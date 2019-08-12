с чего всё началось

На Российской трехсторонней комиссии планируют рассмотреть идею о введении в России четырехдневной рабочей недели с сохранением оплаты труда. Ранее, Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ уже выступал с таким предложением.

Интернет Найдены новые способы отслеживать включённый режим инкогнито в Google Chrome 76 В выпуске Google Chrome 76 компания исправила проблему, которая позволяла веб-сайтам отслеживать, использует ли посетитель режим инкогнито.

Общество Названы самые востребованные профессии в России ВНИИ труда Минтруда России по предварительным результатам опроса 2019 года определил десять наиболее востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.

Авто Энтузиаст создал шестиколесный трейлер Роберт Нуччо занимается созданием своего «монстра» уже на протяжении 12 лет, однако, как он заявляет, проект еще далек от завершения.

Культура Минкульт объявил конкурс на должность главы Росгосцирка Министерство культуры РФ объявило конкурс на должность гендиректора Росгосцирка. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Минкульта.

Армия и оружие Экипировку российских лётчиков обновят после операции в Сирии С учётом опыта операции в Сирии разгрузочный жилет российских лётчиков боевой авиации планируется модернизировать на случай, если им придётся катапультироваться над территорией противника.

Политика Президент Туркмении намерен купить всю линейку автомобилей Aurus Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов проявил интерес к российской марке автомобилей Aurus, которую туркменскому лидеру представил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Происшествия Еще один ребенок умер после ДТП с автобусом под Новороссийском В больнице 12 августа скончался еще один ребенок, пострадавший в ДТП с автобусом под Новороссийском Ночью 7 августа на трассе Новороссийск — Керчь экскурсионный автобус Hyundai столкнулся с внедорожником Volkswagen Touareg.

Технологии «Ленэнерго» запустило мобильное приложение для подключения к сетям В понедельник, 12 августа, ПАО «Россети Ленэнерго» представила мобильное приложение, с помощью которого клиенты могут подать заявку на подключение к сетевому комплексу.

Общество Иркутские дети покинули ужаснувший их рязанский лагерь Как передает РИА «Новости» со ссылкой на правительство Рязанской области, в лагере за лето успели отдохнуть 468 детей.

Армия и оружие Американский «Спецназовец года» погиб в Ираке Американский «Спецназовец года – 2018» погиб в Ираке при обстреле. Об этом сообщает минобороны США.

Гаджеты Samsung и Xiaomi представили первый в мире мобильный датчик на 108 Мп Как ожидается, первым телефоном со 108-Мп сенсором в 2020 году станет Xiaomi Mi Mix 4.

Происшествия Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.

Футбол Уэсли Снейдер объявил о завершении карьеры Бывший полузащитник сборной Голландии, «Реала» и «Интера» Уэсли Снейдер объявил о завершении карьеры.

Происшествия Федотов нашел основания для дела на ударившего девушку полицейского Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что нужно возбудить уголовное дело против ударившего активистку Дарью Сосновскую полицейского.

Футбол Данилу Перейра может пропустить ответный матч «Порту» с «Краснодаром» Футболист португальского клуба "Порту" Данилу Перейра может не сыграть в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Краснодаром", сообщает A Bola.

Кино Якутскую статуэтку доставили автору «Игры престолов» Джорджу Мартину Серебряную статуэтку Джона Сноу из телесериала "Игра престолов" передали помощнице писателя Джорджа Мартина, сообщает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РИА Новости.

Политика Зеленский уволил главу полиции и глав СБУ трех областей из-за янтаря Президент Украины Владимир Зеленский на совещании по борьбе с "янтарной мафией" в Житомирской области потребовал уволить главу Нацполиции и СБУ по региону.

Происшествия В Приморье отчим избил до смерти двухлетнюю девочку Трагедия случилась в селе Ильинка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проверяются все версии, назначены необходимые экспертизы.

Армия и оружие Названы неудачные самолеты СССР В России назвали провальные проекты самолетов СССР, которые не были доведены до конца, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.

Армия и оружие В Турции сообщили о прибытии делегации США на границу с Сирией В Минобороны Турции сообщили, что делегация Соединённых Штатов в составе шести человек прибыла в турецкую провинцию Шанлыурфа на границе с Сирией.