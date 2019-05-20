Общество
Профсоюзы требуют запретить включение доплат в МРОТNews.ru 05:50
Глава федерации Михаил Шмаков напомнил, что Конституционный суд ранее поддержал позицию профсоюзов и признал недопустимым включение указанных доплат в минимальные зарплаты. Сейчас ФНПР требует от законодателей оформить законом постановление КС о невключении в МРОТ каких-либо выплат.
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