Футбол
LegalbetПрогноз на матч «Эвертон» – «Вулверхэмптон»: зрелище отменяется
Ливерпуль "Эвертон" в минувшую пятницу имел бледный вид в выездной встрече с "Астон Виллой", а "Вулверхэмптон" еле унес ноги от "Бернли".
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«Эвертон» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч АПЛ 1 сентября 2019 года
LiveSport.ru30 августа в 21:23
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Армия и оружие
В ЛНР зафиксировали работу украинских саперов у линии соприкосновения
Работу украинских саперных групп зафиксировали у линии соприкосновения в районе населенного пункта Счастье в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
РИА Новости 07:17
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 13:25
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Катер насмерть сбил аквалангиста в Подмосковье
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Наука
Выращенный в лаборатории мини-мозг стал проявлять нейронную активность
По прошествии 10 месяцев роста биологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что искусственный мозг проявляет нейронную активность: ткань начала производить мозговые волны.
RuNews24.ru вчера в 16:17
Политика
Президент Эстонии заявила о 25-летии окончания Второй мировой войны
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война закончилась для республики 25 лет назад.
Lenta.ru 15:17
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Пенс пообещал Зеленскому поддержку со стороны США
Вице-президент США Майк Пенс заверил президента Украины Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке со стороны США.
РБК 13:02
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Скончался избитый брянским полицейским подросток
Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.
BFM.ru 09:10
Кино
Кэмерон планирует сделать трилогией шестую часть франшизы «Терминатор»
Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон сообщил о планах превратить шестую часть франшизы "Терминатор" в трилогию.
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Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
Телепрограмма 02:54
Политика
Китайский ударный беспилотник сломался на авиасалоне МАКС-2019
Новейший китайский ударный беспилотный летательный аппарат (БЛА) Wing Loong II, презентация которого состоялась в ходе XIV Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019), сломался, передает корреспондент ТАСС с места событий.
ТАСС 13:03
Политика
СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России
Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.
РБК 09:03
Авто
«АвтоВАЗ» объяснил причины отказа от Lada Vesta в кузове хэтчбек
Представители отечественной компании «АвтоВАЗ» решили объяснить, почему хэтчбек Lada Vesta так и не вошел «в серию».
Discover24 03:59
Здоровье
Тепловизор установили в школе № 30 Вологды
Тепловизор смонтировали на потолке напротив центрального входа в школу. В устройстве две камеры: одна сканирует, вторая фотографирует.
Вологда.рф 10:14
Происшествия
Шесть человек погибли в Норвегии при крушении вертолета
Один из пострадавших скончался в больнице от полученных травм Шесть человек погибли при крушении вертолета в районе города Альтана на севере Норвегии, сообщает RT.
Аргументы и Факты 07:27
Футбол
Тренер «Спартака» нашел причину домашнего поражения от «Зенита»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что на игре его команды в проигранном матче с «Зенитом» (0:1) сказался плотный график.
Lenta.ru 16:26
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
Газета.Ru 15:05
Игры
Энтузиаст показал скриншоты сцены из Half-Life 2 на Unity Engine
Игромания.ру 08:04
Армия и оружие
Израиль нанес ответный удар по территории Ливана
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в воскресенье, что несколько противотанковых ракет было выпущено по военной базе и военным автомобилям страны на границе с Ливаном.
ТАСС 10:27
Кино
На Венецианском кинофестивале показали фильм о Ходорковском
На кинофестивале в Венеции прошел премьерный показ документального фильма Алекса Гибни о Михаиле Ходорковском.
Культуромания 08:11
Происшествия
Пострадавшие в теракте в Беслане вновь обратятся к следствию
Пострадавшие в результате террористического акта в Беслане в 2004 года вновь обратятся к следствию, чтобы придать новый импульс расследованию, сообщила на пресс-конференции глава комитета "Матери Беслана" Сусанна Дудиева.
РИА Новости 07:39
Кино
Фильм «Я иду искать» возглавил российский прокат в выходные
На второй строчке оказался американский анимационный фильм "Angry Birds 2 в кино" (The Angry Birds Movie 2) режиссера Туропа Ван Ормана.
ТАСС 17:18
Общество
Власти Москвы ответили на сообщения об отмене школьных линеек
28 августа газета «Коммерсант» писала со ссылкой на родителей учеников, что в некоторых школах Москвы отменили торжественные линейки в честь начала учебного года.
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Huawei выбрала дату презентации флагманов Mate 30
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Новая Lada 4x4 получит французскую платформу
Что касается самой платформы, то в случае с «Нивой» речь идет о слегка модернизированной версии шасси CMFB-LS с новым передним подрамником и моторным щитом.
Автоновости дня 08:26
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Экономика
В Пенсионном фонде хотят изменить механизм выплат накопительных пенсий
Минтруд и другие заинтересованные ведомства пока изучают предложение, но если оно будет принято, то доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет, пишет РБК.
URA.Ru 17:57
Происшествия
Борисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники
Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.
РБК 17:47