмое место. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Газета.Ru 10:51
Политика

Цхинвал заявил о концентрации грузинских военных на границе

По данным КГБ, в ночь на 1 сентября около 30 вооруженных грузинских военных вошли в село Коби Хашурского муниципалитета Грузии.
РБК 13:37
Политика

Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку

Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Происшествия

МВД прокомментировало смерть избитого полицейским подростка

Управление МВД России по Брянской области прокомментировало смерть 17-летнего юноши, избитого бывшим майором полиции.
Lenta.ru 12:15
Гаджеты

Samsung представит смартфон с «экраном-водопадом» в сентябре

UfaTime.ru 04:17
Культура

Менеджер Эда Ширана раскрыл планы артиста на будущее

Менеджер талантливого британского исполнителя Эда Ширана рассказал, чем займется артист во время длительного перерыва в выступлениях.
Телепрограмма 12:06
Происшествия

В Москве автомобиль врезался в группу людей на пешеходном переходе

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что в момент аварии на переходе было много людей, часть из них получила травмы.
ТАСС 10:52
Армия и оружие

В Израиле сообщили о выпуске более 100 снарядов по Ливану

RT на русском 12:15
Футбол

«Витесс» Слуцкого обыграл АЗ и вышел на первое место

«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, в матче 5-го тура чемпионата Голландии на своем поле обыграл АЗ.
Спорт-Экспресс 12:39
Футбол

Гол Гогуа принес ЦСКА победу в выездном матче с тульским «Арсеналом»

Футболисты московского ЦСКА переиграли на выезде тульский "Арсенал" в матче восьмого тура чемпионата России.
РИА Новости 11:33
Гаджеты

Huawei Mate 30 официально представят 19 сентября

Новые смартфоны Huawei Mate 30 и Мате 30 Pro будут работать на базе Android, но без сервисов Google.
MobiDevices 10:55
Шоу-бизнес

Валерия и Пригожин отреагировали на извинения Наргиз

Супруг Валерии Иосиф Пригожин в беседе с «360» сказал, что считает, что Наргиз проявила мужество, извинившись за свою оговорку.
ФАН 11:19
Экономика

Во Вьетнаме рост цен на землю угрожает развитию бизнеса

Заместитель декана факультета маркетинга института экономики Хьюинь Фыок Нгиа сообщает, что исследование выявило рост цен на землю в среднем в два раза за период 2016 — 2018 гг. Кроме того, если брать период 2009—2019, цены на землю выросли в 4−10 раз в зависимости от расположения.
REGNUM вчера в 09:20
Наука

Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб

Гель, изобретенный китайскими учеными, может оставить стоматологов без большой части работы, потому что с его появлением необходимость в восстановлении зубов с помощью пломб отпадает.
Интересант 04:43
Наука

Светодиодные лампы останутся в прошлом: новый свет

Максим Гарькуша Матчасть В "лампе Шешина" (по фамилии заместителя заведующего кафедрой вакуумной электроники МФТИ) свет дает люминофор, которым покрыта внутренняя сторона вакуумной колбы; свечение люминофора вызывает поток электронов с катода в цоколе.
Популярная механика 05:19
Политика

МИД Польши заявил о несоответствии России «исторической правде»

Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк объяснил, почему Россию не пригласили на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны.
iReactor вчера в 20:02
Космос

У «горячего Юпитера» выявили вулканическую экзолуну

МИР 24 30 августа в 05:03
Хоккей

«Авангард» победил ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ

Финалист Кубка Гагарина прошлого сезона омский "Авангард" обыграл действующего обладателя трофея ЦСКА в матче за Кубок открытия сезона-2019/20.
ТАСС 10:53
Происшествия

Обвиняемую в убийстве годовалого ребенка мать арестовали в Башкирии

Дюртюлинский районный суд Башкирии заключил под стражу женщину, обвиняемую в убийстве годовалого сына.
Известия 07:48
Общество

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Политика

Премьер Украины прокатился на самокате по зданию кабмина

Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокатился на электросамокате по зданию украинского правительства.
RT на русском 10:24
Недвижимость

Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками

Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками Жилье на вторичном рынке в городах-миллионниках по итогам августа подорожало в среднем на 1%, а за год рост цен достиг 9%. Наиболее заметно стоимость квартир сейчас увеличивается в Сибири — лидерами роста оказались Тюмень и Красноярск.
Коммерсантъ вчера в 13:01
Теннис

Барти не смогла выйти в четвертьфинал US Open

Австралийская теннисистка Эшли Барти не смогла пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.
РИА Новости 12:46
Шоу-бизнес

Бузову разнесли за поход в ресторан в кружевном лифчике

Певица Ольга Бузова вернулась в Москву с отдыха на Бали и сразу отправилась продемонстрировать свой бронзовый загар в центр столицы.
Московский Комсомолец 03:41
Шоу-бизнес

Дочь Тимати провела День знаний в салоне красоты

Симона Юнусова, мать рэпера Тимати, разместила на своей официальной странице в социальной сети Instagram видеозапись, на которой ее пятилетняя внучка, Алиса, встретила День знаний в салоне красоты.
NewInform 11:35
Футбол

Нападающий «Сочи» сообщил о расторжении контракта с клубом

Нападающий Владимир Обухов сообщил, что близок к расторжению трудового соглашения с футбольным клубом «Сочи».
Матч ТВ 12:54
Футбол

Спартак — Зенит 0:1 (2-й тайм)

РИА Новости 12:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вулверхэмптон Уондерерс
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из города Вулвергемптон, графство Западный Мидленд. Образован в 1877 году под названием «Сент-Люкс». Домашним стадионом клуба с 1889 года является «Молинью», в настоящее время вмещающий более 32 тысяч зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Эвертон
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Ливерпуля, Мерсисайд. Домашние матчи проводит на стадионе «Гудисон Парк». Выступает в Премьер-лиге. В настоящее время клуб проводит 117-й сезон в высшем дивизионе чемпионата Англии, что является рекордным показателем среди всех английских клубов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное