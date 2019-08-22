Футбол
Прогноз на матч «Эспаньол» – «Заря»: гости избежат разгромаLegalbet 21 августа в 12:10
Андер Итурраспе
Марк Рока
|20′
Факундо Феррейра
|21′
|24′
Йоэль Абу Ханна
|38′
Владислав Кочергин
|45′+4′
Артем Громов
Дидак Вила
Виктор Санчес
|46′
Факундо Феррейра
|58′
|63′
Максим Лунев
Владлен Юрченко
Хави Пуадо
Матиас Варгас
|71′
Хави Лопес
|79′
|80′
Йоэль Абу Ханна
Максим Белый
Матиас Варгас
|81′
|90′+1′
Дмитрий Иванисеня
Леван Арвеладзе
Эспаньол
Расстановка 4‑3‑3
13
Лопес
16
Лопес
6
Лопес
24
Калеро
4
Санчес
23
Гранеро
21
Рока
10
Дардер
22
Варгас
9
Феррейра
7
У Лэй
30
Шевченко
18
Тымчук
25
Белый
98
Чеберко
14
Михайличенко
7
Кочергин
17
Леднев
99
Арвеладзе
80
Юрченко
22
Кабаев
28
Громов
Заря
Расстановка 4‑4‑2
На прежних стадиях отбора «Эспаньол» оказался сильнее «Стьярнана» и «Люцерна», а «Заря» убрала с дороги «Будучность» и софийский ЦСКА. «Эспаньолу» не посчастливилось обитать в Барселоне, где он испокон веков обреченно пребывает в тени одноименного мирового гранда.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Эспаньол» — «Заря». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч раунда плей-офф Лиги Европы 22 августа 2019 года
LiveSport.ru21 августа в 03:00
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 03:32, Ашберн
Общество
Названы самые опасные для репродуктивного здоровья профессии
Эксперты перечислили профессии, которые негативно влияют на репродуктивное здоровье женщин и мужчин.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Пожар на свечном складе в Петербурге потушили за 18 часов
Сегодня, 23 августа, в 8.13 петербургским пожарным удалось ликвидировать открытое горение на пожаре, который начался вчера в 14 часов 10 минут на складе свечей, расположенном в Невском районе Санкт-Петербурга, недалеко от Ладожского вокзала.
Обновлено в 03:00
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Обновлено вчера в 16:23
Авто
Lamborghini показала тизер загадочной модели
Компания Lamborghini опубликовала в Instagram тизерное изображение новой таинственной модели.
Обновлено в 01:54
Футбол
Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия приблизилась к России на 0,3 балла в таблице коэффициентов УЕФА, у нее 41,649 балла в копилке, у России - 42,716 балла.
Обновлено вчера в 17:23
Общество
На AliExpress можно будет вернуть товары без объяснения причин
Раньше вернуть товар можно было лишь в случае его явного несоответствия заявленным характеристикам.
Обновлено вчера в 23:15
Культура
Киселев уходит с телеканала Порошенко
Бывший российский телеведущий Евгений Киселев, последние годы работавший на телеканале, связанном с экс-президентом Украины Петром Порошенко, сообщил об уходе.
Обновлено вчера в 16:46
Происшествия
В Сочи задержали пятерых участников перестрелки в Краснодаре
Полиция задержала в Сочи пятерых участников ночной перестрелки в Краснодаре, в которой погиб мужчина, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста
Политик Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста, сообщила на своей странице в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Макгрегор извинился за нападение на пожилого мужчину в баре
Обновлено вчера в 18:56
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год в июле.
Обновлено в 00:46
Здоровье
Опрос: около 60% россиян занимаются самолечением
Около 60% россиян в случае болезни предпочитают сами подбирать себе лекарства, чем ходить к врачам.
Обновлено в 02:51
Происшествия
После массовой драки с цыганами в кузбасское село ввели Росгвардию
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган были введены отряды Росгвардии и полиции.
Обновлено вчера в 04:09
Политика
Зеленскому предложили план признания Крыма российским
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил украинским властям разработать план поэтапного признания Крыма частью России.
Обновлено вчера в 23:51
Экономика
Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты
Обновлено вчера в 17:19
Футбол
Шалимов отреагировал на приглашение Чалова в молодёжную сборную
Российский тренер Игорь Шалимов отреагировал на решение вызвать нападающего футбольного клуба ЦСКА Фёдора Чалова на игры отборочного этапа чемпионата Европы — 2021 с командами Сербии и Болгарии.
Обновлено в 02:36
Политика
Захарова ответила на высказывание Зеленского о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание, опубликованное президентом Украины Владимиром Зеленским на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 05:01
Происшествия
Пять человек погибли на рэп-концерте в Алжире
Обновлено вчера в 20:54
Кино
Издание Forbes назвало самых высокооплачиваемых актеров
Обновлено вчера в 06:29
Происшествия
В Кузбассе в ДТП с дорожным катком погибли три человека
В Кузбассе полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Беловском районе, где погибли три человека.
Обновлено в 01:51
Армия и оружие
Россия предупредила Совбез ООН об угрозе для договора СНВ-3
Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что после разрыва американцами Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) под угрозой оказалось и продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году.
Обновлено в 03:26
Транспорт
В Воронеже могут убрать 29 автобусных маршрутов
Обновлено вчера в 13:02
Шоу-бизнес
Волочкова пришла на презентацию книги в платье и фате
Немало разговоров вызвал и наряд Волочковой. На Анастасии было белое прозрачное платье и фата, пишет кр.ru.
Обновлено 21 августа в 20:40
Общество
Дмитрий Медведев приедет в Казань на открытие WorldSkills
Сегодня в Казани на открытии 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству будет присутствовать премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, информирует пресс-служба Кабмина РФ.
Обновлено вчера в 01:47
Происшествия
В Нижегородской области в лесу нашли пропавшую 5-летнюю девочку
В лесу Нижегородской области в среду, 21 августа, нашли пропавшую несколько дней назад пятилетнюю девочку.
Обновлено вчера в 05:02
Экономика
Прибыль «Московской Биржи» за 2 квартал выросла на 21,3%
Чистая прибыль "Московской Биржи" по МСФО за 2 квартал 2019 года выросла на 21,3% г/г - до 5,9 млрд рублей.
Обновлено в 02:44
Здоровье
Россиянам угрожают опасные комары, переносчики смертельных лихорадок
Жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы чикунгунья, Зика и денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, сообщают "Известия" со ссылкой на Московский государственный медицинский университет, Институт общей генетики и МГУ.
Обновлено в 02:29
Политика
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8
Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Татьяна Москалькова прибыла в Киев
Обновлено в 03:27