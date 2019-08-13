Общество

Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю в РоссииRT на русском 04:31

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю. «ФНПР поддерживает идею о сокращении рабочей недели как средства оптимизации времени труда и отдыха», — говорится в сообщении на сайте федерации.
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с чего всё началось
Замглавы департамента социально-трудовых отношений ФНПР Елена Корсакова предложила
 рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, при этом учесть действующие сейчас системы оплаты труда, рабочие режимы и другие особенности организации труда в России.
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