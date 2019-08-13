Общество
Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю в РоссииRT на русском 04:31
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю. «ФНПР поддерживает идею о сокращении рабочей недели как средства оптимизации времени труда и отдыха», — говорится в сообщении на сайте федерации.
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с чего всё началось
Замглавы департамента социально-трудовых отношений ФНПР Елена Косаковская предложила рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, при этом учесть действующие сейчас системы оплаты труда, рабочие режимы и другие особенности организации труда в России.Реальное времявчера в 11:18
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 04:59, Вашингтон
Политика
В Киеве обосновали позицию по водной блокаде Крыма
Все претензии России на воду из Днепра для снабжения Крыма не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы, утверждает представитель украинского президента Антон Кориневич, комментируя напоминание российских властей о праве жителей полуострова на днепровскую воду.
Обновлено в 04:48
Общество
Хабаровск вошёл в ТОП-10 красивейших городов России по версии Варламова
Примечательно, что Хабаровск Варламов поместил на 8 позицию рейтинга, а Сочи — на 10-ю. Больше ни один город ДФО в первую десятку не вошёл.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Политика
В ФСБ рассказали о вербовке иностранных студентов в вузах России
Директор ФСБ Александр Бортников рассказал о вербовке иностранных студентов в вузах России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:45
Политика
В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму
В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.
Обновлено в 02:18
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,6-1%
Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips и индексов на фоне улучшения фондовой конъюнктуры в Азии, а также на новостях от агентства Fitch, повысившего суверенный рейтинг России на одну ступень; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-1%.
Обновлено вчера в 03:36
Футбол
Агент Рибери подтвердил интерес со стороны «Локомотива»
Футбольный агент Жан-Пьер Берне, представляющий интересы полузащитника Франка Рибери, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны «Локомотива».
Обновлено вчера в 02:30
Авто
Представлены гибридные кроссоверы Porsche Cayenne
Немецкий автопроизводитель представил новые гибридные модификации кроссовера Cayenne, получившие название E-Hybrid Cayenne Turbo S и E-Hybrid Coupe Cayenne Turbo S. В официальном пресс-релизе компании говорится, что в основу гибридной силовой установки обеих моделей лег 4,0-литровый V8 с двумя турбинами, который развивает 541 л.с. мощности.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы
Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Политика
Economist подсчитал количество постов Трампа о России
Президент США Дональд Трамп в своих постах в Twitter упоминал Россию больше, чем любую другую страну, сообщает издание Economist.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Мужчина напал с ножом на алтарника в Казанском соборе в Москве
В центре Москвы в Казанском соборе мужчина напал с ножом на служителей церкви. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 04:27
Политика
Суд в Киеве перенес рассмотрение апелляции защиты Вышинского
Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции защиты руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на продление ему срока содержания под стражей на 20 августа, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Доманский.
Обновлено в 04:30
Политика
Новый владелец телекомпании «Рустави 2» решил продать ее из-за долгов
Новый владелец грузинского телеканала "Рустави 2" бизнесмен Кибар Халваши решил продать его из-за долгов на сумму более $24 млн.
Обновлено вчера в 06:58
Футбол
Данилу Перейра может пропустить ответный матч «Порту» с «Краснодаром»
Обновлено вчера в 04:30
Армия и оружие
Экипировку российских летчиков модернизируют после операции в Сирии
РИА Новости опубликовало интервью с генеральным директором НПП «Звезда» Сергеем Поздняковым, который сообщил, что в скором времени с учетом сирийского опыта времени будут модернизированы разгрузочные жилеты летчиков боевой авиации на случаи их катапультирования над вражеской территорией.
Обновлено в 00:58
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения процессов
Краснодарская судья Хахалева оказалась в центре вниманияСМИ в начале лета 2017 года.
Обновлено в 04:03
Общество
Сумма штрафов Любови Соболь достигла 930 000 рублей
Соболь назначают штрафы, поскольку у нее есть малолетний ребенок.
Обновлено в 03:50
Политика
В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов
Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия
В Хабаровском крае медведь задрал грибника
Возле поселка Сулук в Хабаровском крае медведь набросился на грибника.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
В Москве задержали участника митинга 10 августа
Следователи задержали участника несанкционированной акции в Москве 10 августа Константина Котова, ему предъявлено обвинение в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 02:11
Общество
Протестующие вернулись в аэропорт Гонконга
Антиправительственные демонстранты вновь вернулись в международный аэропорт Гонконга после того, как днем ранее он перестал функционировать из-за протестов, сообщает газета South China Morning Post.
Обновлено в 03:10
Общество
Долг в два миллиарда рублей обнаружился у дворника из Подмосковья
Женщина, работающая дворником в компании ЖКХ в подмосковном Воскресенске, оказалась крупным должником.
Обновлено 11 августа в 04:11
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем
Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.
Обновлено вчера в 22:44
Спорт
Двукратная олимпийская чемпионка Мустафина может завершить карьеру
Российская гимнастка Алия Мустафина пропустит ближайшие Кубок России и чемпионат мира и может завершить спортивную карьеру.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих
Обновлено в 04:13