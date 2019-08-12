с чего всё началось

На Российской трехсторонней комиссии планируют рассмотреть идею о введении в России четырехдневной рабочей недели с сохранением оплаты труда. Ранее, Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ уже выступал с таким предложением.

Армия и оружие Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.

Армия и оружие Вступили в силу изменения закона о военной ипотеке Во вторник, 13 августа, вступили в силу изменения закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих».

Происшествия Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.

Здоровье Минздрав назвал регионы с наибольшим числом детей с ожирением Минздрав назвал регионы, где больше всего детей в возрасте до 14 лет страдают от ожирения.

Наука Искусственный интеллект начнет отчислять российских студентов Опасаться искусственного интеллекта студентам не стоит, уверяют специалисты, так как система призвана стать защитой от предвзятости преподавателей.

Происшествия Игумен Фотий ответил на обвинения в грубом крещении младенца Строгое по меркам РПЦ решение было принято после того, как в сети появилось видео, на котором священнослужитель во время проведения крещения силой окунал годовалого ребёнка в купель, не обращая внимания на крики матери.

Происшествия В Красноярске произошел крупный пожар на Енисейском рынке В Красноярске 13 августа произошел пожар в торговом складе на Енисейском рынке.

Космос «Хаббл» заснял планетарную туманность-зародыш в созвездии Ориона Орбитальная обсерватория "Хаббл" смогла заснять планетарную туманность из умирающих звезд в созвездии Ориона.

Здоровье Тяжелобольному ребенку отказали в льготном лекарстве под Саратовом Женщина из Саратовской области рассказала, что ее ребенку-инвалиду отказались предоставить жизненно необходимый препарат по причине его отсутствия.

Общество В Приамурье на памятнике погибшим в ВОВ изобразили солдат НАТО Солдат в форме НАТО изобразили на обновленном памятнике воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Тындинского района, рассказал РИА Новости депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин.

Экономика Девелоперы сокращают строительство отелей Девелоперы сокращают строительство отелей Растущему турпотоку не удастся стимулировать стагнирующий гостиничный рынок.

Футбол «Монако» заинтересован в трансфере Икарди Нападающий "Интера" Мауро Икарди попал в сферу интересов "Монако", сообщает Sky Sport Italia.

Политика В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси.

Общество Блогер Варламов включил Красноярск в топ лучших городов России Московский блогер Илья Варламов обновил в своем «Живом журнале» рейтинг городов России, в которых он хотел бы пожить.

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Происшествия Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.

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Финансы Эксперт назвал возможные сложности при выпуске в Китае цифровой валюты Выпуск в Китае цифровой валюты может привести к ситуации, когда низкокачественные деньги начнут вытеснять высококачественные, считает директор Исследовательского центра банковской деятельности при Центральном университете экономики и финансов Го Еюн.

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Политика В США ужесточат правила получения виз Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала новое правило, согласно которому ужесточаются правила выдачи виз.

Общество Новый тайфун «Кроса» может вызвать большое наводнение в Приморье Очередной тайфун "Кроса", который 16-17 августа выйдет в Японское море, может двинуться на Приморье и вызвать очень сильные дожди и привести к большому наводнению, сообщает Примгидромет.