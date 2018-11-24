Футбол

Прогноз на матч «Эспаньол» - «Жирона»: чья приятная серия оборвётся в каталонском дерби
Евро-футбол.ру
вчера в 18:01

Эспаньол — Жирона
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Корнелья-Эль Прат»
4′
Кристиан Стуани
6′
Кристиан Стуани
26′
Хонас Рамальо
28′
Карлес Планас
34′
Карлес Планас
Марк Муньеса
Диего Лопес
41′
42′
Кристиан Стуани
Эстебан Гранеро
Пабло Пьятти
46′
Лео Баптистао
Оскар Мелендо
61′
63′
Патрик Робертс
Алекс Гранель Ноге
Серхио Гарсия
Хави Пуадо
73′
Борха Иглесиас
74′
Борха Иглесиас
75′
85′
Кристиан Стуани
Сейду Думбия
89′
Пере Понс
Марио Эрмосо
89′
90′
Сейду Думбия
"Эспаньол" получил хорошую возможность вернуться в лидирующую четвёрку испанской Примеры - для этого нужно обыграть воскресным вечером в родных стенах "Жирону".
Евро-футбол.рувчера в 18:01

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«Эспаньол» - «Жирона»: видеотрансляция матча - в 20.30

Спорт-Экспресс02:20

Прогноз на матч «Эспаньол» - «Жирона»: чья приятная серия оборвётся в каталонском дерби

Евро-футбол.рувчера в 18:01

«Эспаньол» – «Жирона»: каталонское дерби

Все про Спорт рувчера в 09:05
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