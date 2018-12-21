Футбол

Прогноз «Фонбет»: «Ливерпуль» победит «Вулверхэмптон»
Спорт-Экспресс
вчера в 07:45

21 декабря "Вулверхэмптон" сыграет с "Ливерпулем" в рамках 18-го тура премьер-лиги. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.
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