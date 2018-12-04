Экономика

Прогноз Saxo Bank коснулся глобального транспортного налога
REGNUM
03:41

Обеспокоенность ведущих экономик мира в связи с глобальным потеплением может привести к введению глобального транспортного налога, который будет включаться в том числе и в стоимость авиабилетов. Об этом сообщили в ежегодном «шокирующем» прогнозе датского Saxo Bank.
REGNUM03:41
с чего всё началось
В частности, в прогнозах
 говорится о том, что обеспокоенность глобальным изменением климата в 2019 году может привести к введению всемирного транспортного налога, который распространится на авиационные билеты и тоннаж судов.
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Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
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