Футбол

Прогноз «Фонбет»: «Реал» победит «Рому»
Спорт-Экспресс
04:45

Рома — Реал
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Олимпико»
21′
Лука Модрич
Стефан Эль-Шаарави
Джастин Клюйверт
22′
Николо Дзаньоло
42′
47′
Гарет Бэйл
59′
Лукас Васкес Иглесиас
Стивен Нзонзи
Анте Чорич
64′
Николо Дзаньоло
Рик Карсдорп
69′
77′
Карим Бензема
Мариано Диас
80′
Лука Модрич
Федерико Вальверде
84′
Гарет Бэйл
Марко Асенсио
90′+3′
Рафаэль Варан
27 ноября "Рома" на своем поле сыграет с мадридским "Реалом" в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.
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