с чего всё началось

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней, сообщает ТАСС. Отмечается, что сокращение трудовых будней, согласно предложению, не будет влиять на размер зарплаты.

Политика Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для россиян Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства страны для россиян.

Политика Кремль прокомментировал данные о радиации в Северодвинске Напомним, ранее во вторник в Росгидромете сообщили, что уровень радиации в Северодвинске при инциденте на военном полигоне 8 августа был превышен в 4-16 раз.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Экономика Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".

Политика Глава Крыма доложил Путину об объеме перевозок через Крымский мост Глава Крыма Сергей Аксенов отчитался перед президентом Владимиром Путиным о работе Крымского моста.

Политика Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.

Общество Жителя Красноярска оштрафовали за неуважительный комментарий о президенте Жителя Енисейска оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства, сообщается в документах на сайте Енисейского районного суда Красноярского края.

Происшествия Пенсионер умер в кино во время фильма Тарантино В одном из столичных кинотеатров зритель умер во время просмотра нового фильма Квентина Тарантино, передает агентство "Москва" со ссылкой на собственные источники.

Происшествия В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

Политика В Кремле прокомментировали акции протеста в Москве В Москве имели место как законные согласованные акции, так и попытки организации беспорядков.

Наука Глюк в нейтронной звезде раскрывает свои скрытые секреты В статье, опубликованной 12 августа в журнале Nature Astronomy, команда из Университета Монаша, Университета Макгилла в Канаде и Университета Тасмании изучила нейтронную звезду в южном небе, которая находится на расстоянии 1000 световых лет.

Происшествия В Нижегородской области загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь» Трехпалубный теплоход "Святая Русь" загорелся в затоне Сибирский в Нижегородской области, судно не эксплуатируется с 2018 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Политика В Крыму прокомментировали водную блокаду полуострова Надежды украинской власти превратить водную блокаду Крыма в инструмент давления на Россию и жителей полуострова не оправдались, заявил депутат крымского парламента Владислав Ганжара во вторник, 13 августа.

Теннис Шарапова вышла во второй круг теннисного турнира в Цинциннати Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла американку Элисон Риск во встрече первого круга турнира в Цинциннати (США).

Общество ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.

Общество К Японии приближается тайфун «Кроса» Японские метеорологи предупредили о приближении тайфуна "Кроса" к юго-западному побережью Японии, об опасности высоких волн на море, сильных ветрах и проливных дождях, которые могут привести к оползням.

Общество Минтруд подготовил изменения закона по выплатам пособий на детей Минтруд РФ подготовил проект изменений в законодательство, которые направлены на изменение параметров доходов семьи с 1,5 кратного до 2-кратного размера прожиточного минимума при назначении пособия на первого и второго ребенка, а также повышение срока выплаты этого пособия от 1,5 до 3 лет.

Игры Глава Xbox переживал, что зрители E3 2019 не обрадуются Киану Ривзу Получается, что успех Киану Ривза на E3 2019 и его отличный приём геймерами - своего рода исключение, которому глава игрового подразделения Microsoft оказался очень рад.

Происшествия У севшего на мель в Белом море теплохода обнаружена течь В техническом отсеке севшего на мель в Белом море экскурсионного теплохода «Сапфир» обнаружена течь в техническом отсеке.

Музыка Подготовка к фестивалю «Спасская башня» идет полным ходом С 23 августа по 1 сентября на Красной площади пройдет ежегодный фестиваль «Спасская башня» — оркестры армий разных стран вновь продемонстрируют лучшие элементы показательных выступлений.

Общество Блогер Илья Варламов поднял Красноярск в рейтинге городов России В личном рейтинге блогер делит все города на те, где он был бы не против пожить, и те, где он не хотел бы жить.

Общество В России изменились правила передачи прав на недвижимость В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.