Экономика
Прогноз Saxo Bank коснулся глобального транспортного налога
Прогноз Saxo Bank коснулся глобального транспортного налогаREGNUM03:41
Обеспокоенность ведущих экономик мира в связи с глобальным потеплением может привести к введению глобального транспортного налога, который будет включаться в том числе и в стоимость авиабилетов. Об этом сообщили в ежегодном «шокирующем» прогнозе датского Saxo Bank.
REGNUM03:41
Оценить
170 человек отреагировали
с чего всё началось
В частности, в прогнозах говорится о том, что обеспокоенность глобальным изменением климата в 2019 году может привести к введению всемирного транспортного налога, который распространится на авиационные билеты и тоннаж судов.RT на русском04:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
Экономика
ЦБ предложил разрешить россиянам временно не выплачивать ипотеку
Банк России предлагает разрешить гражданам временно приостанавливать выплаты по ипотеке в трудных жизненных ситуациях, сообщил первый зампред регулятора Сергей Швецов, выступая в Совете Федерации.
Обновлено в 12:05
Экономика
Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики России
Что касается будущей траектории роста, то согласно базовому сценарию, сохранится тенденция постепенного снижения темпов потенциального роста российской экономики с 1,5% в 2017 году до минимума, равного 1,3%, в 2022 году.
Обновлено в 12:01
Энергетика
Reuters узнало о разногласиях России и ОПЕК о сокращении нефтедобычи
Во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Россия согласилась снизить добычу максимум на 150 000 баррелей в день, что не устроило Саудовскую Аравию, которая настаивает на более «равноправном партнерстве».
Обновлено в 11:32
Экономика
В Росимуществе объяснили убыточность конфискации имущества
В настоящее время с другими ведомствами прорабатывается вопрос изменений в законодательство в части возложения бремени затрат на уничтожение конфискованного имущества на бывших владельцев (если они будут установлены), заключили в Росимуществе.
Обновлено в 12:01
Экономика
В России может измениться вкус и качество пива
Как отмечает издание, представители "Балтики", Heineken и AB InBev Efes сообщили, что крупные пивовары поддержали предложение сократить минимальную норму солода в пиве.
Обновлено в 12:01
Экономика
«Черкизово» купило «Алтайский бройлер» за 4,6 млрд рублей
АО "Алтайский бройлер" куплено у основного собственника белгородской группы компаний "Приосколье" Геннадия Бобрицкого.
Обновлено в 11:50
Финансы
Reuters: ЦБ хочет получать данные о крупных валютных сделках
Банк России хочет создать «канал коммуникации» на валютном рынке, чтобы оперативно получать данные о крупных финансовых сделках, которые могут сильно повлиять на курс рубля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в финрынке.
Обновлено в 10:46
Экономика
Владельцем 22,5% аэропорта «Жуковский» стал бывший глава АвтоВАЗа
При учреждении "Рампорт Аэро" в 2014 году ASG контролировала 75% минус одну акцию компании-оператора через ООО "Юнайтед Эйрпортс Менеджмент", но впоследствии ее доля снизилась до 22,5%. В октябрьском сообщении ASG говорилось, что она продала оставшиеся 22,5% руководству "Рампорт Аэро", но кому именно, не уточнялось.
Обновлено в 07:35
Экономика
Российские застройщики с 1 июля открыли 100 счетов эскроу
Как сообщалось, с 1 июля 2018 года, согласно поправкам к долевому законодательству, застройщики в добровольном порядке могут использовать счета эскроу для привлечения средств дольщиков.
Обновлено в 06:53
Финансы
Рынок госдолга США показал первый признак экономической рецессии
Инвесторы обратили на это внимание потому, что такая ситуация на долговом рынке может предшествовать экономической рецессии.
Обновлено в 11:47
Экономика
Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2019-2021 годы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2019−2021 годы.
Обновлено в 11:14
Экономика
Государство впервые заплатит «Первому каналу» за трансляцию парадов
Минобороны заплатит 537 млн руб. "Первому каналу" в качестве компенсации расходов по организации трансляции двух военно-морских парадов в Санкт-Петербурге, прошедших в 2017 и 2018 годах, говорится в распоряжении правительства.
Обновлено в 12:01
Экономика
Кабмин пересмотрит цены на жизненно важные лекарства
Правительство России приняло новую методику определения цен на жизненно необходимые и важнейшие препараты, следует из документа о внесении изменений в постановление правительства.
Обновлено в 11:40
Экономика
Thomson Reuters сократит более 3 тыс. сотрудников к 2020 году
Медиахолдинг Thomson Reuters намерен сократить 3,2 тыс. сотрудников к 2020 году в рамках плана по оптимизации бизнеса и повышению эффективности работы.
Обновлено в 11:49
Экономика
Акимов поручил до 10 декабря проработать вопрос возмещения акциза на топливо авиакомпаниям
Вице-премьер Максим Акимов поручил Федеральной антимонопольной службе, Минтрансу, Минэкономразвития и Минэнерго в срок до 10 декабря проработать вопрос поддержки авиакомпаний с помощью увеличения размера возмещения акциза на авиакеросин.
Обновлено в 12:03