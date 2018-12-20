Футбол
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Молине»
|18′
Мохамед Салах
|58′
Наби Кейта
Адам Лаллана
Жоау Моутинью
Морган Гиббс-Уайт
|63′
Адама Траоре
Иван Кавалейру
|63′
|68′
Вирджил ван Дейк
|76′
Роберто Фирмино
Джорджиньо Вейналдум
Хонни Кастро
Рубен Винагре
|81′
|87′
Садио Мане
Натаниэль Клайн
|38%
|Владение мячом
|62%
|74%
|Процент точных передач
|85%
|4
|Удары в сторону ворот
|4
|5
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|5
|4
|Офсайды
|2
|1
|Угловые
|10
|19
|Отборы
|5
|7
|Фолы
|3
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Вулверхэмптон
Расстановка 3‑5‑2
11
Патрисиу
5
Беннетт
16
Коуди
15
Боли
2
Доэрти
27
Саисс
17
Гиббс-Уайт
8
Невеш
29
Винагре
9
Хименес
7
Кавалейру
13
Алиссон
7
Милнер
6
Ловрен
4
ван Дейк
26
Робертсон
2
Клайн
3
Фабиньо
5
Вейналдум
14
Хендерсон
20
Лаллана
11
Салах
Ливерпуль
Расстановка 4‑5‑1
21 декабря "Вулверхэмптон" сыграет с "Ливерпулем" в рамках 18-го тура премьер-лиги. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.
Спорт-Экспрессвчера в 07:45
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Вулверхэмптон - Ливерпуль прогноз на матч английской Премьер-Лиги: «волки» покусают лидера?
Sport-place20 декабря в 03:27
«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии 21 декабря 2018 года
LiveSport.ru20 декабря в 03:00
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 02:25, Ашберн
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