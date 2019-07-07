Футбол

Прогноз и ставка на матч Мали - Кот-д’Ивуар, 1/8 плей-офф Кубка АфрикиODDS.ru 15:26

Прошлый матч Кот-д'Ивуар провел против Намибии. Подопечные Мишеля Дюссье разгромили соперника со счетом (4:1). Голами отметились Максвел Корне, Уилфрид Заа, Серей Ди и Макс Градель.
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Прогноз и ставка на матч Мали - Кот-д’Ивуар, 1/8 плей-офф Кубка Африки

ODDS.ru15:26

Мали – Кот-д’Ивуар. Прогноз, ставки на матч КАН-2019 (08.07.2019)

Букмекеры.рф15:03

Мали - Кот-д’Ивуар: «орлы» против «слонов»

Все про Спорт ру13:19

Мали — Кот-д’Ивуар. Прогноз (к. 2.23) и ставки на матч Кубка африканских наций по футболу 8 июля 2019 года

LiveSport.ru01:59
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Политика

В Санкт-Петербурге прощаются с погибшими 1 июля моряками-подводниками

Обновлено вчера в 03:40
Армия и оружие

«Свидетель» по делу МН17 в момент похищения из ДНР был пьян

Бывший командир подразделения ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах во время похищения был в бессознательном состоянии.
Обновлено в 17:54
Происшествия

Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370

Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
Обновлено в 10:07
Политика

«Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире

Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у ее здания и выразили недовольство выступлением тележурналиста Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.
Обновлено в 19:55
Происшествия

Тринадцать заключенных насмерть отравились хлебом в Таджикистане

В Таджикистане 13 заключенных скончались от отравления хлебом.
Обновлено в 18:53
Политика

Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением

Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
Обновлено в 00:43
Общество

Около 4,5 тыс. россиян не стали менять билеты для вылета из Грузии

Порядка 4,5 тыс. россиян, находящихся в Грузии, не стали сдавать или менять авиабилеты, чтобы улететь из страны до вступления в силу запрета авиасообщения.
Обновлено в 13:26
Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия

В Мексику не пустили еще 14 россиян

Обновлено в 15:26
Космос

В октябре к Земле приблизится астероид массой 55 млн тонн

Обновлено 05 июля в 13:00
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Футбол

Месси могут отстранить от футбола на два года

Обновлено в 14:35
Игры

На полное прохождение Fire Emblem: Three Houses уйдёт больше 200 часов

Обновлено в 09:58
Кино

В Германии умер продюсер Артур Браунер

В Берлине в возрасте 100 лет умер продюсер Артур Браунер. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на его племянницу.
Обновлено в 17:34
Кино

Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Американский актер и танцор Камерон Бойс, снимавшийся в картинах Disney, умер в возрасте 20 лет.
Обновлено в 16:00
Происшествия

В Ярославской области ребенка привязали за шею к столбу

Полиция и детский омбудсмен проверяют обстоятельства инцидента в Мышкинском районе Ярославской области, где пятилетний ребенок из многодетной семьи оказался привязанным за шею к столбу, сообщили РИА Новости представитель УМВД по региону и уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин.
Обновлено в 15:17
Футбол

Дмитрий Тарасов назвал неприятным расставание с «Локомотивом»

Обновлено в 13:25
Общество

У Стрельцов трудный день, от Раков потребуется внимание: астрологический прогноз на 7 июля

Путешествия и приобретения потребуют значительных денежных средств.
Обновлено вчера в 12:09
Музыка

Александр Ревва презентовал клип «Алкоголичка»

Не успел Александр презентовать свой клип, как он уже набрал 4 млн просмотров.
Обновлено вчера в 12:10
Экономика

Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

Рост цен на пшено и капусту составил 73,6 и 72,8% соответственно, что в 17 раз выше уровня инфляции, следует из данных Росстата об Индексах потребительских цен на товары и услуги в группировке классификатора индивидуального потребления по целям (обновленная информация была размещена 3 июля).
Обновлено в 03:03
Происшествия

В Калифорнии снова произошло мощнейшее землетрясение

Напомним, что 4 июля в округе Керн в Калифорнии ввели режим ЧС после мощного землетрясения магнитудой 6,4. Из-за подземных толчков в городе Риджкрест произошло порядка пяти пожаров.
Обновлено вчера в 00:32
Политика

США пригрозили Ирану новыми санкциями

Госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана, а также изолируют его.
Обновлено в 15:16
Армия и оружие

Украина заметила активность российских подлодок в Босфоре

Украина обнаружила активность российских подлодок в Босфорском проливе, заявил представитель генштаба ВСУ Леонид Залюбовский, пишет "Укринформ".
Обновлено в 07:23
Политика

Мантуров рассказал, когда появится прототип мотоцикла Aurus

Глава Минпромторга Денис Мантуров в беседе с РИА "Новости" заявил, что первый прототип мотоцикла Aurus может появиться в 2021 году.
Обновлено в 20:55
Общество

Россияне назвали регистрацию брака обязательной

Согласно результатам опроса, 77% заявили «о необходимости создания семьи и регистрации отношений» (среди респондентов старше 60 лет так думает 84%), еще 11% «придерживаются похожего мнения», но для них регистрация «не является обязательным условием создания семьи».
Обновлено в 20:25
Происшествия

Мотоцикл столкнулся с легковушкой в центре Москвы

В центре Москвы мотоцикл столкнулся с легковушкой, после чего транспортные средства загорелись.
Обновлено в 19:05
Игры

Blizzard получила права на домен Diablo4

В январе Blizzard получила права на домен Diablo4.com.
Обновлено в 14:30
Гаджеты

Уровень брака при производстве 7-нм процессоров AMD заметно снизился

Становится понятно, например, что 7-нм кремниевая пластина сейчас в производстве обходится чуть дешевле $10 000.
Обновлено в 09:16
Футбол

Дани Алвес был признан лучшим игроком на Кубке Америки

Победу в игре со счётом 3:1 одержали хозяева турнира. Защитник сборной Бразилии Дани Алвес признан лучшим игроком турнира.
Обновлено в 20:48
Политика

Трамп ответил на критику посла Британии

Президент США Дональд Трамп заявил, что посол Великобритании в Вашингтоне Ким Дэррок плохо справляется со своими обязанностями.
Обновлено в 18:08
Как работают Яндекс.Новости?
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