Футбол

Прогноз на матч «Эспаньол» – «Заря»: гости избежат разгромаLegalbet вчера в 12:10

Эспаньол — Заря
3 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Плей-офф, сегодня
Стадион «Корнелья-Эль Прат»
Андер Итурраспе
Марк Рока
20′
Факундо Феррейра
21′
24′
Йоэль Абу Ханна
38′
Владислав Кочергин
45′+4′
Артем Громов
Дидак Вила
Виктор Санчес
46′
Факундо Феррейра
58′
63′
Максим Лунев
Владлен Юрченко
Хави Пуадо
Матиас Варгас
71′
Хави Лопес
79′
80′
Йоэль Абу Ханна
Максим Белый
Матиас Варгас
81′
90′+1′
Дмитрий Иванисеня
Леван Арвеладзе
Барселона На прежних стадиях отбора "Эспаньол" оказался сильнее "Стьярнана" и "Люцерна", а "Заря" убрала с дороги "Будучность" и софийский ЦСКА. «Эспаньолу» не посчастливилось обитать в Барселоне, где он испокон веков обреченно пребывает в тени одноименного мирового гранда.
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Онлайн трансляция матча «Эспаньол» - «Заря»

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