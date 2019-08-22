Барселона На прежних стадиях отбора "Эспаньол" оказался сильнее "Стьярнана" и "Люцерна", а "Заря" убрала с дороги "Будучность" и софийский ЦСКА. «Эспаньолу» не посчастливилось обитать в Барселоне, где он испокон веков обреченно пребывает в тени одноименного мирового гранда.

Все про Спорт ру

Футбол Ковач оценил форму Коутинью и Перишича перед матчем с «Шальке» Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач рассказал о готовности игроков к матчу 2-го тура чемпионата Германии с «Шальке».

Происшествия Во Франции врач-хирург за 30 лет изнасиловал более 200 детей 66-летнего хирурга из Франции подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 250 детей.

Технологии Новое ПО для Boeing 737 MAX протестируют неопытные пилоты Федеральное авиационное управление США планирует привлечь пилотов с небольшим опытом для тестирования нового программного обеспечения, используемого в Boeing 737 MAX.

Авто В Лондоне установили уличный автомат по продаже автомобилей Исходя из результатов опроса, в ходе которого выяснилось, что в процессе покупки автомобиля британцев больше всего отталкивает именно отсутствие понимания его итоговой стоимости, идея с продажей машин в вендинговых аппаратах выглядит идеальным решением.

Происшествия В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских Ленинский суд Екатеринбурга избрал меру пресечения двум полицейским, обвиняемым в изнасиловании по предварительному сговору 22-летней девушки.

Здоровье Российские хирурги массово уволились из-за низкой зарплаты Шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат.

Политика Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.

Общество Исследователи засняли повреждения «Титаника» В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.

Происшествия В Петербурге локализовали пожар на складе свечей Ранее при пожаре на складе свечей в Петербурге пострадали два человека. Из здания были эвакуированы 200 человек.

Шоу-бизнес Татьяна Буланова показала редкое фото с подросшим сыном Никитой Что касается Никиты, то у него есть старший единоутробный брат Александр – сын Булановой от продюсера Николая Тагрина.

Гаджеты Android изменил логотип впервые за пять лет Привычный пользователям логотип появился в 2014 году и с тех пор не менял своего облика.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли проводила сына Мэддокса в университет Актриса сияла от гордости, когда направилась вместе со своим сыном Мэддоксом в университет Йонсей, находящийся в Сеуле, Южная Корея.

Культура Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину Российско-сербскому продюсеру и актеру Милошу Биковичу сообщил, что Киев запретил ему въезд на украинскую территорию из-за «угрозы безопасности».

Общество Роскачество проверило электрочайники на безопасность Отмечается, что эксперты проверили 30 моделей электрочайников от 23 производителей по 159 показателям качества и безопасности.

Наука Названы сроки отказа от курения для снижения риска болезней сердца По итогам 60-летних наблюдений специалисты заявили, что даже если человек курил в течение 20 лет, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний можно снизить на 39%, если не возвращаться к пагубной привычке более пяти лет.

Общество Россияне отреагировали на идею о четырехдневной рабочей неделе Практически половина работающих россиян (49 процентов) поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю.

Экономика Сотрудникам ГАЗа санкционировали отпуск Группа ГАЗ Олега Дерипаски уведомила сотрудников о переводе на четырехдневную рабочую неделю с 21 октября по 20 апреля 2020 года, сообщается на форумах сотрудников предприятия.

Энергетика «Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму "Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой.

Футбол Компани сложит полномочия играющего тренера «Андерлехта» Главный тренер «Андерлехта» Саймон Дэвис решил, что Компани сосредоточится на своих обязанностях защитника.

Политика Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".