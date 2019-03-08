Экономика
Прогноз: Безработица в США в феврале снизилась до 3,9%ПРАЙМ 00:00
Безработица в США в феврале снизилась до 3,9% с уровня января в 4%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 170 тысяч, прогнозируют опрошенные агентством Рейтер аналитики.
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Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 16:23, Ашберн
Политика
Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг арестовали за отказ дать показания
Брэдли Мэннинг арестовали в Ираке весной 2010 года, где он проходил службу.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Бывшего замглавы «Росгеологии» Горринга задержали в аэропорту
Экс-заместителя главы «Росгеологии» Руслана Горринга, покинувшего пост после скандала, задержали в московском аэропорту Внуково.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Бывшая «Юная мисс Вселенная» умерла в 19 лет
"Юная мисс Вселенная —2017" Лотте ван дер Зее умерла от сердечного приступа. Об этом сообщается в ее инстаграме.
Обновлено в 11:24
Происшествия
Турецких феминисток разогнали пулями и газом
Обновлено в 15:59
Политика
Гуайдо призвал к смене власти на митинге в Каракасе
Председатель парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временно исполняющим обязанности президента страны, выступил перед сторонниками на митинге в Каракасе и призвал к смене власти.
Обновлено в 13:33
Политика
Министр ВВС США уйдет в отставку
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации США сообщило, что министр ВВС США Хезер Уилсон намерена уйти в отставку.
Обновлено в 14:27
Энергетика
Всемирный банк обязал Венесуэлу выплатить Conocophillips более $8 млрд
Венесуэла должна выплатить нефтегазовой компании ConocoPhillips $8,7 млрд за национализацию нефтяных активов в 2007 году, постановил арбитражный трибунал Международного центра по урегулированию инвестиционных споров Всемирного банка, сообщает пресс-служба американской компании.
Обновлено в 15:48
Происшествия
Мужчина поскользнулся и умер на проспекте Космонавтов
Сообщается, что мужчина поскользнулся, упал на необработанном участке улиц и проломил себе череп, у него заметили кровоподтек у виска.
Обновлено в 11:41
Политика
Албанская православная церковь не признала ПЦУ
Синод Албанской церкви отказался признавать новую церковь Украины. Об этом сообщает агентство «Ромфеа».
Обновлено в 14:28
Политика
Премьер Италии рассказал о работе по отмене антироссийских санкций
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что он пытается способствовать отмене международных санкций против России, которые, по мнению итальянских правящих партий, неэффективны и наносят ущерб итальянской экономике.
Обновлено в 13:27
Политика
В Алжире во время акций протеста пострадали более ста силовиков
По предварительным данным, 112 стражей правопорядка пострадали, 195 человек задержали в результате протестных акций в Алжире, сообщает интернет-издание TSA со ссылкой на заявление главного управления национальной безопасности страны.
Обновлено в 15:31
Спорт
Павлова: диванным критикам вернется весь их негатив
Павлова в своем аккаунте в Instagram попросила болельщиков не писать негативные комментарии.
Обновлено в 13:07
Происшествия
В Москве подросток умер после похода к стоматологу
В Москве подросток умер после визита врачу, сообщается на сайте столичного СК.
Обновлено в 11:51
Общество
Мужчины с цветами вторглись в закрытое феминистское кафе в Петербурге
На канале движения Сеть в YouTube опубликован ролик инцидента. На нем видно, что мужчины с цветами заходят в кафе.
Обновлено в 03:59
Политика
В конгрессе США одобрили запрет на признание Крыма российским
Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, который запрещает американскому правительству признавать Крым российским.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Московской области
Два человека погибли, по уточненным данным, в пятницу на 57-м километре трассы Москва - Касимов в Московской области.
Обновлено в 15:30
Спорт
Россия выиграла медальный зачет Универсиады
Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Универсиады в Красноярске, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган официально заявили о расставании
Ксения Собчак и Максим Виторган официально прокомментировали информацию о своем расставании.
Обновлено в 04:51
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину снизился
Показатель одобрения деятельности президента РФ по среднему значению с 25 февраля по 3 марта с снизился до 64,3%. Прошлый опрос зафиксировал этот показатель в 64,8%, что являлось максимумом в 2019 году.
Обновлено вчера в 10:26
Спорт
Кузьмина выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону
В шведском Эстерсунде на чемпионате мира по биатлону завершился женский спринт.
Обновлено в 11:39
Армия и оружие
Турция анонсировала развертывание С-400
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
Глава Минобороны Чехии назвал Россию одной из главных угроз для НАТО
Глава Минобороны Чехии Лубомир Метнар назвал главными угрозами для НАТО терроризм, кибератаки и Россию.
Обновлено в 15:13
Политика
Меркель отказалась отправлять корабли к Крыму по требованию США
Вице-президент США Майк Пенс в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности давил на канцлера Германии Ангелу Меркель с тем, чтобы ФРГ послала свои корабли в Керченский пролив для проведения новой провокации, однако немецкий лидер отказалась это сделать.
Обновлено вчера в 15:37
Спорт
Женская сборная США подала в суд на национальную федерацию футбола
Гражданский иск подан в суд Лос-Анджелеса в Международный женский день, отмечает телеканал NBC.
Обновлено в 14:33
Происшествия
В Киеве на марше подрались феминистки, радикалы и полицейские
На женском марше равенства в Киеве произошли столкновения между феминистками, радикалами и полицейскими.
Обновлено в 07:21
Происшествия
В Серебряном Бору произошел пожар
Обновлено в 13:06
Энергетика
Норвежский суверенный фонд распродаст доли в нефтегазовых компаниях
Норвежский фонд национального благосостояния (ФНБ), который является крупнейшим в мире, продаст часть своих нефтегазовых активов.
Обновлено в 12:30
Экономика
Россиян предупредили об опасности хранения долларов дома
Международный финансовый консультант Исаак Беккер предупредил россиян о рисках хранения иностранной наличной валюты.
Обновлено вчера в 13:03