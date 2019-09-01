Футбол

LegalbetLegalbetПрогноз на матч «Эвертон» – «Вулверхэмптон»: зрелище отменяется

Ливерпуль "Эвертон" в минувшую пятницу имел бледный вид в выездной встрече с "Астон Виллой", а "Вулверхэмптон" еле унес ноги от "Бернли".
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«Эвертон» - «Вулверхэмптон». Прогноз и ставка на матч 4-го тура АПЛ 2019/20

ODDS.ruвчера в 17:18

«Эвертон» - «Вулверхэмптон»: прогноз на матч АПЛ. Скучные «ириски»

Legalbetвчера в 07:32

«Эвертон» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч АПЛ 1 сентября 2019 года

LiveSport.ru30 августа в 21:23
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Армия и оружие

В ЛНР зафиксировали работу украинских саперов у линии соприкосновения

Работу украинских саперных групп зафиксировали у линии соприкосновения в районе населенного пункта Счастье в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
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В Москве задержан водитель Porsche Cayenne, который сбил ребенка

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В Сети появилось видео урагана «Дориан»

Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
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Катер насмерть сбил аквалангиста в Подмосковье

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Выращенный в лаборатории мини-мозг стал проявлять нейронную активность

По прошествии 10 месяцев роста биологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что искусственный мозг проявляет нейронную активность: ткань начала производить мозговые волны.
RuNews24.ru вчера в 16:17
Политика

Президент Эстонии заявила о 25-летии окончания Второй мировой войны

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война закончилась для республики 25 лет назад.
Lenta.ru 15:17
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Пенс пообещал Зеленскому поддержку со стороны США

Вице-президент США Майк Пенс заверил президента Украины Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке со стороны США.
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Происшествия

Скончался избитый брянским полицейским подросток

Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.
BFM.ru 09:10
Кино

Кэмерон планирует сделать трилогией шестую часть франшизы «Терминатор»

Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон сообщил о планах превратить шестую часть франшизы "Терминатор" в трилогию.
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Общество

Папа римский застрял в лифте и опоздал на воскресную проповедь

РБК 10:24
Политика

Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе

Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
Телепрограмма 02:54
Политика

Китайский ударный беспилотник сломался на авиасалоне МАКС-2019

Новейший китайский ударный беспилотный летательный аппарат (БЛА) Wing Loong II, презентация которого состоялась в ходе XIV Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019), сломался, передает корреспондент ТАСС с места событий.
ТАСС 13:03
Политика

СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России

Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.
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«АвтоВАЗ» объяснил причины отказа от Lada Vesta в кузове хэтчбек

Представители отечественной компании «АвтоВАЗ» решили объяснить, почему хэтчбек Lada Vesta так и не вошел «в серию».
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Здоровье

Тепловизор установили в школе № 30 Вологды

Тепловизор смонтировали на потолке напротив центрального входа в школу. В устройстве две камеры: одна сканирует, вторая фотографирует.
Вологда.рф 10:14
Происшествия

Шесть человек погибли в Норвегии при крушении вертолета

Один из пострадавших скончался в больнице от полученных травм Шесть человек погибли при крушении вертолета в районе города Альтана на севере Норвегии, сообщает RT.
Аргументы и Факты 07:27
Футбол

Тренер «Спартака» нашел причину домашнего поражения от «Зенита»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что на игре его команды в проигранном матче с «Зенитом» (0:1) сказался плотный график.
Lenta.ru 16:26
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии

Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
Газета.Ru 15:05
Игры

Энтузиаст показал скриншоты сцены из Half-Life 2 на Unity Engine

Игромания.ру 08:04
Армия и оружие

Израиль нанес ответный удар по территории Ливана

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в воскресенье, что несколько противотанковых ракет было выпущено по военной базе и военным автомобилям страны на границе с Ливаном.
ТАСС 10:27
Кино

На Венецианском кинофестивале показали фильм о Ходорковском

На кинофестивале в Венеции прошел премьерный показ документального фильма Алекса Гибни о Михаиле Ходорковском.
Культуромания 08:11
Происшествия

Пострадавшие в теракте в Беслане вновь обратятся к следствию

Пострадавшие в результате террористического акта в Беслане в 2004 года вновь обратятся к следствию, чтобы придать новый импульс расследованию, сообщила на пресс-конференции глава комитета "Матери Беслана" Сусанна Дудиева.
РИА Новости 07:39
Кино

Фильм «Я иду искать» возглавил российский прокат в выходные

На второй строчке оказался американский анимационный фильм "Angry Birds 2 в кино" (The Angry Birds Movie 2) режиссера Туропа Ван Ормана.
ТАСС 17:18
Общество

Власти Москвы ответили на сообщения об отмене школьных линеек

28 августа газета «Коммерсант» писала со ссылкой на родителей учеников, что в некоторых школах Москвы отменили торжественные линейки в честь начала учебного года.
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Huawei выбрала дату презентации флагманов Mate 30

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Авто

Новая Lada 4x4 получит французскую платформу

Что касается самой платформы, то в случае с «Нивой» речь идет о слегка модернизированной версии шасси CMFB-LS с новым передним подрамником и моторным щитом.
Автоновости дня 08:26
Политика

Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку

Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
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Экономика

В Пенсионном фонде хотят изменить механизм выплат накопительных пенсий

Минтруд и другие заинтересованные ведомства пока изучают предложение, но если оно будет принято, то доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет, пишет РБК.
URA.Ru 17:57
Происшествия

Борисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники

Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.
РБК 17:47
Автоспорт

Квят назвал результат гонки в Бельгии фантастическим

Sport.ru 16:00
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Английский профессиональный футбольный клуб из города Вулвергемптон, графство Западный Мидленд. Образован в 1877 году под названием «Сент-Люкс». Домашним стадионом клуба с 1889 года является «Молинью», в настоящее время вмещающий более 32 тысяч зрителей.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Ливерпуля, Мерсисайд. Домашние матчи проводит на стадионе «Гудисон Парк». Выступает в Премьер-лиге. В настоящее время клуб проводит 117-й сезон в высшем дивизионе чемпионата Англии, что является рекордным показателем среди всех английских клубов.
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