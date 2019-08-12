Общество

Профсоюзы предлагают сократить рабочую неделю с сохранением зарплатыЮжный Федеральный 19:48

На Российской трехсторонней комиссии планируют рассмотреть идею о введении в России четырехдневной рабочей недели с сохранением оплаты труда. Ранее, Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ уже выступал с таким предложением.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
Замглавы департамента социально-трудовых отношений ФНПР Елена Корсакова предложила
 рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, при этом учесть действующие сейчас системы оплаты труда, рабочие режимы и другие особенности организации труда в России.
Реальное время11:18

Подробнее о событии

Профсоюзы России предложили сократить рабочую неделю

Газета.Ru11:37

В профсоюзах поддержали инициативу сокращения рабочей недели

РЕН ТВ10:57

Профсоюзы предложили рассмотреть идею о сокращенной рабочей неделе без ущерба в зарплате

ТАСС10:13

Профсоюзы поддержали идею сокращённой рабочей недели с сохранением оплаты

News.ru10:34

Профсоюзы выступили за сокращение рабочей недели без ущерба в зарплате

Известия10:34

Профсоюзы одобряют сокращение рабочей недели при сохранении зарплаты

Москва 2410:52

Может ли пятница стать выходным?

Псковская Лента Новостей09:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 23:14, Вашингтон
Происшествия

Футболист Алдонин подал иск против МВД на 47 млн рублей

Обновлено в 05:40
Армия и оружие

Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области

США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:40
Армия и оружие

Вступили в силу изменения закона о военной ипотеке

Во вторник, 13 августа, вступили в силу изменения закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих».
Обновлено в 20:44
Происшествия

Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы

Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено в 15:35
Здоровье

Минздрав назвал регионы с наибольшим числом детей с ожирением

Минздрав назвал регионы, где больше всего детей в возрасте до 14 лет страдают от ожирения.
Обновлено в 07:31
Наука

Искусственный интеллект начнет отчислять российских студентов

Опасаться искусственного интеллекта студентам не стоит, уверяют специалисты, так как система призвана стать защитой от предвзятости преподавателей.
Обновлено вчера в 23:19
Общество

Дети попросили забрать их домой из лагеря «Лесная сказка» под Рязанью

Обновлено в 02:10
Происшествия

Игумен Фотий ответил на обвинения в грубом крещении младенца

Строгое по меркам РПЦ решение было принято после того, как в сети появилось видео, на котором священнослужитель во время проведения крещения силой окунал годовалого ребёнка в купель, не обращая внимания на крики матери.
Обновлено в 16:04
Армия и оружие

Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском

Обновлено в 08:02
Происшествия

В Красноярске произошел крупный пожар на Енисейском рынке

В Красноярске 13 августа произошел пожар в торговом складе на Енисейском рынке.
Обновлено в 22:02
Происшествия

В жилом доме в Москве произошел взрыв газа

Обновлено в 11:55
Космос

«Хаббл» заснял планетарную туманность-зародыш в созвездии Ориона

Орбитальная обсерватория "Хаббл" смогла заснять планетарную туманность из умирающих звезд в созвездии Ориона.
Обновлено в 05:14
Технологии

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 21:04
Здоровье

Тяжелобольному ребенку отказали в льготном лекарстве под Саратовом

Женщина из Саратовской области рассказала, что ее ребенку-инвалиду отказались предоставить жизненно необходимый препарат по причине его отсутствия.
Обновлено в 06:01
Общество

В Приамурье на памятнике погибшим в ВОВ изобразили солдат НАТО

Солдат в форме НАТО изобразили на обновленном памятнике воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Тындинского района, рассказал РИА Новости депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин.
Обновлено в 21:54
Экономика

Девелоперы сокращают строительство отелей

Девелоперы сокращают строительство отелей Растущему турпотоку не удастся стимулировать стагнирующий гостиничный рынок.
Обновлено в 17:56
Футбол

«Монако» заинтересован в трансфере Икарди

Нападающий "Интера" Мауро Икарди попал в сферу интересов "Монако", сообщает Sky Sport Italia.
Обновлено в 17:54
Политика

Лондон готов вместе с Брюсселем пересмотреть сделку по Brexit

Фото: mycustomer.com Лондон готов обсуждать с Брюсселем изменения сделки по Brexit.
Обновлено в 21:35
Политика

В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов

Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси.
Обновлено в 17:49
Общество

Блогер Варламов включил Красноярск в топ лучших городов России

Московский блогер Илья Варламов обновил в своем «Живом журнале» рейтинг городов России, в которых он хотел бы пожить.
Обновлено в 21:27
Происшествия

При взрыве в Багдаде пострадали 13 человек

Обновлено в 18:36
Армия и оружие

Норвежские F-16 сопроводили российские бомбардировщики Ту-95МС

На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали норвежские истребители F-16.
Обновлено в 12:31
Теннис

Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Мария Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати, США, обыграв американку Элисон Риске.
Обновлено в 21:59
Происшествия

Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем

Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.
Обновлено в 22:44
Авто

Все суперкары Fenyr SuperSport куплены одним человеком

Более 7 миллионов долларов (458,4 миллионов рублей) отдал новый владелец за 5 оставшихся экземпляров Fenyr SuperSport.
Обновлено в 15:29
Финансы

Эксперт назвал возможные сложности при выпуске в Китае цифровой валюты

Выпуск в Китае цифровой валюты может привести к ситуации, когда низкокачественные деньги начнут вытеснять высококачественные, считает директор Исследовательского центра банковской деятельности при Центральном университете экономики и финансов Го Еюн.
Обновлено в 22:56
Авто

Выпущен самый мощный серийный внедорожник в мире

Американская компания Rezvani выпустила самый мощный серийный внедорожник в мире. Мощность двигателя машины превышает тысячу лошадиных сил.
Обновлено в 21:55
Политика

В США ужесточат правила получения виз

Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала новое правило, согласно которому ужесточаются правила выдачи виз.
Обновлено в 16:27
Общество

Новый тайфун «Кроса» может вызвать большое наводнение в Приморье

Очередной тайфун "Кроса", который 16-17 августа выйдет в Японское море, может двинуться на Приморье и вызвать очень сильные дожди и привести к большому наводнению, сообщает Примгидромет.
Обновлено в 21:24
Общество

На Итурупе нашли артиллерийские орудия времен Второй мировой войны

Участники экспедиции Минобороны и Русского географического общества на острова Курильской гряды "Восточный бастион - Курильская гряда" на нашли острове Итуруп два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Обновлено в 20:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное