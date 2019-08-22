Барселона На прежних стадиях отбора "Эспаньол" оказался сильнее "Стьярнана" и "Люцерна", а "Заря" убрала с дороги "Будучность" и софийский ЦСКА. «Эспаньолу» не посчастливилось обитать в Барселоне, где он испокон веков обреченно пребывает в тени одноименного мирового гранда.

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Политика Зеленский обозначил сроки взаимного обмена с Россией По данным СМИ, Москва и Киев могут взаимно передать друг другу по 33 человека.

Политика Кличко рассказал об особом статусе Севастополя На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Здоровье Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров Эпидемиологи выяснили, что жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы Чикунгунья, Зика и Денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus.

Хоккей Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин Международная федерация хоккея дисквалифицировала нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина, сообщается на сайте организации.

Политика В Госдуме предложили разместить ракетные комплексы в Венесуэле Ранее президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны, МИД и другим министерствам продумать симметричный ответ на испытание США ракеты средней дальности "Томагавк" с наземной установки Mk.41.

Футбол Манчестер Сити выпустил форму в поддержку ЛГБТ-сообщества «Манчестер Сити» вместе со спонсором Puma выпустили специальную форму в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Космос Найден источник инопланетных сигналов из космоса Ученые Национального центра радиоастрофизики в Индии выяснили, что одним из наиболее вероятных источников быстрых радиовсплесков (FRB) являются магнетары — нейтронные звезды с экстремально сильным магнитным полем.

Общество Роструд сообщил о длинных выходных в ноябре В ноябре в связи с празднованием Дня народного единства россияне будут отдыхать три дня, рассказали в Роструде.

Политика Росгвардия может получить право забирать здания для боевых задач Росгвардия хочет получить право требовать от региональных и муниципальных властей землю и помещения на время выполнения своих служебно-боевых задач.

Политика Зеленскому предложили разработать план признания Крыма российским Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил украинскому руководству разработать план постепенного признания Крыма частью России.

Политика Британская The Guardian признала российский статус Крыма Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.

Общество В США умер миллиардер Дэвид Кох В США в возрасте 79 лет умер миллиардер и общественный деятель Дэвид Кох. Об этом сообщает NBC со ссылкой на его брата Чарльза Коха.

Футбол «Бешикташ» претендует на Гоналона Полузащитник «Ромы» Максим Гоналон попал в сферу интересов «Бешикташа».

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Политика Борис Джонсон во время встречи с Макроном положил ногу на стол В адрес Бориса Джонсона, занимающего пост премьера Великобритании, высказаны обвинения в действиях, которые можно расценивать как неуважение к Эммануэлю Макрону - президенту Франции.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк ответил на слухи о раке Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов в беседе с "Рен ТВ" прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы.

Космос В России испугались удара американских «Жезлов от Бога» США прорабатывают несколько масштабных проектов, предполагающих создание орбитальных ударных комплексов, в частности Rods from God («Жезлов от Бога»).

Экономика Китай введет пошлины на товары из США на $75 млрд Министерство торговли КНР объявило, что введет дополнительные пошлины от 5 до 10% на импорт товаров из США стоимостью $75 млрд, сообщает Reuters.

Технологии Плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» отправился на Чукотку Первый в мире плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" отправился к месту эксплуатации на Чукотку.

Экономика Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй квартал Минтруд повысил величину прожиточного минимума за второй квартал. В целом по России он составляет 11 тысяч 185 рублей.

Политика Мария Захарова станцевала лезгинку Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».

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Происшествия В Сочи аварийно сел самолет «Уральских авиалиний» В сочинском аэропорту после сигнала экипажа об отказе одной из бортовых систем совершил посадку пассажирский самолет.

Футбол Червиченко: Кононов проморгал момент провала «Спартака» Бывший президент футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко в эксклюзивном интервью News.ru обозначил проблемы команды в первой игре раунда плей-офф Лиги Европы против португальской «Браги» (0:1) и рассказал, реально ли московскому коллективу пройти в групповой этап.

Политика Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.