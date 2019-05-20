Экономика

Профсоюзы требуют обнулить ставку НДФЛ для малоимущихREGNUM 06:05

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля ряд СМИ сообщили со ссылкой на выводы трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, что российских граждан с доходами менее 13 тыс. рублей в месяц могут освободить от уплаты налога на доходы физических лиц.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Профсоюзы требуют запретить включение доплат в МРОТ

News.ru05:50

Профсоюзы потребовали обнулить НДФЛ для бедных

Росбалт05:20

Профсоюзы потребовали обнулить ставку НДФЛ для граждан с доходами ниже прожиточного минимума

Интерфакс03:52

Профсоюзы предложили обнулить ставку НДФЛ для малообеспеченных граждан

Rambler News Service06:10

Профсоюзы предложили обнулить ставку НДФЛ для граждан с доходами ниже прожиточного минимума

Коммерсантъ04:46

Профсоюзы выступают за увеличение МРОТ до 25-27 тыс. рублей

Финмаркет04:21

В ФНПР считают актуальной инициативу о нулевой ставке НДФЛ для малоимущих

РИА Новости05:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 06:55, Ашберн
Кино

Эмилия Кларк опубликовала прощание с сериалом «Игра престолов»

Обновлено в 04:25
Футбол

Роналду случайно ударил сына чемпионским кубком по лицу

Обновлено в 05:22
Хоккей

Россия обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею

Хоккеисты сборной России обыграли команду Швейцарии в шестом матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ).
Обновлено вчера в 16:36
Политика

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

Обновлено в 04:01
Экономика

Производство золота в России в январе-марте выросло на 12,6%

Объем производства золота в России в январе-марте составил 58,12 тонны, что на 12,6% выше прошлогоднего показателя, сообщает Минфин.
Обновлено в 06:47
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о намерении прекратить огонь в Донбассе и вернуть Крым.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес

Юрий Беляев откровенно рассказал о знакомстве со своей женой Татьяной Абрамовой

Юрий Беляев во время съемок программы «Судьба человека» откровенно рассказал о знакомстве со своей женой Татьяной Абрамовой.
Обновлено в 06:09
Армия и оружие

США и арабские монархии развернули в Персидском заливе совместные патрули

Соединенные Штаты совместно с арабскими странами Персидского залива приступили к проведению совместных «расширенных патрулей» в указанной морской акватории.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Защита Кокорина и прокуратура обжаловали приговор

Защита нападающего «Зенита» Александра Кокорина, осужденного по делу о двух драках в центре Москвы, обжаловала приговор.
Обновлено в 06:27
Общество

Захар Прилепин избил поэта из Владивостока

Российский писатель Захар Прилепин избил поэта Спартака Голикова.
Обновлено в 06:26
Кино

Вышла последняя серия «Игры престолов»

6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.
Обновлено в 01:16
Футбол

КДК РФС оставил в силе красную карточку Бикфалви

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на основании заключения экспертно-судейской комиссии оставил в силе красную карточку полузащитника екатеринбургского "Урала" Эрика Бикфалви, он пропустит финал Кубка России, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:00
Политика

В БПП и НФ отреагировали на роспуск Рады Зеленским

Заместитель председателя БПП Игорь Кононенко заметил, что Рада не будет противостоять роспуску.
Обновлено в 06:30
Экономика

Антипинский НПЗ подал на банкротство

18 мая крупнейший в России независимый Антипинский НПЗ направил в Арбитражный суд Тюмени заявление о признании его банкротом, рассказал представитель завода.
Обновлено в 05:05
Финансы

Греф ожидает снижения ставок по ипотеке до 7–8%

Ставки по ипотечным кредитам могут опуститься до уровня 8% в ближайшей перспективе, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 16:00
Кино

Вышел трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»

HBO опубликовал на своем YouTube-канале первый трейлер третьего сезона сериала "Мир Дикого Запада".
Обновлено в 02:52
Гаджеты

Google приостановила сотрудничество с Huawei

Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
Экономика

Сбербанк обновит программу «Спасибо»

Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
Авто

УАЗ напомнил об уникальном «Головастике»

Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об уникальном грузовичке «Головастик», вставшем на конвейер в 1965 году.
Обновлено в 02:02
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Происшествия

В Подмосковье двое мужчин тяпкой забили до смерти соседа по даче

В ходе ссоры между тремя мужчинами завязалась драка, во время которой двое из них избили своего оппонента тяпкой.
Обновлено в 05:04
Политика

Парубий об инаугурации Зеленского: это было весело

Обновлено в 05:17
Общество

Врачи перестали поддерживать жизнь пациента против воли его родителей

Сотрудники больницы французского города Реймс прекратили сегодня оказывать помощь Венсану Ламберу, более десяти лет находящегося в вегетативном состоянии.
Обновлено в 05:56
Здоровье

ФАС поддержала продажу крепкого алкоголя с 21 года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит рисков в случае принятия законопроекта о запрете на продажу крепкой алкогольной продукции (более 16,5%) лицам младше 21 года.
Обновлено в 05:00
Общество

Власти Петербурга сворачивают летние кафе

В пятницу и субботу сотрудники Комитета по контролю за имуществом (ККИ) провели рейд по центру Санкт-Петербурга и нашли несколько незаконных летних кафе.
Обновлено в 05:38
Политика

Порошенко, Гройсман и Парубий собрались на экстренную встречу

Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил в своем телеграм-канале, что сразу после инаугурации Владимира Зеленского бывший президент Петр Порошенко, глава Верховной рады Андрей Парубий и глава правительства Владимир Гройсман собрались на экстренную встречу.
Обновлено в 04:45
Общество

Мосгордума предлагает запретить курение вейпов в общественных местах

Если документ будет принят Госдумой, курение вейпов и кальянов будет запрещено в общественных местах наравне с сигаретами.
Обновлено в 06:38
Происшествия

Тройное убийство: в Оренбурге убиты коммерсант, его жена и водитель

В пригороде Оренбурга утром 20 мая в жилом доме обнаружены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя с признаками насильственной смерти.
Обновлено в 04:50
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили фотосессию с детьми в саду

Кейт Миддлтон отлично прорекламировала свой проект, устроив в нем фотосессию с мужем и детьми.
Обновлено в 04:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Викторович Шмаков
Политик
Председатель Федерации независимых профсоюзов России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное