Футбол

Прогноз на матч «Эспаньол» – «Заря»: гости избежат разгромаLegalbet 21 августа в 12:10

Эспаньол — Заря
3 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Плей-офф, вчера
Стадион «Корнелья-Эль Прат»
Андер Итурраспе
Марк Рока
20′
Факундо Феррейра
21′
24′
Йоэль Абу Ханна
38′
Владислав Кочергин
45′+4′
Артем Громов
Дидак Вила
Виктор Санчес
46′
Факундо Феррейра
58′
63′
Максим Лунев
Владлен Юрченко
Хави Пуадо
Матиас Варгас
71′
Хави Лопес
79′
80′
Йоэль Абу Ханна
Максим Белый
Матиас Варгас
81′
90′+1′
Дмитрий Иванисеня
Леван Арвеладзе
Барселона На прежних стадиях отбора "Эспаньол" оказался сильнее "Стьярнана" и "Люцерна", а "Заря" убрала с дороги "Будучность" и софийский ЦСКА. «Эспаньолу» не посчастливилось обитать в Барселоне, где он испокон веков обреченно пребывает в тени одноименного мирового гранда.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Онлайн трансляция матча «Эспаньол» - «Заря»

Все про Спорт рувчера в 13:58

«Эспаньол» – «Заря»: прогноз Жорди Гратакоса на отборочный матч Лиги Европы

Чемпионатвчера в 10:30

Прогноз и ставка на матч «Эспаньол» - «Заря», квалификация Лиги Европы

ODDS.ru21 августа в 13:23

Эспаньол-Заря Луганск 22.08.2019 прогноз Ф1 (-2)

Sport-placeвчера в 06:30

«Эспаньол» – «Заря». 22.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Metaratings21 августа в 10:58

«Эспаньол» – «Заря»: прогноз на футбол от Антчона Паскуаля

Legalbet21 августа в 11:29

«Эспаньол» — «Заря». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч раунда плей-офф Лиги Европы 22 августа 2019 года

LiveSport.ru21 августа в 03:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:03, Ашберн
Политика

Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Обновлено вчера в 10:11
Политика

Зеленский прокомментировал возможность обмена между Украиной и Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией должны быть в ближайшие дни.
Обновлено в 04:33
Здоровье

Главный гериатр Минздрава объяснила рост числа долгожителей в России

В интервью «Говорит Москва» главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачёва прокомментировала эту статистику.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Заблудившуюся под Нижним Новгородом девочку нашли в лесу

Обновлено 21 августа в 16:56
Футбол

«Ливерпуль» собирается заключить самый выгодный контракт в истории АПЛ

Обновлено в 02:10
Здоровье

Российские хирурги массово уволились из-за низкой зарплаты

Шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия

«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине

Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
Обновлено вчера в 11:56
Кино

Фильм по роману Глуховского «Метро 2033» выйдет в 2022 году

Обновлено в 04:49
Экономика

Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продать

Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес

Богомолов назвал Собчак будущей женой

В интервью «Московскому комсомольцу» режиссер назвал журналистку своей будущей женой. А еще снова признался ей в чувствах.
Обновлено в 03:15
Происшествия

В давке на рэп-концерте в столице Алжира погибли пять человек

Обновлено вчера в 20:40
Экономика

Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю

Переход на неполную рабочую неделю может потребоваться из-за ухудшения ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствий санкций, пояснили в компании.
Обновлено в 02:53
Кино

С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей

Конкурсный управляющий «Русской фильм группы» (PФГ) обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о взыскании с китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей, сообщает в пятницу, 23 августа, газета «Ведомости».
Обновлено в 02:36
Авто

Porsche показал интерьер нового электрокара Porsche Taycan

Презентация нового электрического автомобиля от Porsche состоится 4 сентября, а до этого времени компания подогревает интерес поклонников, публикуя изображения.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие

Сирийская армия заняла Хан-Шейхун

Обновлено вчера в 04:51
Авто

Toyota опубликовала цены на Camry 2020 в мощной версии TRD

Toyota Camry TRD, как и полноразмерный седан Avalon TRD поступит в продажу в ограниченном количестве уже этой осенью.
Обновлено вчера в 07:50
Культура

В Крым с культурной миссией приедет делегация из Италии

Обновлено в 03:20
Политика

В Германии раскритиковали Запад за «коллективный нарциссизм» после Второй мировой

Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung раскритиковало западные страны за возникший после Второй мировой войны «коллективный национальный нарциссизм»: одно подчеркивается, другое замалчивается, в результате европейцы намного выше оценивают вклад американцев в победу, чем вклад Советского Союза, хотя факты говорят о другом.
Обновлено в 04:19
Гаджеты

Android Q получила официальное название

Компания сообщила в официальном блоге, что новая мобильная операционная система получит имя Android 10.
Обновлено вчера в 16:21
Здоровье

В России расплодились переносчики смертельных тропических лихорадок

Выявлена пугающая тенденция: вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму получили широкое распространение опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии — переносчики вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки.
Обновлено в 03:55
Технологии

В России разработают сервис для создания голосовых помощников

Новый сервис может снизить стоимость создания голосовых ассистентов и упростить процесс.
Обновлено в 01:23
Политика

МИД Украины объяснил желание Зеленского лично говорить с Путиным

Желание президента Украины Владимира Зеленского вести прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным объясняется поиском новых подходов к решению конфликта между странами.
Обновлено в 04:29
Спорт

Правление СБР обсудит вопрос контрактов биатлонистов 27 августа

Президент СБР Владимир Драчев сообщил, что правление рассмотрит вопрос контрактов биатлонистов на заседании 27 августа.
Обновлено в 04:49
Общество

Названы популярные приложения у россиян: ВКонтакте и Инстаграм не вошли в тройку лидеров

Другое приложение с видео контентом — TikTok очутилось на 8 месте. Замыкает десятку лидеров приложение с говорящим названием «Читай!».
Обновлено вчера в 04:00
Политика

Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном

Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено вчера в 16:23
Политика

Американский бизнесмен уволился после романа с Бутиной

Основатель крупного американского интернет-магазина Overstock.com Патрик Бирн, ранее заявивший о связи с россиянкой Марией Бутиной с ведома ФБР, покинул руководящий пост в компании.
Обновлено в 01:24
Происшествия

Склад свечей горит в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге загорелся склад, на котором хранятся свечи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено вчера в 09:50
Здоровье

На Южном Урале сделают упор на развитие сельской медицины

Отрадно, что созрели конкретные управленческие решения и конкретные сроки для успешного завершения этой работы Подводят итоги обсуждения медицинской темы, глава региона Алексей Текслер отметил, что на сегодня приоритетом является развитие системы первичной медико-санитарной помощи.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие

Вашингтон обвинил Москву в проведении ядерных испытаний

В МИД России обвинения со стороны Вашингтона в нарушении Москвой Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) назвали подготовкой США к проведению ядерных испытаний.
Обновлено вчера в 13:55
Армия и оружие

Ракетоносец Ту-160 показали в деле в Сирии

Учебный полет сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 и его боевое применение в Сирии уместили в трехминутный ролик.
Обновлено в 04:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эспаньол
Испанский футбольный клуб
Футбольный клуб из города Барселона, в одноимённой провинции Испании. «Эспаньол» является первым в стране футбольным клубом, созданным исключительно испанцами, в ответ на основание иностранцами «Барселоны». Название «Espanyol», и означающее «испанский», было выбрано, чтобы подчеркнуть испанское происхождение. «Эспаньол» является шестым футбольным клубом по суммарному количеству очков, набранных в Примере.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное