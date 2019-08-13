Общество
Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех днейГазета.Ru 06:08
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней, сообщает ТАСС. Отмечается, что сокращение трудовых будней, согласно предложению, не будет влиять на размер зарплаты.
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с чего всё началось
Замглавы департамента социально-трудовых отношений ФНПР Елена Косаковская предложила рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, при этом учесть действующие сейчас системы оплаты труда, рабочие режимы и другие особенности организации труда в России.Реальное времявчера в 11:18
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