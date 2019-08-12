Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) положительно оценивает инициативу сокращения рабочей недели, но только при сохранении размера оплаты труда. Об этом говорится на сайте ФНПР 12 августа.

Профсоюзы выступили за сокращение рабочей недели без ущерба в зарплате

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