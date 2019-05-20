Экономика
Профсоюзы требуют обнулить ставку НДФЛ для малоимущихREGNUM 06:05
Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля ряд СМИ сообщили со ссылкой на выводы трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, что российских граждан с доходами менее 13 тыс. рублей в месяц могут освободить от уплаты налога на доходы физических лиц.
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Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 06:55, Ашберн
Кино
Эмилия Кларк опубликовала прощание с сериалом «Игра престолов»
Обновлено в 04:25
Футбол
Роналду случайно ударил сына чемпионским кубком по лицу
Обновлено в 05:22
Хоккей
Россия обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею
Хоккеисты сборной России обыграли команду Швейцарии в шестом матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ).
Обновлено вчера в 16:36
Политика
Во время инаугурации Зеленский распустил Раду
Обновлено в 04:01
Экономика
Производство золота в России в январе-марте выросло на 12,6%
Объем производства золота в России в январе-марте составил 58,12 тонны, что на 12,6% выше прошлогоднего показателя, сообщает Минфин.
Обновлено в 06:47
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о намерении прекратить огонь в Донбассе и вернуть Крым.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес
Юрий Беляев откровенно рассказал о знакомстве со своей женой Татьяной Абрамовой
Юрий Беляев во время съемок программы «Судьба человека» откровенно рассказал о знакомстве со своей женой Татьяной Абрамовой.
Обновлено в 06:09
Армия и оружие
США и арабские монархии развернули в Персидском заливе совместные патрули
Соединенные Штаты совместно с арабскими странами Персидского залива приступили к проведению совместных «расширенных патрулей» в указанной морской акватории.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Защита Кокорина и прокуратура обжаловали приговор
Защита нападающего «Зенита» Александра Кокорина, осужденного по делу о двух драках в центре Москвы, обжаловала приговор.
Обновлено в 06:27
Общество
Захар Прилепин избил поэта из Владивостока
Российский писатель Захар Прилепин избил поэта Спартака Голикова.
Обновлено в 06:26
Кино
Вышла последняя серия «Игры престолов»
6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.
Обновлено в 01:16
Футбол
КДК РФС оставил в силе красную карточку Бикфалви
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на основании заключения экспертно-судейской комиссии оставил в силе красную карточку полузащитника екатеринбургского "Урала" Эрика Бикфалви, он пропустит финал Кубка России, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:00
Политика
В БПП и НФ отреагировали на роспуск Рады Зеленским
Заместитель председателя БПП Игорь Кононенко заметил, что Рада не будет противостоять роспуску.
Обновлено в 06:30
Экономика
Антипинский НПЗ подал на банкротство
18 мая крупнейший в России независимый Антипинский НПЗ направил в Арбитражный суд Тюмени заявление о признании его банкротом, рассказал представитель завода.
Обновлено в 05:05
Финансы
Греф ожидает снижения ставок по ипотеке до 7–8%
Ставки по ипотечным кредитам могут опуститься до уровня 8% в ближайшей перспективе, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 16:00
Кино
Вышел трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»
HBO опубликовал на своем YouTube-канале первый трейлер третьего сезона сериала "Мир Дикого Запада".
Обновлено в 02:52
Гаджеты
Google приостановила сотрудничество с Huawei
Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
Экономика
Сбербанк обновит программу «Спасибо»
Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
Авто
УАЗ напомнил об уникальном «Головастике»
Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об уникальном грузовичке «Головастик», вставшем на конвейер в 1965 году.
Обновлено в 02:02
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Подмосковье двое мужчин тяпкой забили до смерти соседа по даче
В ходе ссоры между тремя мужчинами завязалась драка, во время которой двое из них избили своего оппонента тяпкой.
Обновлено в 05:04
Политика
Парубий об инаугурации Зеленского: это было весело
Обновлено в 05:17
Общество
Врачи перестали поддерживать жизнь пациента против воли его родителей
Сотрудники больницы французского города Реймс прекратили сегодня оказывать помощь Венсану Ламберу, более десяти лет находящегося в вегетативном состоянии.
Обновлено в 05:56
Здоровье
ФАС поддержала продажу крепкого алкоголя с 21 года
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит рисков в случае принятия законопроекта о запрете на продажу крепкой алкогольной продукции (более 16,5%) лицам младше 21 года.
Обновлено в 05:00
Общество
Власти Петербурга сворачивают летние кафе
В пятницу и субботу сотрудники Комитета по контролю за имуществом (ККИ) провели рейд по центру Санкт-Петербурга и нашли несколько незаконных летних кафе.
Обновлено в 05:38
Политика
Порошенко, Гройсман и Парубий собрались на экстренную встречу
Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил в своем телеграм-канале, что сразу после инаугурации Владимира Зеленского бывший президент Петр Порошенко, глава Верховной рады Андрей Парубий и глава правительства Владимир Гройсман собрались на экстренную встречу.
Обновлено в 04:45
Общество
Мосгордума предлагает запретить курение вейпов в общественных местах
Если документ будет принят Госдумой, курение вейпов и кальянов будет запрещено в общественных местах наравне с сигаретами.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Тройное убийство: в Оренбурге убиты коммерсант, его жена и водитель
В пригороде Оренбурга утром 20 мая в жилом доме обнаружены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя с признаками насильственной смерти.
Обновлено в 04:50
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили фотосессию с детьми в саду
Кейт Миддлтон отлично прорекламировала свой проект, устроив в нем фотосессию с мужем и детьми.
Обновлено в 04:00