Барселона На прежних стадиях отбора "Эспаньол" оказался сильнее "Стьярнана" и "Люцерна", а "Заря" убрала с дороги "Будучность" и софийский ЦСКА. «Эспаньолу» не посчастливилось обитать в Барселоне, где он испокон веков обреченно пребывает в тени одноименного мирового гранда.

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Политика Зеленский прокомментировал возможность обмена между Украиной и Россией Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией должны быть в ближайшие дни.

Здоровье Главный гериатр Минздрава объяснила рост числа долгожителей в России В интервью «Говорит Москва» главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачёва прокомментировала эту статистику.

Здоровье Российские хирурги массово уволились из-за низкой зарплаты Шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат.

Происшествия «Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.

Экономика Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продать Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).

Шоу-бизнес Богомолов назвал Собчак будущей женой В интервью «Московскому комсомольцу» режиссер назвал журналистку своей будущей женой. А еще снова признался ей в чувствах.

Экономика Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю Переход на неполную рабочую неделю может потребоваться из-за ухудшения ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствий санкций, пояснили в компании.

Кино С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей Конкурсный управляющий «Русской фильм группы» (PФГ) обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о взыскании с китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей, сообщает в пятницу, 23 августа, газета «Ведомости».

Авто Porsche показал интерьер нового электрокара Porsche Taycan Презентация нового электрического автомобиля от Porsche состоится 4 сентября, а до этого времени компания подогревает интерес поклонников, публикуя изображения.

Авто Toyota опубликовала цены на Camry 2020 в мощной версии TRD Toyota Camry TRD, как и полноразмерный седан Avalon TRD поступит в продажу в ограниченном количестве уже этой осенью.

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Технологии В России разработают сервис для создания голосовых помощников Новый сервис может снизить стоимость создания голосовых ассистентов и упростить процесс.

Политика МИД Украины объяснил желание Зеленского лично говорить с Путиным Желание президента Украины Владимира Зеленского вести прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным объясняется поиском новых подходов к решению конфликта между странами.

Спорт Правление СБР обсудит вопрос контрактов биатлонистов 27 августа Президент СБР Владимир Драчев сообщил, что правление рассмотрит вопрос контрактов биатлонистов на заседании 27 августа.

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Происшествия Склад свечей горит в Санкт-Петербурге В Санкт-Петербурге загорелся склад, на котором хранятся свечи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Здоровье На Южном Урале сделают упор на развитие сельской медицины Отрадно, что созрели конкретные управленческие решения и конкретные сроки для успешного завершения этой работы Подводят итоги обсуждения медицинской темы, глава региона Алексей Текслер отметил, что на сегодня приоритетом является развитие системы первичной медико-санитарной помощи.

Армия и оружие Вашингтон обвинил Москву в проведении ядерных испытаний В МИД России обвинения со стороны Вашингтона в нарушении Москвой Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) назвали подготовкой США к проведению ядерных испытаний.