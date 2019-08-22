Футбол

«Заря» не дотерпела в матче с «Эспаньолом» и пропустила триждыЕвро-футбол.ру 17:01

Эспаньол — Заря
3 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Плей-офф, сегодня
Стадион «Корнелья-Эль Прат»
Андер Итурраспе
Марк Рока
20′
Факундо Феррейра
21′
24′
Йоэль Абу Ханна
38′
Владислав Кочергин
45′+4′
Артем Громов
Дидак Вила
Виктор Санчес
46′
Факундо Феррейра
58′
63′
Максим Лунев
Владлен Юрченко
Хави Пуадо
Матиас Варгас
71′
Хави Лопес
79′
80′
Йоэль Абу Ханна
Максим Белый
Матиас Варгас
81′
90′+1′
Дмитрий Иванисеня
Леван Арвеладзе
«Заря» в раунде плей-офф попала на одного из фаворитов данного этапа - испанский «Эспаньол». Поначалу для подопечных Виктора Скрипника всё складывалось отлично - гол Владислава Кочергина на 38-й минуте и выигранный первый тайм.
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