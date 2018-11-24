"Эспаньол" получил хорошую возможность вернуться в лидирующую четвёрку испанской Примеры - для этого нужно обыграть воскресным вечером в родных стенах "Жирону".

Прогноз на матч «Эспаньол» - «Жирона»: чья приятная серия оборвётся в каталонском дерби

Все про Спорт ру

Футбол Футбол «Спартак» выиграл с новым тренером

Футбол Футбол «Зенит» обыграл «Ростов» в матче чемпионата России Петербургский "Зенит" одержал победу над "Ростовом" в матче 15-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол «Дженоа» и «Сампдория» сыграли вничью в 13-м туре серии А В матче 13-го тура чемпионата Италии Дженоа на своем поле сыграл вничью с Сампдорией 1:1.

Футбол Футбол Азар пообещал, что не уйдет в «Реал» в январе Полузащитник «Челси» Эден Азар признался, что «Реал» является клубом его мечты, однако бельгиец не думает о переезде в Мадрид в январе.

Футбол Футбол Менхенгладбахская «Боруссия» одержала волевую победу над «Ганновером» Менхенгладбахская "Боруссия" нанесла крупное поражение "Ганноверу" в домашнем матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу.

Футбол Футбол Обамеянг принес «Арсеналу» победу над «Борнмутом» в матче АПЛ 25 ноября между коллективами «Борнмут» и «Арсенал» на стадионе «Виталити Стэдиум» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19.

Футбол Футбол Матч между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» снова перенесен Ответный матч финала Кубка Либертадорес между "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" перенесен, сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол Комличенко оформил хет-трик в матче чемпионата Чехии В матче 16-го тура чемпионата Чехии клуб «Сигма Оломоуц» принимал «Младу Болеслав».

Футбол Футбол «Хаддерсфилд» одержал уверенную победу над «Вулверхэмптоном» в гостях После 13 туров «Вулверхэмптон» занимает 11-е место, а «Хаддерсфилд» идет 14-м, но может опуститься в случае победы «Ньюкасла».

Футбол Футбол «Витесс» Леонида Слуцкого обыграл в гостях «Виллем II» В 13-м туре чемпионата Нидерландов «Витесс» в небольшом городке Тилбурге встречался с местным клубом «Виллем II».