Профсоюзы требуют обнулить ставку НДФЛ для малоимущихREGNUM 06:05

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля ряд СМИ сообщили со ссылкой на выводы трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, что российских граждан с доходами менее 13 тыс. рублей в месяц могут освободить от уплаты налога на доходы физических лиц.

Хоккей Россия обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею Хоккеисты сборной России обыграли команду Швейцарии в шестом матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ).

Экономика Производство золота в России в январе-марте выросло на 12,6% Объем производства золота в России в январе-марте составил 58,12 тонны, что на 12,6% выше прошлогоднего показателя, сообщает Минфин.

Политика В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о намерении прекратить огонь в Донбассе и вернуть Крым.

Шоу-бизнес Юрий Беляев откровенно рассказал о знакомстве со своей женой Татьяной Абрамовой Юрий Беляев во время съемок программы «Судьба человека» откровенно рассказал о знакомстве со своей женой Татьяной Абрамовой.

Армия и оружие США и арабские монархии развернули в Персидском заливе совместные патрули Соединенные Штаты совместно с арабскими странами Персидского залива приступили к проведению совместных «расширенных патрулей» в указанной морской акватории.

Происшествия Защита Кокорина и прокуратура обжаловали приговор Защита нападающего «Зенита» Александра Кокорина, осужденного по делу о двух драках в центре Москвы, обжаловала приговор.

Общество Захар Прилепин избил поэта из Владивостока Российский писатель Захар Прилепин избил поэта Спартака Голикова.

Кино Вышла последняя серия «Игры престолов» 6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.

Футбол КДК РФС оставил в силе красную карточку Бикфалви Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на основании заключения экспертно-судейской комиссии оставил в силе красную карточку полузащитника екатеринбургского "Урала" Эрика Бикфалви, он пропустит финал Кубка России, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Политика В БПП и НФ отреагировали на роспуск Рады Зеленским Заместитель председателя БПП Игорь Кононенко заметил, что Рада не будет противостоять роспуску.

Экономика Антипинский НПЗ подал на банкротство 18 мая крупнейший в России независимый Антипинский НПЗ направил в Арбитражный суд Тюмени заявление о признании его банкротом, рассказал представитель завода.

Финансы Греф ожидает снижения ставок по ипотеке до 7–8% Ставки по ипотечным кредитам могут опуститься до уровня 8% в ближайшей перспективе, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

Кино Вышел трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада» HBO опубликовал на своем YouTube-канале первый трейлер третьего сезона сериала "Мир Дикого Запада".

Гаджеты Google приостановила сотрудничество с Huawei Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.

Происшествия СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".

Экономика Сбербанк обновит программу «Спасибо» Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.

Авто УАЗ напомнил об уникальном «Головастике» Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об уникальном грузовичке «Головастик», вставшем на конвейер в 1965 году.

Политика Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Происшествия В Подмосковье двое мужчин тяпкой забили до смерти соседа по даче В ходе ссоры между тремя мужчинами завязалась драка, во время которой двое из них избили своего оппонента тяпкой.

Общество Врачи перестали поддерживать жизнь пациента против воли его родителей Сотрудники больницы французского города Реймс прекратили сегодня оказывать помощь Венсану Ламберу, более десяти лет находящегося в вегетативном состоянии.

Здоровье ФАС поддержала продажу крепкого алкоголя с 21 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит рисков в случае принятия законопроекта о запрете на продажу крепкой алкогольной продукции (более 16,5%) лицам младше 21 года.

Общество Власти Петербурга сворачивают летние кафе В пятницу и субботу сотрудники Комитета по контролю за имуществом (ККИ) провели рейд по центру Санкт-Петербурга и нашли несколько незаконных летних кафе.

Политика Порошенко, Гройсман и Парубий собрались на экстренную встречу Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил в своем телеграм-канале, что сразу после инаугурации Владимира Зеленского бывший президент Петр Порошенко, глава Верховной рады Андрей Парубий и глава правительства Владимир Гройсман собрались на экстренную встречу.

Общество Мосгордума предлагает запретить курение вейпов в общественных местах Если документ будет принят Госдумой, курение вейпов и кальянов будет запрещено в общественных местах наравне с сигаретами.

Происшествия Тройное убийство: в Оренбурге убиты коммерсант, его жена и водитель В пригороде Оренбурга утром 20 мая в жилом доме обнаружены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя с признаками насильственной смерти.