Прошлый матч Кот-д'Ивуар провел против Намибии. Подопечные Мишеля Дюссье разгромили соперника со счетом (4:1). Голами отметились Максвел Корне, Уилфрид Заа, Серей Ди и Макс Градель.

Прогноз и ставка на матч Мали - Кот-д’Ивуар, 1/8 плей-офф Кубка Африки

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