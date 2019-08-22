Барселона На прежних стадиях отбора "Эспаньол" оказался сильнее "Стьярнана" и "Люцерна", а "Заря" убрала с дороги "Будучность" и софийский ЦСКА. «Эспаньолу» не посчастливилось обитать в Барселоне, где он испокон веков обреченно пребывает в тени одноименного мирового гранда.

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Происшествия Трех полицейских подозревают в изнасиловании девушки в Екатеринбурге Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено в Екатеринбурге против троих полицейских, которые, как полагает следствие, изнасиловали в служебном автомобиле 21-летнюю девушку, сообщает СК по Свердловской области.

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Экономика Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продать Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).

Политика В Кремле заявили о налаживании диалога между Путиным и Зеленским Кремль констатирует налаживание контакта в развитии договоренностей между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Происшествия У помогавших при ЧП в Неноксе врачей не выявили радиоактивного загрязнения Московские специалисты завершили обследования врачей медучреждений Архангельска, которые оказывали помощь пострадавшим при ЧП в Неноксе 8 августа.

Транспорт Поезда по Крымскому мосту пустят до конца года Как и планировалось ранее, движение пассажирских поездов по Крымскому мосту запустят до конца текущего года, передает ТАСС.

Футбол У экс-футболиста «Спартака» Кулькова диагностирован рак Как сообщает пресс-служба фанатского объединения «Фратрия», у 53-летнего специалиста диагностирован плоскоклеточный рак пищевода.

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Космос Ракета «Союз» с роботом Федором отправилась к МКС «Со стартового комплекса площадки № 31 космодрома Байконур 22 августа 2019 года в 06:38:32 мск успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблём "Союз МС-14"», — говорится в сообщении.

Армия и оружие ВМФ России в 2020 году получит сразу шесть подлодок Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году, впервые за 28 лет, получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные.

Технологии Российские ученые намерены создать искусственного собеседника к 2025 году Сотрудники и выпускники Новосибирского государственного университета (НГТУ) НЭТИ планируют усовершенствовать первого в мире голосового робота, который может моделировать живую речь человека, до автономного собеседника к 2025 году.

Политика Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.

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Здоровье В Омской области бык подхватил вирус бешенства Омская областная ветеринарная лаборатория обнаружила вирус бешенства у быка, которого держали в одном из личных подсобных хозяйств деревни Тупицино Называевского района.

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Политика В США назвали условия возвращения России в G8 Представитель Белого дома назвал условия возвращения РФ в "большую восьмёрку".