На прежних стадиях отбора «Эспаньол» оказался сильнее «Стьярнана» и «Люцерна», а «Заря» убрала с дороги «Будучность» и софийский ЦСКА. «Эспаньолу» не посчастливилось обитать в Барселоне, где он испокон веков обреченно пребывает в тени одноименного мирового гранда.

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