Футбол

Прогноз «Фонбет»: «Ливерпуль» победит «Вулверхэмптон»
Спорт-Экспресс
вчера в 07:45

Вулверхэмптон — Ливерпуль
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Молине»
18′
Мохамед Салах
58′
Наби Кейта
Адам Лаллана
Жоау Моутинью
Морган Гиббс-Уайт
63′
Адама Траоре
Иван Кавалейру
63′
68′
Вирджил ван Дейк
76′
Роберто Фирмино
Джорджиньо Вейналдум
Хонни Кастро
Рубен Винагре
81′
87′
Садио Мане
Натаниэль Клайн
21 декабря "Вулверхэмптон" сыграет с "Ливерпулем" в рамках 18-го тура премьер-лиги. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.
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