с чего всё началось

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю. «ФНПР поддерживает идею о сокращении рабочей недели как средства оптимизации времени труда и отдыха», — говорится в сообщении на сайте федерации.

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Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Происшествия Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.

Происшествия Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.

Гаджеты ОС «Роса» получила сертификат совместимости с продукцией iRU Для корпоративных пользователей ОС Rosa при работе одной из важных задач является корректная работа с криптографией, и подтвержденная совместимость с персональными компьютерами отечественного производства обеспечивает такую правильную работу криптографических систем.

Политика Вышинский доставлен в апелляционный суд в Киеве Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский доставлен на заседание Киевского апелляционного суда по рассмотрению жалобы на продление ему срока содержания под стражей.

Армия и оружие Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.

Происшествия В Хабаровском крае медведь задрал грибника Возле поселка Сулук в Хабаровском крае медведь набросился на грибника.

Происшествия Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.

Шоу-бизнес Невеста Тимати прокатилась на гидроцикле на 9 месяце беременности Несмотря на поздний срок, девушка не отказывается даже от экстремальных развлечений. К примеру, на днях она прокатилась на водном мотоцикле.

Общество В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.

ЖКХ Новороссийск, Геленджик и Крымск остались без воды из-за аварии Водоснабжение Новороссийска, Геленджика и Крымска прекращено из-за аварии на магистральном водопроводе, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу компании «Кубаньводкомплекс».

Политика Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.

Наука Ученые рассказали, какая эпидемия грозит человечеству в скором времени Ранее ученые заявляли, что больницы и госпитали могут стать очагами новых смертоносных эпидемий из-за бактерий, которые выработали устойчивость к современным антибиотикам.

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Политика Предсказавший успех Зеленского политолог предсказал судьбу Украины Эксперт Виктор Бобыренко из украинского Бюро анализа политики заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не сумеет сломать административные устои.

Финансы Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям РБК разбирался, смогут ли БПИФы, сформированные из зарубежных акций, стать альтернативой прямым вложениям в случае введения запрета.

Культура Сотрудники Доренко ушли с радио и основали новый проект Работавшие под руководством Сергея Дорекно на радиостанции «Говорит Москва» журналисты объявили о создании нового проекта, сообщается в Telegram-канале «Подъем».

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Политика В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.

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Технологии Бывший глава id Software Тим Уиллитс стал творческим руководителем Saber Interactive В середине июля руководитель и бывший совладелец id Software Тим Уиллитс объявил, что покинет студию после двадцати четырёх лет работы в ней.