Экономика

Профсоюзы выступили за сокращение рабочей недели без ущерба в зарплатеИзвестия 10:34

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) положительно оценивает инициативу сокращения рабочей недели, но только при сохранении размера оплаты труда. Об этом говорится на сайте ФНПР 12 августа.
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Профсоюзы выступили за сокращение рабочей недели без ущерба в зарплате

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