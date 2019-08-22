Футбол
Прогноз на матч «Эспаньол» – «Заря»: гости избежат разгромаLegalbet 21 августа в 12:10
Андер Итурраспе
Марк Рока
|20′
Факундо Феррейра
|21′
|24′
Йоэль Абу Ханна
|38′
Владислав Кочергин
|45′+4′
Артем Громов
Дидак Вила
Виктор Санчес
|46′
Факундо Феррейра
|58′
|63′
Максим Лунев
Владлен Юрченко
Хави Пуадо
Матиас Варгас
|71′
Хави Лопес
|79′
|80′
Йоэль Абу Ханна
Максим Белый
Матиас Варгас
|81′
|90′+1′
Дмитрий Иванисеня
Леван Арвеладзе
Эспаньол
Расстановка 4‑3‑3
13
Лопес
16
Лопес
6
Лопес
24
Калеро
4
Санчес
23
Гранеро
21
Рока
10
Дардер
22
Варгас
9
Феррейра
7
У Лэй
30
Шевченко
18
Тымчук
25
Белый
98
Чеберко
14
Михайличенко
7
Кочергин
17
Леднев
99
Арвеладзе
80
Юрченко
22
Кабаев
28
Громов
Заря
Расстановка 4‑4‑2
Барселона На прежних стадиях отбора "Эспаньол" оказался сильнее "Стьярнана" и "Люцерна", а "Заря" убрала с дороги "Будучность" и софийский ЦСКА. «Эспаньолу» не посчастливилось обитать в Барселоне, где он испокон веков обреченно пребывает в тени одноименного мирового гранда.
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«Эспаньол» — «Заря». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч раунда плей-офф Лиги Европы 22 августа 2019 года
LiveSport.ru21 августа в 03:00
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