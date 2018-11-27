Футбол
|21′
Лука Модрич
Стефан Эль-Шаарави
Джастин Клюйверт
|22′
Николо Дзаньоло
|42′
|47′
Гарет Бэйл
|59′
Лукас Васкес Иглесиас
Стивен Нзонзи
Анте Чорич
|64′
Николо Дзаньоло
Рик Карсдорп
|69′
|77′
Карим Бензема
Мариано Диас
|80′
Лука Модрич
Федерико Вальверде
|84′
Гарет Бэйл
Марко Асенсио
|90′+3′
Рафаэль Варан
|43%
|Владение мячом
|57%
|79%
|Процент точных передач
|86%
|7
|Удары в сторону ворот
|1
|5
|Удары в створ ворот
|8
|6
|Сейвы вратарём
|5
|–
|Офсайды
|7
|6
|Угловые
|5
|11
|Отборы
|11
|14
|Фолы
|11
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Рома
Расстановка 4‑2‑1‑3
1
Ольсен
24
Флоренци
44
Манолас
20
Фасио
11
Коларов
4
Кристанте
2
Карсдорп
19
Чорич
17
Ундер
14
Шик
34
Клюйверт
25
Куртуа
2
Карвахаль
5
Варан
4
Рамос
12
Марсело
15
Вальверде
18
Льоренте
8
Кроос
17
Васкес
7
Диас
20
Асенсио
Реал
Расстановка 4‑3‑3
27 ноября "Рома" на своем поле сыграет с мадридским "Реалом" в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.
Спорт-Экспресс04:45
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