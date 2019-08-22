«Заря» в раунде плей-офф попала на одного из фаворитов данного этапа - испанский «Эспаньол». Поначалу для подопечных Виктора Скрипника всё складывалось отлично - гол Владислава Кочергина на 38-й минуте и выигранный первый тайм.

«Заря» не дотерпела в матче с «Эспаньолом» и пропустила трижды

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